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По следам художников

По следам художников

Арт-квест будет интересен как детям, так и их родителям. Мы предлагаем посетить это мероприятие на новогодние праздники, потому что это уникальная возможность весело и с пользой провести время всей семьей. Участников ждут интересные задания, головоломки, загадки и многое другое. В конце прохождения игры каждый получит небольшой подарок.

Стоимость участия: дети до 16 лет — 60 руб., взрослые — 130 руб.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
4 января 2017, среда
15:00
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