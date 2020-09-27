Как история дворянской усадьбы Мосоловых изменила облик целого поселка в Тульской области

Выпить кофе на балконе барского дома, провести свадебную церемонию или просто отдохнуть от городского шума – в Дубне легко. Рассказываем подробности.

Поселок Дубна в Тульской области – чудесное по природной красоте место. Правда, до недавнего времени не сильно обласканное вниманием областных властей. Как говорят жители поселка, ни Севрюгин, ни Стародубцев, ни Дудка сюда ни разу не приезжали.

Всё изменилось с 2016 года, когда президент назначил губернатором области Алексея Дюмина. Представляя общественности Стратегию развития региона, он обозначил главный вектор развития – сделать так, чтобы и в России, и за рубежом люди связывали наш край не только с пряниками и самоварами, но и с русскими усадьбами.

В этом году поселку Дубна – 280 лет. Собственно, возник он благодаря династии Мосоловых. Наряду с Демидовыми и Баташевыми Мосоловы стояли у истоков не только тульской, но и российской металлургической промышленности XVIII-XIX веков. Мосоловы построили на реке Дубенке один из первых своих чугунолитейных заводов.

Интерактивный макет усадьбы Мосоловых в миниатюре. Находится в музее истории российской доменной металлургии в Дубне.

В 1828 году владелец завода Петр Иванович Мосолов возвел напротив предприятия трехэтажный дом. Усадьбу Мосоловых специалисты называют жемчужиной русского дворянства XVIII-XIX вв. Дом действительно был особенным – с четырьмя парадными, причем в одно из них карета въезжала целиком. Первый этаж – каменный, остальные — деревянные. Внизу — гостиная для приемов, бальная зала и прочие «официальные» помещения, наверху — жилые комнаты. Фасад дома был украшен литым чугунным декором, колоннами с виноградными лозами, внутри дома – очень красивая парадная лестница. В доме был большой балкон, выходивший на пруд, а вокруг усадьбы – парк и сад.

200-летний дом пережил революцию, войну. Еще пять лет назад он был жилым – в 20-е годы XX века дом разделили на коммунальные квартиры для рабочих завода. Отопление печное, удобства во дворе – в XXI веке так жили обитатели усадьбы Мосоловых! Былое величие дома просматривалось только в деталях – в сохранившейся чугунной лестнице, остатках резных украшений фасада, дубовых дверях и мощных чугунных дверных ручках.

Вот как выглядел барский дом в 2018 году и сейчас. Как говорится, почувствуйте разницу!

2018 г.

2020 г.

2018 г.

2020 г.

В усадебный комплекс помимо барского особняка входили заводская контора, прачечная и кухня, людские, конюшни. Некоторые здания дожили до наших дней, но были в ужасном состоянии.

Здание прачечной усадьбы Мосоловых, 2018 г.

То же здание в 2020 г.

Но несмотря на это усадьба уникальна – все здания сохранились в первозданном виде.

– Я пришел работать главой администрации в 2013 году, – вспоминает Кирилл Гузов, глава администрации Дубенского района. – В то время дом Мосоловых был… многоквартирным домом, где жили 22 семьи. Пруд представлял собой котлован без воды, а парк — заросший лес. Барский дом держался из последних сил. А некоторые здания, входившие в ансамбль усадьбы, были просто опасны и разрушались на глазах. На первой встрече жители поселка просили только об одном: верните нам пруд.

Этот водоем, по словам дубенцев, действительно был центром жизни в поселке – здесь отдыхали, купались и учили детей плавать, назначали свидания на лодочной станции, ловили рыбу...

– Денег тогда на глобальный проект по расчистке водоема не было, поэтому мы объявили первый общерайонный субботник. На него пришли почти 500 человек! Мы все вместе вручную выпиливали поросль, заполонившую бывший пруд, расчищали парк. И так не одну субботу, а два месяца подряд все выходные! – вспоминает Кирилл Гузов.

Годом позже на встрече с руководством области жители рассказали об истории усадьбы. Тогда было принято решение расселить жителей, чтобы начать восстановление усадьбы. Ключи от новых квартир жители получили в марте 2016 года.

А первым шагом восстановления былой красоты усадьбы стало благоустройство парка в 2016 году. Работы шли по программе «Народный бюджет», с финансовым участием самих жителей. Свой вклад внесли даже дети – приносили деньги из копилок. Некоторые дубенцы перечисляли свой дневной заработок. В 2017 году благоустройство парка было завершено.

Второй шаг – очистка пруда. Его специально спустили полностью. По проекту регионального минэкологии сделали выемку донных отложений, очистили берега от поросли, убрали мусор.

Было очищено 40 га территории, работы обошлись в 35 млн руб. и завершились в 2017 году.

Сам дом Мосоловых получил вторую жизнь благодаря губернатору Алексею Дюмину. Усадьба вошла в число исторических объектов, которые восстановили к 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты по указу президента страны.

Реставрация дома шла на федеральные средства. Сначала восстановили фасад, крышу и первый этаж. Позже – отремонтировали второй и мансардный этажи, дом напротив, благоустроили пляж и лодочную станцию в парке.

Ремонт людских еще продолжается.

Сейчас идут восстановительные работы на двух зданиях – когда-то это были людские, они тоже входят в ансамбль усадьбы. В общей сложности на восстановление усадьбы, парка и пруда ушло более 160 миллионов рублей, из которых 40 миллионов – из внебюджетных источников.

Благодаря поддержке губернатора и спонсорской помощи на первом этаже усадьбы Мосоловых 4 июля 2020 года открылся музей, посвященный истории российской доменной металлургии.

Музейная экспозиция насчитывает более 200 экспонатов. В частности, представлены домница тульского кузнеца и доменная печь металлургического завода, электронная энциклопедия заводов тульского региона и России. Еженедельно музей посещают до 150 человек, он вышел на самоокупаемость.

Несколько комнат в усадьбе отведено под мемориальные комнаты династии Мосоловых. Там представлены подлинные вещи того времени, а личный кабинет Петра Ивановича Мосолова восстановлен с фотографической точностью.

По словам Марины Ижевской, заведующей музеем «Промышленная усадьба Мосоловых», в экспозиции есть личные вещи потомков Мосоловых.

Оказывается, один из них – Георгий Мосолов – вместе с космонавтом №1 Юрием Гагариным учился в летном училище, но стал не космонавтом, а летчиком-испытателем.

– Еще одно чудо усадьбы – мы нашли арендаторов, которые взяли в аренду 2-й и 3-й этажи дома, обустроили там ресторан и гостиницу на шесть номеров. Кстати, в мансарде дома Мосоловых всегда были комнаты для гостей. А в доме напротив разместилась баня. Получился очень комфортный комплекс для гостей, – рассказывает Кирилл Гузов.

– Наш поселок за последние пару лет очень похорошел, – рассказывает Надежда Георгиевна, жительница Дубны. – Особенно исторический центр, где пруд и усадьба Мосоловых. Ведь еще совсем недавно в этом историческом доме жили люди, но при этом усадьба была в ужасном состоянии. Теперь дом восстановили и сделали там музей. В доме есть гостиничные номера и кафе. Вокруг прекрасный парк, пруд вычистили и оборудовали купальную зону. Осталось только восстановить исторический мостик на другой берег. Я каждый день после работы там гуляю – глаз радуется, душа отдыхает. Вот только кофе на барском балконе еще не пила, но всё впереди! От всех жителей Дубны низкий поклон и благодарность Алексею Геннадьевичу Дюмину – за всю эту красоту!

Ход реставрации и восстановительных работ в усадьбе Мосоловых губернатор Тульской области Алексей Дюмин постоянно держал на личном контроле.

Несколько помещений в усадьбе занимает загс, так что в Дубну можно смело приезжать для проведения загородной регистрации брака. Есть и номер для молодоженов, и ресторан с банкетным залом в дворянском стиле, и зона барбекю в лесу за барским прудом.

Фонд развития Тульской области «Перспектива» в этом году подарил дубенцам оборудование для зоны отдыха – 10 беседок, 10 мангалов, урны. За счет бюджета муниципалитета сюда провели освещение, установили видеонаблюдение.

Пользоваться площадкой можно совершенно бесплатно, главное – мусор за собой убрать. Как утверждают сами дубенцы, в погожие выходные нужно успеть занять тут местечко: красивый вид на усадьбу и большой пруд, лес вокруг, комфортно и безопасно – для пикника лучше не найти. Единственный минус – добираться до зоны пикника придется пешком, так как лесная дорога трудно проходима для автотранспорта. Но, может быть, в этом есть своя прелесть – пройтись по лесу, подышать совсем не городским воздухом?

– Это наше постоянное место отдыха, ну не дома же сидеть в такую погоду! Наша дубенская природа очень красивая. А какой у нас тут вкусный воздух! – рассказывает Людмила Сергеевна, коренная жительница Дубны. – Мы очень рады, что наконец-то возродили усадьбу, привели в порядок парк и пруд. Шикарно получилось! Кстати, в усадьбе Мосоловых когда-то жила моя бабушка, и я вместе с ней. Там мне каждый уголок знаком, каждая ступенька знаменитой кованой лестницы.

– Спасибо губернатору Тульской области Алексею Дюмину и главе администрации Дубны за всю эту красоту! Это искренние слова от всех жителей. Всё сделанное изменило настроение дубенцев, мы верим, что наш поселок станет еще краше, – говорит молодая мама, жительница Дубны Лилия.

Мы заглянули в номера гостиницы дома Мосоловых. Они разные – в купеческом и дворянском стиле, для новобрачных.

Все уютные, с видом на парк или пруд. И недорогие – с завтраком номер для новобрачных стоит 4500 руб. Если не хочется заморачиваться с шашлыками на берегу пруда, можно пообедать на балконе барской усадьбы – вкусно и вполне доступно. И да, в меню есть фирменные блюда Мосоловых, правда, история умалчивает, из какой поваренной книги взяты рецепты.

Восстановленная дворянская усадьба дала импульс развитию всего поселка. Ремонт дворов и дорог, обновление социальных объектов – всё это делает жизнь простых дубенцев очень комфортной.

– За два последних года в районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» были приведены в порядок 18 придомовых территорий из 48, требующих благоустройства. В 2020 году благоустройство проводим на четырех придомовых территориях, – рассказала Анастасия Неуступова, председатель комитета по жизнеобеспечению администрации Дубенского района.

– Двор сделали быстро и отлично, – говорит Лиана, жительница дома №21 по ул. Тургенева в Дубне. – Тут асфальт не меняли лет пятьдесят – как положили при сдаче дома, так и забыли про него. А другие дороги вообще в щебне были! Сейчас сделали парковочные карманы, заасфальтировали дорожки, тротуары и специальный съезд для мамочек с колясками.

– Нам обустроили площадку для мусорных контейнеров, а раньше к бакам было не подобраться, особенно в распутицу. Для детей нашего большого двора привезли песок. Глава администрации Дубны обещал поставить детскую площадку, думаю, она обязательно появится у нас: Кирилл Олегович (Гузов, глава администрации Дубны. – Прим. авт.) – человек слова, – говорит Надежда Гудкова, житель дома №23 по ул. Тургенева.

В районе активно идет ремонт дорог. За четыре года по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) отремонтировано порядка 18,5 км дорог на 102 млн рублей, в 2020 году – три дороги, в том числе основные улицы поселка – Тургенева и Садовая.

Сергей Корытко, сотрудник Ростелекома, ежедневно ездит на работу из Тулы в Дубну:

– Я уже 11 лет работаю в таком режиме. Раньше ездил на «Ниве», но машину всё равно было жалко, так как дорог фактически не было – были лишь направления. Сейчас добираться на работу из Тулы и ездить обратно – одно удовольствие: быстро и комфортно!

Центральная площадь Дубны тоже преобразилась. За три года, с 2017-го по 2019-й, здесь обновили покрытие, благоустроили сквер вокруг братской могилы погибших в Великой Отечественной войне 116 защитников Дубны, установили детский игровой комплекс и спортивную площадку.

Отремонтировали районный Дом культуры, Центр детского творчества и районную библиотеку.

– Ремонт библиотеки был сделан в 2018 году – отремонтировали читальный зал, абонентский и детский отделы. Благодаря Алексею Дюмину мы смогли обновить книжный фонд – наша библиотека получила губернаторский грант в 500 тыс. руб. Сейчас фонд насчитывает более 20 тысяч единиц хранения. В прошлом году мы принимали Всероссийский библиотечный конгресс. Но самое главное – у нас увеличилось число читателей! – рассказывает Ольга Петренко, заведующая филиалом Дубенской поселковой библиотеки.

– Вы не поверите, но наши дети стали больше читать! Причем не только то, что задают в школе на лето, но и современную литературу. К нам много приходят детишек дачников, и это способствовало тому, что столичные волонтеры взялись помочь нам обновить книжный фонд, в том числе и для сельских библиотек, – говорит Ольга Петрова, заведующая детским отделом.

– Наш центр занимается подготовкой детишек к школе и дополнительным образованием. К нам приходят дети от 4 лет и до 18, всего 270 человек, – рассказывает Светлана Тимошина, директор Центра детского творчества Дубны. – Основное направление – художественное. У нас работает с детьми потрясающий художник Маргарита Купцова, переехавшая из Питера. Дети ее очень любят. Кстати, выставка работ нашей изостудии представлена в музее-усадьбе Мосоловых.

Возможно, преображение Дубны стало поводом провести тут финальный старт сезона серии шоссейных велогонок Gran Fondo Russia. Gran Fondo переводится с итальянского как «большая прогулка»: помимо соревновательного аспекта здесь присутствует здоровый вид outdoor-активности (мероприятий на свежем воздухе. – Прим. авт.) на живописных загородных трассах, свободных от автотранспорта. В Тульской области Gran Fondo пройдет впервые – и именно в Дубенском районе. В заездах, как говорят организаторы, будут участвовать и известные личности, например телеведущий Иван Ургант. А стартует гонка в селе Воскресенское.

Кстати, в этом году тут капитально отремонтировали и открыли сельский ДК.

– Здание Воскресенского ДК построили в 1972 году. Его поддерживали в рабочем состоянии, подкрашивали, меняли окна, но капитально отремонтировали впервые в 2019 году по нацпроекту «Культура», – рассказывает Виктор Петрухин, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Дубенского района. – Из федерального и регионального бюджетов на это выделили 10 млн руб. За полгода полностью утеплили и отремонтировали кровлю, фасад, заменили систему отопления и электрику, заново сделали крыльцо и организовали доступную среду для маломобильных граждан, полностью обновили актовый зал. За счет средств муниципалитета (1 млн руб.) для ДК закупили мебель, в том числе кресла для зрительного зала. В 2020 году по нацпроекту в ДК поставили световое и звуковое оборудование на 1 млн руб. В планах на следующий год – ремонт 2-го этажа.

Юлия Ключникова, заведующая Воскресенским ДК, родом из Дубны. Закончила колледж культуры, хореографией занимается 18 лет, сейчас учится в ТулГУ:

– Я хореограф, веду танцевальные занятия. В нашем ДК занимаются более ста детей от 2,5 лет и старше. В феврале 2020 года в нашем новом актовом зале прошел большой праздничный концерт по случаю открытия ДК после ремонта. Сколько слов благодарности было сказано в адрес губернатора Алексея Дюмина! Ведь благодаря ему ДК, можно сказать, обрел вторую жизнь. Теперь он открыт с утра до самого вечера.

– У нас, почитай, всё село ходит в клуб – и дети, и взрослые, –рассказывает Зоя Ушакова, жительница села Воскресенское, пенсионерка. – Внучку вожу в танцевальную студию, а сама занимаюсь в фольклорном ансамбле «Надежда». Вечерами у нас репетиции, а в праздники мы выступаем на открытых площадках. Вот на днях выступали в Дубне по случаю 500-летия Большой Засечной черты и Тульского кремля. В нашем ансамбле много интересных людей, есть бабушка-героиня, у нее 13 внуков, и все они тоже занимаются в нашем ДК. Занятия у нас бесплатные. А вообще ДК – это сердце нашего села.



