Как Богородицк превращается в «Город – театр»: фоторепортаж

Чистый пруд, велосипедные дорожки и отреставрированная смотровая башня: и это лишь немногое, что сделано для благоустройства исторического центра города.

В Богородицке с 2012 года проводится комплексное благоустройство исторического центра. В рамках госпрограмм Тульской области «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет» восстановили парк, вымостили плиткой дорожки, установили в аллее лавочки и освещение. А смотровую площадку – один из главных архитектурных элементов городского парка – стилизовали в духе прошлых веков.

Корреспонденты Myslo отправились в Богородицк, чтобы посмотреть, как преобразился город.

В прошлом году райцентр стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству малых исторических городов. На проект «Город-театр» выделили грант в 54 млн рублей. А из областного бюджета добавили ещё 15,5 млн рублей.

На эти деньги в Богородицке проводят чистовые работы по отделке плотины, на которой появятся трибуны, теневые навесы с качелями и шахматными столами и детская зона. На прогулочной аллее сделают оранжерею с знаменитыми «болотовскими» яблонями.

Помимо благоустройство парка в городе ведётся реконструкция улицы Пролетарской: там установят пешеходные тротуары, велодорожки и энергосберегающее освещение. На входе променада, у автовокзала, установят спортивный комплекс «Улитка» – арт-объект для маленьких горожан и гостей «города-театра».

Вот как должен выглядеть парк:

Работы планируют завершить к 1 октября 2020 года.

Как рассказал глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, на территории парка провели масштабные работы по благоустройству исторического центра города.

Вадим Игонин – На протяжении трех лет велось комплексное развитие парка и прилегающих территорий. Здесь и смотровая площадка, и благоустройство набережной, и мощение с чугунными ограждениями, и появление малых архитектурных форм. На сегодняшний день это знаковый проект для Богородицка.

По словам главы администрации района, к следующему году планируется увеличить туристический поток в два раза. Если сегодня за год в Богородицк приезжает порядка 45-50 тысяч туристов, то в 2021 году этот показатель должен перевалить за 80 тысяч человек.

Уже расчистили Большой и Новый пруды и реконструировали плотину на р. Уперта. Все эти работы провели в рамках нацпроекта «Экология», в том числе и в федеральном проекте «Сохранение уникальных водных объектов».

Пруды отчистили от лишней растительности, упавших деревьев и кустарника. Вычищено более 170 тысяч кубометров ила. Работы проводились за счет регионального бюджета. На расчистку водоемов потратили более 110 млн рублей. Расчистка была необходима для сохранения ядра исторического ландшафта Богородицка и системы экологии города.





Как рассказала заместитель директора департамента министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина, пруд очистили и теперь он сможет восстановить свою экосистему самостоятельно.

Диана Гришина – Те работы, которые мы провели, направлены на самовосстановление водного объекта. То есть сейчас после отчистки, они проходят «реабилитацию». И пруд, как живой организм будет сам себя отчищать. Конечно, будет не лишним завести несколько видов рыб, которые также будут способствовать самовосстановлению водоемов.

Ещё одним важным событием, приуроченным к празднованию 500-летия Тульского Кремля и Большой засечной черты, стало восстановление усадьбы Бобринских.



В 2018 году на федеральные и региональные средства в усадьбе отреставрировали балкон входной группы дворца-музея и башни-колокольни, которая тесно связана с историей самой усадьбы и города.



В 2019 году в отреставрированной башне устроили современную экспозицию «История Богородицка от города-крепости до «цветника» императрицы». В ее основе – археологические, бытовые, этнографические, изобразительные, нумизматические предметы, сгруппированные по тематико-хронологическому признаку.

Заведующая Богородицким дворцом-музеем и парков Марина Жерздева отметила, что в восстановленной башне впервые проходит такая масштабная выставка.

Марина Жерздева – Здание башни было восстановлено в 70-ые годы прошлого века. Некоторые из помещений использовались в хозяйственном назначении. И сейчас посетители усадьбы могут впервые посетить башню и увидеть новую экспозицию.

Марина Жерздева также поделилась, что дополняют экспозицию авторские куклы петербургской художницы Галины Белеховой. Фигурки ярко отражают временные периоды истории маленького города и большой страны.