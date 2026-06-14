Выход фильма в прокат запланирован на 29 октября 2026 года.

Фото Алексея Пирязева.

Вышел трейлер масштабной исторической драмы «Рождение империи». Фильм посвящен фигуре Петра Первого и этапу становления Российской империи на рубеже XVII–XVIII веков.

90% кинокартины снимали именно в Тульской области. Наш регион можно будет увидеть в батальных сценах. На площадках в Алексинском, Заокском районах и Новомосковске воссоздали исторический облик событий того времени.

Художники построили деревни, редуты, палатки, землянки и часовни, а также полевую ставку царя. Декорации послужили местом съемок знаменитого Полтавского сражения.

В фильме снимались Милош Бикович, Виктор Добронравов, Александр Горбатов, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и многие другие.

Выход фильма в прокат запланирован на 29 октября 2026 года. Производство компании Никиты Михалкова «ТРИТЭ».

Фоторепортаж Myslo со съемок фильма можно посмотреть по ссылке.