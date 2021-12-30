Что открыли в Тульской области в 2021 году

Много музеев, несколько спортивных арен и одна школа: вспомним всё!

В Чекалине — музеи, посвященные самому маленькому городу России

Открыли новые музейные пространства в марте 2021 года. В здании бывшего казначейства расположилась экспозиция «Лихвинская старина». Она посвящена жизни Лихвина (так назывался Чекалин раньше) и Лихвинского уезда в XIX — начале ХХ века. В доме купца Пронина — экспозиция «Военные страницы Лихвина», посвященная Великой Отечественной войне, в частности партизанскому отряду «Передовой», в рядах которого сражался комсомолец Саша Чекалин.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в музеях создано все необходимое для комфортного времяпрепровождения гостей: есть места для отдыха, работают кафе и сувенирные лавки.

Подробная информация об экспозициях — на сайте museum-tula.ru.

Четыре музея в Музейном квартале Тулы

В 2021 году окончательно сформировано пространство Музейного квартала в историческом центре Тулы. Теперь здесь работают четыре филиала федеральных музейных центров — Государственного исторического музея (открылся в 2020 году), музея-усадьбы «Ясная Поляна», музея-заповедника «Куликово поле» и музея-усадьбы «Поленово» (открылся в 2020 году).

Филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» открыли 10 июня, в день 100-летия музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». На презентацию культурно-выставочного комплекса «Л.Н.Т.» приезжала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В филиале есть лавка сувениров «Пьер», выставки «Мой адрес всегда: Тула», «Медицина в Туле и семье Толстых», «Комильфо/не комильфо».

В сентябре в Тулу приехали Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и министр культуры РФ Ольга Любимова. Вместе с губернатором региона они стали первыми посетителями филиала музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале Тулы — музея «Пространство «Археология».

В новом комплексе можно увидеть поистине уникальные археологические находки времен древней Тулы. Экспозиция «10 тысяч лет до Тульского Кремля», археологическая лаборатория и выставка «Дмитрий Донской: жизнь и деяния» — интерактивные, и интересны и взрослым, и детям.

Музей земства в Крапивне

Его открытие 10 сентября в селе Крапивна Щекинского района было приурочено ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Это первый в России музея земства, филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Музей земства открылся в здании, в котором Толстой неоднократно бывал по общественным делам — в нем раньше располагались уездное казначейство и полицейское управление. Писатель был одним из видных представителей дворянства Крапивенского уезда, много лет активно участвовал в работе земского самоуправления и мировых судов.

Музей обороны Тулы в парке «Патриот»

Инициатива создания музея принадлежит губернатору региона Алексею Дюмину, ее поддержал президент. На торжественное открытие музея 6 декабря приезжала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Музей стал одним из ключевых проектов в рамках празднования 80-летия героической обороны города. Площадь музея — около 3 тысяч кв. м. В нем 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов, более 1000 подлинных экспонатов. Это уникальная для Тулы иммерсивная экспозиция. Она оформлена так, чтобы посетители могли максимально ощутить атмосферу осажденного города, сражающегося с врагом.

Здесь представлены экспонаты, которые отдали в дар музею туляки в память о своих родных в рамках акции «Народный музей» — личные вещи, документы и письма того времени.

Спорткомплекс «Тула-Арена» и ледовый дворец в Ефремове

11 октября в Туле состоялась торжественная церемония открытия многофункционального спортивного комплекса «Тула-Арена». В основном здании расположена площадка для соревнований по единоборствам и игровым видам спорта (волейболу, мини-футболу и гандболу). Трибуны для зрителей рассчитаны на 2000 мест.

Тренировочный комплекс включает 6 укомплектованных залов для единоборств (бокса, дзюдо, спортивной борьбы, самбо, рукопашного боя, восточных единоборств), раздевалки, душевые. С основным зданием его соединяет переход.

Инфраструктура центра позволяет проводить на его площадке региональные, межрегиональные, всероссийские и международные соревнования. Федерация дзюдо Тульской области планирует провести здесь весной 2022 года Кубок Европы и Чемпионат ЦФО. В «Тула-Арене» проходят домашние матчи волейбольной команды «Тулица» в Суперлиге.

Соглашение о строительстве спорткомплекса было подписано в присутствии губернатора Алексея Дюмина и Президента ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина на XXIII Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Ледовый дворец в Ефремове открылся в мае 2021 года. Это стало значимым событием для спортивных ефремовцев — до этого момента крытой ледовой арены в городе не было.

Арену посещают 500−600 человек в месяц. Здесь проходят массовые катания на льду, есть прокат коньков и возможность заниматься с инструктором, работает тренажерный зал. На базе арены тренируются группы по хоккею и фигурному катанию.

А на Центральном стадионе Тулы в июне 2021 года открыли тренировочный комплекс центра подготовки юных футболистов ПФК «Арсенал».

Здесь формируется футбольный кластер, который позволит спортсменам тренироваться круглый год и станет площадкой для развития футбольного потенциала региона. В инфраструктуре спортивного комплекса академии футбола — два футбольных искусственных поля с подогревом размером 105×70 м и 60×40 м. Они оборудованы системами автополива и освещения, табло и системой видеонаблюдения. Зрительская трибуна на большом поле рассчитана на 1600 зрителей, на малом — на 50. В административном корпусе расположены бытовые помещения, раздевалки, судейская комната, тренажерный зал и медицинские кабинеты.

Сквер разведчиков — в Узловой

2 сентября в Узловой презентовали Сквер разведчиков. Открывать его приехал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Открытие сквера — это дань памяти двум выдающимся советским разведчикам, родившимся в Узловой — Леониду Квасникову и Зое Воскресенской.

Сквер 80-летия обороны Тулы

Сквер сделали по поручению главы региона Алексея Дюмина на проспекте Ленина в районе спорткомплекса ТулГУ, где проходил передний край обороны осенью 1941 года.

Центральным элементом композиции стала мемориальная стена с мультимедийным экраном. Отремонтирован памятник «Зенитчикам 732-го зенитно-артиллерийского полка», и выполнена архитектурная подсветка.

Памятник защитникам Белева

Его открытие приурочили к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Композиция называется «Доченька, я вернусь» и изображает красноармейца, который прощается со своей дочерью на пороге дома. Памятник установили на берегу Оки, где в годы войны находилась переправа. Именно по ней белевцы уходили на фронт.

Новые автостанции в Туле

16 января 2021 года в Туле начали работать новые автостанции: «Северная» (ул. Октябрьская, 297-а)

и «Восточная» (ул. Оборонная, 83).

Новые объекты соответствуют всем современным требованиям. В них есть комфортные залы ожидания, медицинский кабинет, комната матери и ребенка, пост полиции и охраны, кафе и зоны отдыха.

Набережная Свиридовского пруда в Узловой

Это самый масштабный проект и пример комплексного подхода в благоустройстве в муниципалитетах региона.

Работы выполнены на площади 5,6 га. Стоимость реализации проекта — 170 млн рублей. На набережной установлены лавочки, смотровые площадки и лестницы к воде, а также семь плавающих фонтанов со светодиодной подсветкой. Обновлена Аллея влюблённых: появились арт-объекты «Любовь», «Арка замков», «Камень желаний» и «Лавка для поцелуев». Создан ландшафтный парк с современной подсветкой.

Новая школа в микрорайоне «Времена года»

Новое здание вошло в состав Центра образования № 39, оно рассчитано на 600 мест. В школе — 21 учебный кабинет, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр, пищеблок и медицинский блок.

Пять бесплатных биотуалетов в Туле

Впервые пять современных модульных туалетов установили на городских общественных пространствах.

Туалет полностью автономный, для его работы необходимо только электричество. Вода в кран и на слив поступает из бака-накопителя, кабинки отапливаются в зимнее время. А в установленных внутри колонках еще и музыка звучит.

Сейчас биотуалеты работают с 10.00 до 18.00. Но при температуре окружающей среды ниже минус 7 градусов они закрыты.