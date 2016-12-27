Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в образовательной программе «Рождественская сказка». Мы познакомим гостей с традициями празднования Рождества на Руси, расскажем, как отмечали Рождество в семье Толстых. Участники программы смогут посмотреть представление в вертепе, научиться рождественским гаданиям, а также нарядиться в веселую маску и отправиться колядовать в Кучерскую избу.

Место проведения — музей-усадьба «Ясная Поляна», выставочный зал дома Волконского. Стоимость билета — 350 Р. Забронировать билеты на программу можно по тел.: +7 (487−51) 76−110.