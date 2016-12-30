Пуансеттия – Рождественская звезда

Пуансеттия — один из немногих цветов, радующих нас своим цветением именно зимой. Часто его используют как новогоднее или рождественское украшение. Поэтому второе название пуансетии — Рождественская (Вифлеемская) звезда. В преддверии светлого праздника Рождества Христова мы изготовим пуансеттию из фетра. Цветок можно будет носить как брошь, заколку или использовать для украшения интерьера.

Стоимость участия — 100 руб.