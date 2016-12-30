По следам художников

Арт-квест будет интересен как детям, так и их родителям. Мы предлагаем посетить это мероприятие на новогодние праздники, потому что это уникальная возможность весело и с пользой провести время всей семьей. Участников ждут интересные задания, головоломки, загадки и многое другое. В конце прохождения игры каждый получит небольшой подарок.

Стоимость участия: дети до 16 лет — 60 руб., взрослые — 130 руб.