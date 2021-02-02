Пятилетка губернатора Тульской области Алексея Дюмина: что сделано

2 февраля 2016 года Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Через полгода после назначения Алексей Дюмин с успехом выдержал избирательную кампанию и стал выборным главой региона.

«Хорошая стратегия — половина успеха» — этот военный девиз Героя России Алексея Дюмина стал его девизом и в должности губернатора. По словам главы региона, «с таким экономическим и человеческим ресурсом, как в Тульской области, можно реализовать самые амбициозные, масштабные инициативы».

В 2016 году по предложению Алексея Дюмина все туляки включились в разработку программы развития Тульской области «Земля силы и талантов». Было много споров о том, как расставить приоритеты. Были и сомневающиеся — удастся ли выполнить всё задуманное. Разработанную стратегию развития региона Алексей Дюмин планомерно воплотил в жизнь. А мы теперь гордимся тем, что создано за такой короткий срок.

Давайте вспомним, что обрела Тульская область за 5 лет и чем теперь гордятся туляки.

Суворовское училище в Туле

Возрождено по инициативе Алексея Дюмина. Считается лучшим в России. Строительство началось в апреле 2016 года. Построено в беспрецедентные сроки — за четыре месяца! В сентябре 2016 г. первые курсанты сели за парты. Туляки до сих пор вспоминают визит президента в регион, вручение знамени новому Тульскому суворовскому училищу и специальный президентский указ о праздновании 500-летия Тульского кремля. Строительство набережной и открытие творческого индустриального кластера «Октава» стали, по мнению туляков, ключевыми событиями второго года губернаторства Алексея Дюмина.

Тульская набережная

О создании Тульской набережной Алексей Дюмин заявил в 2016 году Презентация проекта состоялась 26 июля 2017 года. А 8 сентября 2018 года набережную открыли! Городу вернули выход к реке, а центр Тулы стал единым культурно-туристическим пространством. Открытие новой Казанской набережной и пешеходной улицы Металлистов — это самое главное событие первых трех лет руководства областью Алексеем Дюминым.

Улица Металлистов

Одна из самых старых улиц Тулы. В сентябре 2017 года ее сделали пешеходной и за три года провели полную реконструкцию в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Теперь улица — визитная карточка города оружейников.

О создании Музейного квартала в Туле Алексей Дюмин также заявил в декабре 2016 года в своем Послании к депутатам. Проект реализован и представлен в сентябре 2020 г. В Музейном квартале расположены филиалы четырех федеральных музеев, два региональных и два частных музея.

Школы и детсады

Алексей Дюмин всегда обращает внимание на проблемы, которые не решались годами, а порой и десятилетиями. Взять, к примеру, строительство новых школ и детсадов. 1 сентября 2018 года в Туле впервые за десятилетия открылась новая школа, рассчитанная на 600 учеников. В 2019 году построен корпус на 100 учеников в ЦО №4 Тулы. В 2021 году стартует строительство школы в Туле на 1000 мест и в Донском на 400.

За пять лет в Тульской области построено 16 детских садов.

Еще восемь учреждений для дошкольников планируется возвести до конца 2021 г. Таким образом, очередь в детсады, в том числе в ясельные группы, будет полностью ликвидирована.

Таланты

Особое внимание губернатор уделяет талантливой молодежи. Исполняя поручения президента, в Тульской области открыли центры одаренных детей: 5 октября 2016 г. — при музыкальной школе им. Райхеля в Туле, а 3 сентября 2018 г. — в Ясной Поляне с привлечением средств из резервного фонда Президента РФ , регионального бюджета и частных средств благотворительного фонда Тимченко. Еще один центр появится к 2022 г. в Новомосковске.

Индустриальный парк «Узловая»

Одно из ярких событий четвертого года губернаторства Алексея Дюмина — запуск нового автозавода, якорного инвестора индустриального парка «Узловая». В день официального запуска автоконвейера 5 июня 2019 года Алексей Дюмин презентовал внедорожники тульского производства Президенту РФ Владимиру Путину и Председателю КНР Си Цзиньпину. Инвестиции в автозавод Haval составили $500 млн, производительность — до 150 тыс. машин в год. В 2020 году началось строительство второй очереди инвестпроекта — завода по выпуску двигателей и комплектующих. Кстати, ОЭЗ «Узловая» — это одна из самых молодых ОЭЗ в РФ, сейчас в ней уже 18 резидентов. ОЭЗ «Узловая» признана самой эффективной в России. Еще одно масштабное событие 2019 года – запуск нового металлургического завода «Тулачермет-Сталь». Для российской металлургии это действительно историческое событие — впервые за четверть века в стране запущено новое производство.

Парк «Патриот — Тула»

Открылся 8 мая 2019 года. Парк создан по аналогии с парком в Алабино и построен в кратчайшие сроки целиком на внебюджетные средства. Помощь в создании парка, в формировании экспозиции образцов вооружения и техники оказало Минобороны РФ.

Детская областная больница

Два новых корпуса Тульской детской облбольницы передали медикам в октябре 2019 и в марте 2020 года. Это первые масштабные объекты здравоохранения, построенные в регионе за последние 10 лет благодаря усилиям губернатора (стройка была заморожена).

Спортобъекты

Благодаря личной включенности губернатора в развитие спорта Тульская область стала по-настоящему спортивным регионом. В 2017 году в Новомосковске на внебюджетные средства построили вторую ледовую арену.

13 октября 2019 года открылся лыжероллерный центр «Веденино» на Косой Горе, обустроенный по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

21 августа 2020 года в Туле открыли уникальный Ледовый дворец. Его построили по программе «Газпром — детям» по договоренности между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

За 5 лет в регионе построено семь физкультурно-оздоровительных комплексов, создано и отремонтировано большое количество открытых спортивных площадок, в том числе на Центральном стадионе «Арсенал», полным ходом идет строительство Центра единоборств на Калужском шоссе.

Восточный обвод

Главным событием 2020 года, по мнению туляков, стало открытие второй очереди Восточного обвода. Она была построена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение открыто 20 октября 2020 года. Объем финансирования — около 800 млн руб. Обвод оборудован инновационным надземным переходом.

500-летие кремля

2020-й запомнился еще и празднованием 500-летия Тульского кремля. К этой дате в регионе по поручению Алексея Дюмина в исторических городах провели масштабные работы по благоустройству и восстановлению исторических объектов. В Богородицке восстановлена плотина, каскад прудов и новая набережная дворца-музея.

4 июля 2020 г. в Дубне открылся музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых. По инвестпроекту «Русские усадьбы» правительство региона ведет системную работу по восстановлению исторических мест. Сейчас работы идут еще на трех усадьбах.

В Белеве в Спасо-Преображенском монастыре, одном из древнейших монастырей тульского края, благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина проведены масштабные реставрационные работы. Большой объем работ выполнен и в Свято-Введенской Макариевской Жабынской пустыни.

Во многом благодаря личной включенности губернатора в развитие культуры Тула вошла в топ-3 музейных городов страны.

Платоновский парк

Еще один штрих к пятилетке — восстановлен Платоновский парк. За 2016−2020 гг. заброшенный лес компания-меценат «Щекиноазот» превратила в благоустроенное стильное городское пространство. Выполнен колоссальный объем работ по сохранению ландшафта и созданию инфраструктуры.

Борьба с коронавирусом

2020-й стал годом проверки всех нас — пандемия COVID-19 внесла коррективы во все аспекты жизни. Алексей Дюмин лично возглавил оперативный штаб по противодействию распространения вируса.

Только из внебюджетных источников на борьбу с ковидом было выделено более 1 млрд руб.

В короткие сроки в регионе перестроили систему здравоохранения, перевели промышленные предприятия на антиковидный режим работы, перепрофилировали имеющиеся медучреждения и создали новые ковидные госпитали, наладили выпуск средств защиты. В такой непростой период Алексей Дюмин проявил себя как настоящий лидер, взяв ответственность за регион и каждого жителя.

Пять лет во главе региона… Много это? Если оценить сделанное — много! Как говорится, дорогу осилит идущий. Но дело не в дороге, которую мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет выбирать дорогу.