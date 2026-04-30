Похоже на то, дорогие читатели, что мой квест, начавшийся ровно три года назад, потихоньку подходит к завершению. Во всяком случае, демонтаж аварийного плиточного покрытия ступенек входной группы бывшего кинотеатра «Искра» на неделе выполнен.

Правда, многочисленные покупатели и посетители кафе с одноименным названием на время ремонта входной группы вынуждены ходить за покупками, так сказать, «тропой инвалида», то есть при помощи бокового пандуса (который, к слову, тоже неплохо было бы отремонтировать!).

Автор от имени всех покупателей выражает благодарность за содействие в организации ремонтных работ на объекте:

сотрудникам управления административно-технического надзора,

сотрудникам телефона доверия губернатора Тульской области,

сотрудникам «горячей линии» администрации города Тулы,

сотрудникам администрации Пролетарского округа городской администрации,

сотрудникам профильного министерства администрации Тульской области,

сотрудникам горячей линии сети магазинов «Пятерочка»,

сотрудникам горячей линии сети магазинов «Магнит».

Ну и, конечно, спасибо представителю собственника помещения, который (я очень надеюсь!) наконец отремонтирует входную группу коммерческого объекта.

Как же здорово, что говорить спасибо так просто, и ждать для этого три года вовсе не нужно!