Сейчас комбоипотеку называют практичной альтернативой семейной программе при индивидуальном строительстве. Она позволяет не только полностью профинансировать строительство дома, но и привести в порядок участок.

Почему тема стала актуальной

Семейная ипотека остается одним из самых заметных инструментов поддержки покупателей жилья, однако на практике ее лимита часто не хватает для строительства дома в современном бюджете. Особенно это чувствуется в ИЖС, где в стоимость проекта входит не только сам дом, но и покупка участка, и благоустройство территории, забор, дорожки.

Для Тульской области это особенно актуально: покупатели все чаще выбирают дом вместо квартиры, но сталкиваются с тем, что реальная смета оказывается выше доступного льготного лимита. В результате семья либо сокращает проект, либо откладывает строительство, либо ищет более гибкое решение.

Что такое комбоипотека

Комбинированная ипотека — это формат, при котором кредит делится на две части. Первая часть оформляется на условиях льготной программы, а вторая — по рыночной ставке. Такой подход позволяет увеличить общую сумму финансирования и не отказываться от проекта из-за ограничений по госпрограмме. По сути, это единый кредит с одной датой платежа и одним ежемесячным взносом.

Ставка по кредиту рассчитывается как средневзвешенная между ставкой льготной ипотеки и базовой ставкой.

Для ИЖС это особенно удобно, потому что строительство часто идет поэтапно. Сначала возводится фундамент, затем стены и кровля, позже подключаются инженерные системы и выполняется благоустройство участка. Комбоипотека позволяет встроить в один финансовый сценарий весь этот процесс, а не ограничиваться только частью работ.

Никита Вишин, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик:

— По семейной ипотеке на стандартных условиях на строительство жилого дома можно взять до 6 млн рублей. Также можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 15 млн рублей в Тульском регионе. В таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.

Сбербанк принимает заявки по программе «Семейная ипотека» по кредитованию с увеличенным лимитом по средневзвешенной ставке.

Минимальная средневзвешенная ставка в Тульском области составит 7,5% при сумме кредита от 6,3 млн рублей (при условии страхования жизни и здоровья).

Условия распространяются как на индивидуальное жилое строительство, так и на приобретение готового дома от подрядчика по договору купли-продажи.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

В цифрах, простой расчет

Стоимость дома с предчистовой отделкой по проекту «Марсель 80» (площадь 80 кв. м) без земельного участка составляет 8 100 000 руб., ежемесячный платеж составит 35 973 руб. при сумме кредита в 6 000 000 руб. под ставку 6% на срок 30 лет.

Стоимость дома с предчистовой отделкой по проекту «Марсель 80» (площадь 80 кв. м) с земельным участком составляет 8 500 000 руб., ежемесячный платеж составит 51 261 руб. при сумме кредита в 6 791 500 руб. под ставку 8,3% на срок 30 лет.

Почему это удобно для загородного строительства

Главное преимущество комбоипотеки в том, что она позволяет не ужимать проект под искусственный лимит. Для частного дома это критично: если сократить смету слишком сильно, пострадает качество, сроки или функциональность объекта.

Кроме того, в ИЖС часто требуется не просто построить дом, а сразу подготовить участок к жизни. В смету могут входить:

фундамент;

возведение стен;

кровля;

забор;

тротуарная плитка и дорожки;

подъездные зоны и благоустройство.

Именно поэтому для многих семей комбинированная ипотека оказывается более реалистичным инструментом, чем попытка уложиться только в рамки семейной программы.

Ситуация в Тульской области



Михаил Проказов, Александр Аникин, основатели строительной компании «ПраймДом».

Михаил Проказов, основатель строительной компании «ПраймДом»:

— Для Тулы и области комбоипотека может стать особенно востребованной среди семей, у которых уже есть часть накоплений и которые хотят построиться без долгого ожидания. Это касается не только покупателей готовых домов, но и тех, кто начинает стройку с нуля и предпочитает идти поэтапно.

На практике такой формат дает больше свободы: можно выбрать участок, утвердить проект, разбить строительство на этапы и не зависеть полностью от одного источника льготного финансирования. Для рынка ИЖС это важный сигнал: покупатели готовы строить, если финансовый механизм соответствует реальной стоимости проекта.

Александр Аникин, основатель строительной компании «ПраймДом»:

— Комбоипотека не отменяет семейную ипотеку, а дополняет ее. В этом и заключается ее ценность: заемщик не теряет доступ к господдержке, но получает возможность увеличить бюджет и довести проект до нужного уровня.

Для семьи это означает более понятный путь к собственному дому. Не нужно урезать площадь, отказываться от благоустройства или растягивать строительство на неопределенный срок. Можно сразу заложить в проект все необходимые этапы и двигаться к заселению без лишних компромиссов.

Для Тульской области комбинированная ипотека на ИЖС становится рабочей альтернативой семейной ипотеке в тех случаях, когда льготного лимита недостаточно. На фоне роста стоимости строительства именно такой формат позволяет не отказываться от собственного дома, а реализовывать проект в полном объеме и по понятному финансовому сценарию.

