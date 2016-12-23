Ледниковый период
Посетители познакомятся с древнейшей историей, ископаемыми животными и растениями, редкими образцами геологических пород, найденными на территории Тульской области. В ходе экскурсии гостям представится уникальная возможность прикоснуться к подлинным коренным зубам и бивням мамонта, образцам магматических пород: гальке из габро-диабаза и диабазу, возраст которых составляет около 1 млрд. лет, а также образцу метаморфической породы — кварциту, разновидности красных оттенков которого использовались при облицовке декоративных элементов стен мавзолея
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
Тел.: 8 (4872) 30-46-71, 30-79-75
2 января 2017, понедельник
15:00