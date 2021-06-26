В Тульском суворовском военном училище вручили первые аттестаты: фоторепортаж

В субботу, 26 июня в Тульском суворовском военном училище прошёл первый выпускной. В этот день аттестаты получили 63 суворовца. Шесть из них удостоены медали «За особые успехи в учебе».

Поздравить ребят приехали министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу:

- Сегодня у нас знаменательное событие - первый выпуск Тульского суворовского военного училища, возрожденного пять лет назад. В лице сегодняшних выпускников я рад приветствовать юных граждан нашей страны. Образованных, благородных, целеустремленных, в хорошем смысле дерзких ребят. Годы ученичества не были простыми, но унылыми они тоже не были. У вас за плечами сложная учебная программа, экзамены, спортивные победы. Уверен, что каждый из вас будет вспоминать время, проведенное на тульской земле и особой благодарностью своих неравнодушных и мудрых педагогов и воспитателей. Не сомневаюсь, что вы с честью пронесете по жизни гордое звание суворовцев. А привитые в этих стенах качества – верность долгу, ответственность, порядочность, надежность, взаимовыручка – помогут вам стать настоящими защитниками Отечества! Любите родину и гордитесь ей!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Тульское суворовское военное училище было создано в годы Великой Отечественной войны. За время своей работы оно выпустило более 900 воспитанников - грамотных, стойких, преданный защитников. Впоследствии они стали военными инженерами, видными государственными деятелями, военачальниками. Большинство из них посвятили свою жизнь армии. Своими достижениями и самоотверженным трудом выпускники суворовского училища внесли немалый вклад в историю.

Вы – хранители и продолжатели славной истории суворовских училищ, лучших военных традиций армии, флота и государства Российского.

Сегодня у вас открывается новая страница биографии. Какой бы вы ни выбрали дальнейший путь, уверен: понятия чести и долга останутся с вами навсегда и будут превыше всего.

Министр обороны РФ приехал на вручение аттестатов в суворовское училище не с пустыми руками. Он передал ему на вечное хранение историческую реликвию - знамя первых тульских суворовцев, среди которых были сыны полка, партизаны, дети, которые прошли суровое воспитание войной и были награждены орденами и медалями за боевые заслуги.

Вручение аттестатов прошло ярко и в соответствии с традициями суворовского училища. Ребята кружились в вальсе, исполняли гимн и немного грустили из-за того, что им придется покинуть уже ставшими родными стены ТулСВУ.

Не обошлось и без одной из самых важных традиций - вручения погонов выпускникам, которые они оставят будущим первокурсникам. На каждом погоне выпускник оставил свое имя и номер телефона для следующего поколения суворовцев.

По признанию ребят, 79% выпускников ТулСВУ собираются продолжить обучение в высших учебных заведениях министерства обороны РФ.

Ребята поделились эмоциями и планами на будущее с Myslo. Интервью с выпускниками читайте здесь.

справка myslo

ТулСВУ - правопреемник Тульского суворовского военного училища, существовавшего в городе с 1944 по 1960 годы.

5 лет назад, в 2016 году, по инициативе Алексея Дюмина и благодаря решению Сергея Шойгу при поддержке Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, Президента России Владимира Путина суворовское военное училище в городе-герое Туле было возрождено.

В начале мая был заложен первый камень, а к 30 августа первая очередь объектов уже была готова.

1 сентября 2016 года, впервые после полувекового перерыва, на тульской земле для юных суворовцев снова зазвенел первый звонок на торжественной линейке.

8 сентября 2016 года училище посетил Владимир Путин: Президент лично вручил руководству училища знамя. Сейчас оно занимает центральное место в главном корпусе.

Сейчас Тульское суворовское военное училище – это целый автономный город на 17 гектаров. Здесь ребята могут освоить любой вид спорта – от хоккея, армейского рукопашного боя, плавания или футбола до скалолазания. Здесь они учатся и отдыхают, занимаются творчеством и осваивают будущую профессию.