новости
новости
Регистрация
В Тульском суворовском военном училище вручили первые аттестаты: фоторепортаж

В Тульском суворовском военном училище вручили первые аттестаты: фоторепортаж

На торжественной церемонии побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В субботу, 26 июня в Тульском суворовском военном училище прошёл первый выпускной. В этот день аттестаты получили 63 суворовца. Шесть из них удостоены медали «За особые успехи в учебе».

Поздравить ребят приехали министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу: 

- Сегодня у нас знаменательное событие - первый выпуск Тульского суворовского военного училища, возрожденного пять лет назад. В лице сегодняшних выпускников я рад приветствовать юных граждан нашей страны. Образованных, благородных, целеустремленных, в хорошем смысле дерзких ребят. Годы ученичества не были простыми, но унылыми они тоже не были. У вас за плечами сложная учебная программа, экзамены, спортивные победы. Уверен, что каждый из вас будет вспоминать время, проведенное на тульской земле и особой благодарностью своих неравнодушных и мудрых педагогов и воспитателей. Не сомневаюсь, что вы с честью пронесете по жизни гордое звание суворовцев. А привитые в этих стенах качества – верность долгу, ответственность, порядочность, надежность, взаимовыручка – помогут вам стать настоящими защитниками Отечества! Любите родину и гордитесь ей!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: 

- Тульское суворовское военное училище было создано в годы Великой Отечественной войны. За время своей работы оно выпустило более 900 воспитанников - грамотных, стойких, преданный защитников. Впоследствии они стали военными инженерами, видными государственными деятелями, военачальниками. Большинство из них посвятили свою жизнь армии. Своими достижениями и самоотверженным трудом выпускники суворовского училища внесли немалый вклад в историю.

Вы – хранители и продолжатели славной истории суворовских училищ, лучших военных традиций армии, флота и государства Российского. 
Сегодня у вас открывается новая страница биографии. Какой бы вы ни выбрали дальнейший путь, уверен: понятия чести и долга останутся с вами навсегда и будут превыше всего.

Министр обороны РФ приехал на вручение аттестатов в суворовское училище не с пустыми руками. Он передал ему на вечное хранение историческую реликвию - знамя первых тульских суворовцев, среди которых были сыны полка, партизаны, дети, которые прошли суровое воспитание войной и были награждены орденами и медалями за боевые заслуги.

Вручение аттестатов прошло ярко и в соответствии с традициями суворовского училища. Ребята кружились в вальсе, исполняли гимн и немного грустили из-за того, что им придется покинуть уже ставшими родными стены ТулСВУ. 

Не обошлось и без одной из самых важных традиций - вручения погонов выпускникам, которые они оставят будущим первокурсникам. На каждом погоне выпускник оставил свое имя и номер телефона для следующего поколения суворовцев.

По признанию ребят, 79% выпускников ТулСВУ собираются продолжить обучение в высших учебных заведениях министерства обороны РФ.

Ребята поделились эмоциями и планами на будущее с Myslo. Интервью с выпускниками читайте здесь.

справка myslo

ТулСВУ - правопреемник Тульского суворовского военного училища, существовавшего в городе с 1944 по 1960 годы.

5 лет назад, в 2016 году, по инициативе Алексея Дюмина и благодаря решению Сергея Шойгу при поддержке Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, Президента России Владимира Путина суворовское военное училище в городе-герое Туле было возрождено.
В начале мая был заложен первый камень, а к 30 августа первая очередь объектов уже была готова.

1 сентября 2016 года, впервые после полувекового перерыва, на тульской земле для юных суворовцев снова зазвенел первый звонок на торжественной линейке.

8 сентября 2016 года училище посетил Владимир Путин: Президент лично вручил руководству училища знамя. Сейчас оно занимает центральное место в главном корпусе.

Сейчас Тульское суворовское военное училище – это целый автономный город на 17 гектаров. Здесь ребята могут освоить любой вид спорта – от хоккея, армейского рукопашного боя, плавания или футбола до скалолазания. Здесь они учатся и отдыхают, занимаются творчеством и осваивают будущую профессию.

Галерея
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 1
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 2
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 3
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 4
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 5
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 6
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 7
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 8
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 9
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 10
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 11
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 12
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 13
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 14
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 15
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 16
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 17
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 18
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 19
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 20
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 21
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 22
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 23
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 24
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 25
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 26
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 27
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 28
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 29
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 30
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 31
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 32
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 33
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 34
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 35
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 36
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 37
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 38
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 39
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 40
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 41
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 42
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 43
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 44
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 45
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 46
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 47
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 48
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 49
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 50
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 51
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 52
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 53
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 54
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 55
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 56
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 57
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 58
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 59
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 60
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 61
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 62
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 63
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 64
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 65
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 66
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 67
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 68
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 69
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 70
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 71
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 72
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 73
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 74
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 75
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 76
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 77
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 78
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 79
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 80
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 81
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 82
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 83
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 84
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 85
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 86
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 87
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 88
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 89
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 90
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 91
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 92
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 93
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 94
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 95
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 96
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 97
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 98
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 99
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 100
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 101
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 102
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 103
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 104
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 105
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 106
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 107
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 108
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 109
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 110
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 111
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 112
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 113
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 114
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 115
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 116
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 117
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 118
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 119
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 120
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 121
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 122
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 123
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 124
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 125
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 126
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 127
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 128
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 129
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 130
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 131
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 132
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 133
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 134
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 135
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 136
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 137
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 138
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 139
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 140
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 141
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 142
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 143
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 144
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 145
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 146
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 147
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 148
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 149
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 150
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 151
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 152
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 153
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 154
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 155
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 156
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 157
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 158
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 159
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 160
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 161
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 162
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 163
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 164
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 165
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 166
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 167
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 168
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 169
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 170
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 171
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 172
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 173
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 174
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 175
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 176
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 177
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 178
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 179
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 180
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 181
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 182
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 183
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 184
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 185
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 186
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 187
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 188
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 189
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 190
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 191
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 192
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 193
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 194
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 195
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 196
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 197
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 198
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 199
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 200
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 201
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 202
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 203
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 204
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 205
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 206
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 207
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 208
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 209
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 210
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 211
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 212
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 213
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 214
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 215
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 216
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 217
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 218
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 219
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 220
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 221
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 222
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 223
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 224
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 225
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 226
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 227
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 228
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 229
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 230
Выпускной в Тульской суворовском училище, Фото: 231
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:29 0
Другие статьи по темам
Люди
Сергей ШойгуАлексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
Тульское суворовское училище
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главный тульский эпидемиолог назвала противопоказания к вакцинации от коронавируса
Главный тульский эпидемиолог назвала противопоказания к вакцинации от коронавируса
В Тульской области из-за COVID-19 отменен фестиваль «Сказки деда Филимона»
В Тульской области из-за COVID-19 отменен фестиваль «Сказки деда Филимона»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.