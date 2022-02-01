Алексей Дюмин. 6 лет во главе региона: знаковые события и проекты

На что вдохновил туляков и какие их идеи поддержал губернатор Тульской области в 2016-2021 гг.

«Хорошая стратегия — половина успеха» — этот военный девиз Героя России Алексея Дюмина стал его девизом и в должности губернатора.

И, заступив на пост главы региона, он начал с составления Программы развития Тульской области на 2016−2021 гг. Над программой с ярким названием «Тульская область — земля силы и талантов» работали 15 экспертных групп в течение трех месяцев. От рядовых туляков поступило более 4 тысяч предложений.

Программа развития на 2021−2026 гг. «Тульская область — территория развития и успеха» также разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога. Из всех муниципалитетов Тульской области поступило более 3,2 тыс. инициатив.

Вспомним знаковые объекты и события 2016−2021 гг.

2016

Суворовское училище

Действовало в Туле с 1944 по 1960 годы. Предложение Алексея Дюмина возродить училище поддержали 90% туляков. 6 мая Алексей Дюмин и министр обороны Сергей Шойгу заложили первый камень в основание здания будущего училища. 1 сентября училище приняло первых курсантов. 8 сентября Президент РФ Владимир Путин провел торжественную церемонию открытия Тульского суворовского военного училища и передал училищу знамя. В 2021 году состоялся первый выпуск из училища.

Фестиваль Tolstoy Weekend

Впервые прошел в Ясной Поляне в сентябре 2016 года и сразу стал ярким культурным событием России. По предложению Алексея Дюмина проходит ежегодно. Стал брендом Тульской области.

Платоновский парк

До 2016 года это был густо заросший, местами непроходимый лес. Компания ООО «Управление недвижимостью» разработала проект природно-рекреационного парка. Первый этап реализации проекта закончен осенью 2016 года.

Детский технопарк «Кванториум»

Открылся во Дворце детского творчества. Предназначен для обучения детей с раннего возраста передовым достижениям науки и техники, развития в них лидерских качеств. Для внешкольных занятий открыты пять направлений: «IТ-квантум», «Робоквантум», «Аэроквантум», «Наноквантум», «Промышленный дизайн».

2017 год

Губернский каток на площади Ленина в Туле

Впервые открылся 9 декабря. Создан на средства фонда развития региона «Перспектива». Высокого качества искусственный лед, система охлаждения, бесплатный прокат коньков. Ледовые шоу с участием звезд фигурного катания на церемонии открытия и закрытия.

Ледовая арена в Новомосковске

Вторая в городе химиков. Построена компанией АО ГК «Полипласт», открыта 16 ноября 2017 года. Предусмотрена круглогодичная ежедневная эксплуатация катка.

Детский сад в Петровском квартале Тулы

Современное дошкольное учреждение по авторскому проекту — с бассейном, спортзалом, залом хореографии, музыкальным залом, медицинским кабинетом для лечения сколиоза. Уникальность проекта — в стеклянной крыше-куполе для дополнительного освещения и системе автоматического проветривания.

2018

Казанская набережная, пешеходная улица Металлистов и Музейный квартал

Самое главное событие первых трёх лет губернаторства Дюмина. Губернатор выступил с инициативой «вернуть реку горожанам». Проект, разработанный архитекторами столичного бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро, презентовали летом 2016 года. Он предусматривал воссоздание исторического ядра города, сохранение исторических объектов, расширение и очистку русла старицы Упы, создание современной комфортной городской инфраструктуры.

Официальное открытие «Тульской набережной» и музейного квартала состоялось в день 872-летия Тулы.

Творческий индустриальный кластер «Октава»

Открылся в апреле на территории акустического завода «Октава». Уникальное образовательное, досуговое пространство, созданное Госкорпорацией «Ростех» и частным инвестором. Включает в себя Высшую техническую школу, научно-техническую библиотеку, мультимедийный Музей станка и инновационную лабораторию «ФабЛаб MAKER».

Новое здание зооэкзотариума в ЦПКиО

Бывший летний кинотеатр «Дружба» после ремонта отдали зооэкзотариуму. Реализована идея «полного погружения»; пространство — двухуровневое, поделено на зоны по местам обитания животных: Америка, Азия, Австралия, Африка.

Школа «Поколение будущего»

Первая новая школа, построенная впервые за долгие десятилетия. Центр образования № 58 расположен в микрорайоне Зеленстрой-2.

Центр поддержки одаренных детей

Открылся в деревне Ясная Поляна. «Школа полного дня» с классами углубленного изучения предметов гуманитарного и естественно-научного циклов для детей, проживающих на территории Тульской области. Плюс пансион для проживания детей на 42 места (располагается в бывшем Яснополянском детском доме). Средства на реконструкцию и капитальный ремонт здания были выделены из Фонда Геннадия и Елены Тимченко, резервного фонда Президента РФ и регионального бюджета.

Лыжный центр и трасса «Веденино»

Открыты в поселке Косая Гора по предложению туляков. Круглогодичная трасса для профессионалов и любителей, имеет освещение, здание центра с прокатом оборудования и раздевалками, оборудование для искусственного оснежения. Носит имя двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР по лыжным гонкам Вячеслава Веденина.

Тула — новогодняя столица России

Проект Министерства культуры РФ «Новогодняя столица России» рассчитан на развитие внутреннего туризма и знакомство с историей российских городов. Тула стала седьмой новогодней столицей страны.

2019

Автозавод Haval в Узловой

Одно из ярких событий четвертого года губернаторства Алексея Дюмина. Автозавод — якорный инвестор особой экономической зоны «Узловая». В день официального запуска автоконвейера Алексей Дюмин презентовал внедорожники тульского производства Президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Новый корпус детской областной клинической больницы

Палатно-боксированный корпус стал самым масштабным проектом регионального Минздрава за последние 10 лет. Строительство велось с 2017 года. Здание коридорного типа с размещением боксированных палат по обе стороны коридора. В каждом боксе предусмотрено пребывание 1 ребенка совместно с 1 родителем, а также индивидуальный санузел и душ. Принимают в корпусе с острыми респираторно-вирусными инфекциями детей со всей области.

Во время пандемии COVID-19 корпус перепрофилировали в ковидный госпиталь. В народе он получил название «светофор».

ФОКи в Веневе, Болохово, Узловой

В физкультурно-оздоровительном комплексе в Веневе оборудован универсальный спортзал для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, мини-футбола, гандбола, два бассейна по 25 метров, душевые и раздевалки для команд. Трибуны комплекса могут принять более 550 зрителей.

После более чем 25-летного перерыва свою деятельность возобновил Болоховский физкультурно-оздоровительный комплекс. Ключевую роль в его восстановлении сыграл губернатор Тульской области Алексей Дюмин, благодаря помощи которого был сделан капитальный ремонт спортивного сооружения.

ФОК «Узловая-Арена» построили в новом микрорайоне Узловой. В новом ФОКе есть большой универсальный спортивный зал для тренировок и проведения соревнований, тренажерный зал с современным оборудованием тульского производства, медицинский кабинет, душевые, раздевалки. Организованы секции по волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, теннису, адаптивной физической культуре.

Крытый футбольный манеж на стадионе «Арсенал»



Фото пресс-службы «Арсенала».

Открытие приурочили к 60-летию стадиона. В крытом манеже оборудовано два футбольных поля с искусственным покрытием. Занятия проводятся для воспитанников спортивной школы и детской академии «Арсенала».

Парк «Патриот»

Первый в России региональный аналог военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Алабино. На церемонии открытия по видеосвязи Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что «проект построен благодаря непосредственному участию в нем главы региона Алексея Геннадьевича Дюмина и эффективному сотрудничеству Министерства обороны с руководством Тульской области».

2020

Восточный обвод

Главное событие 2020 года. Построен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение открыто 20 октября 2020 года. Объем финансирования — около 800 млн руб. Обвод оборудован инновационным надземным переходом.

Ледовый дворец в Туле

Построен по программе «Газпром — детям» по договоренности между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тыс. кв. м можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.

Набережная в Богородицке

В рамках празднования 500-летия Тульского кремля в Богородицке восстановлена плотина, каскад прудов и новая набережная дворца-музея. Променад, связывающий усадьбу графа Бобринского с современным центром города, амфитеатр у воды, «ложи бенуара» с качелями и интерактивный арт-объект «Улитка» по мотивам архитектурных форм Болотова — составные части проекта «Богородицк — город-театр».

Усадьба Мосоловых в Дубне

Воссоздана в рамках празднования 500-летия Тульского кремля по инвестпроекту «Русские усадьбы». В музейно-туристическом комплексе в исторической усадьбе металлургов Мосоловых открылись ЗАГС, выставочный зал Тульского государственного музея оружия, экспозиционные залы, посвященные истории металлургии и роду Мосоловых, гостиница и кафе.

Спасо-Преображенский монастырь в Белеве

Один из древнейших монастырей тульского края фактически восстановлен. Комплексно отреставрированы Спасо-Преображенский собор, Введенский храм, Церковь Воздвижения Креста Господня, благоустроена территория монастыря, отремонтирован братский корпус. На берегу Оки построена беседка со смотровой площадкой.

Соборная гора в Чекалине

Уникальный памятник древней истории и культуры, датируемый IX веком, — Соборная гора, благоустроен в рамках проекта «Чекалин — маленький центр большого отдыха».

Скейт-парк в Новомосковске

Построен в парке Новомосковска к 90-летию города при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

2021

Что открыли в Тульской области в 2021 году, смотрите подробно здесь.

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