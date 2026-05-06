Фото Алексея Пирязева.

Если у вас есть проблемы со зрением, это не повод отказываться от солнцезащитных очков. Наоборот, это повод отказаться от покупки очков на маркетплейсах и заказать себе солнцезащитные очки в оптике, – считает Ольга Апексимова.

– Поляризация, фотохром, разные фильтры – какие технологии действительно меняют качество жизни, а какие остаются маркетингом?

– Если думать о здоровье глаз, то на первом месте – фотохромные линзы. Это так называемая умная линза, она подстраивается под разные ситуации. Причем обеспечивает 100-процентную защиту от ультрафиолета, синего света гаджетов. Ну и еще это модно и красиво.

Сейчас фотохромные линзы бывают не только серыми или коричневыми, но и цветными – аметист, сапфир, изумруд, янтарь.

Фотохромные линзы, установленные в красивую оправу, могут заменить несколько пар очков.

Кстати, сейчас выпускают фотохромные линзы со специальным покрытием – они затемняются на 65% в кабине машины в солнечный день, так как помимо ультрафиолета реагируют еще и на видимый свет.

Поляризация нужна, если вы часто ездите за рулем, отдыхаете на море и не хотите щуриться, наслаждаясь красотами водной глади. Но поляризация может быть и опасна: например, в горах она скрадывает рельеф, делая его более плоским.

– Как цвет линз влияет на зрение и восприятие пространства, контраста и настроение?

– Есть такое понятие – физиологичные цвета. Это серый, коричневый и зеленый. В очках с линзами таких цветов глаз работает правильно.

Глаза отдыхают в линзах серого цвета, цвета воспринимаются максимально естественно.

В линзах коричневого цвета все окружающее воспринимается более мягким, позитивным, радостным. Коричневые линзы мы рекомендуем автомобилистам, так как они обеспечивают максимальный контраст изображения.

Зеленые линзы назначают тем, кто страдает глаукомой (при затруднении оттока внутриглазной жидкости повышается внутриглазное давление).

Желтый и оранжевый цвета линз рекомендуется, например, спортсменам для стрельбы, горных лыж – они улучшают восприятие черно-белого рельефа.

Линзы голубого, сиреневого, розового цветов не предусмотрены для длительного ношения, в них глаза работают с напряжением.



Я не рекомендую линзы черного цвета, потому что в них глаз получает очень мало света и работает с большой нагрузкой.



– Можно ли через оправу скорректировать впечатление: сделать образ более статусным, мягким или дерз­ким?

– Характер оправой не исправишь. Но впечатление можно создать. Например, геометричная прямоугольная оправа с четкими углами черного цвета создает впечатление собранного, сдержанного, строгого человека. Даже вне зависимости от того, во что одет человек.

Оправа с приподнятыми внешними углами – «кошечка» или «лисичка» в нюдовых оттенках, с декором на заушинах – придает женственность, даже если дама в строгом деловом костюме.

- Правда ли, что ношение качественных солнцезащитных очков и очков с фотохромными линзами снижает риск развития катаракты (помутнение хрусталика)?

- Основные факторы помутнения хрусталика возраст, УФ, курение, диабет. Что реально снижает риски:

• солнцезащитные очки с UV400;

• регулярная проверка глаз (особенно после 40 лет);

• контроль давления и сахара;

• отказ от курения.

– Можно ли сказать, что существует мода на солнцезащитные очки?

– Я считаю, модно то, что вам идет, индивидуальность на первом месте. Хотя тенденции все-таки есть. Например, актуальны крупные оправы-телевизоры а-ля 70-е. С прошлого года востребованы узкие оправы.

Большинство туляков, как показывает мой многолетний опыт, предпочитают доброт­ную качественную классику. А вообще, модно здоровье глаз!

– Детские солнцезащитные очки – это необходимость или понты родителей?

– Все зависит от ребенка. Если ему некомфортно, неудобная посадка оправы, напрягать ребенка не нужно. Придет время, он сам попросит у родителей купить ему солнцезащитные очки.

Мой совет мамам и папам: если ваш ребенок в солнцезащитных очках и вы зашли в помещение, – не забывайте снять их с ребенка, чтобы не дезориентировать его.

А если вашему ребенку нужна коррекция зрения, то лучше заказать ему очки с фотохромными линзами, чтобы его глаза были постоянно защищены.

– Как правильно ухаживать за очками?

– Никакие средства для промывки линз использовать нель­зя, ни воду, ни моющие средства, ничего! Только салфетка из микрофибры. Ее нужно стирать еженедельно.

Можно использовать специальные влажные салфетки для линз в индивидуальной упаковке. Еще одно средство для линз – это спреи для защиты от пыли и запотевания.

- Что еще нельзя делать с очками?

• класть стеклами на любую поверхность;

• летом класть солнцезащитные очки, особенно с поляризованными линзами, на торпеду автомобиля (от температуры они просто плавятся);

• купаться в море в очках с поляризованными линзами и линзами с покрытием;

• снимать очки одной рукой. Только двумя, во избежание перекоса! Даже если оправа массивная;

• носить солнцезащитные очки на голове как ободок. Растягиваются заушины, очки плохо сидят и сползают.

Очки надо хранить в твердом чехле, не бросать их без чехла в женскую сумочку или бардачок автомобиля.