В этом году к традиционным событиям организаторы добавили современные форматы.

Масштабная региональная программа позволит провести День Победы интересно для всей семьи. Одним из ключевых проектов станет иммерсивный квест-маршрут «Свет Победы на проспекте».

Восемь знаковых площадок города, от Могилевского сквера до Тульского кремля, будут объединены единым сценарием, интерактивными активностями и визуальными образами. На площади Ленина покажут знаменитые военные киноленты, пройдут праздничные концерты и традиционные патриотические акции.

Программа с участием ведущих творческих коллективов региона будет проходить на Казанской набережной, в парках и пространстве «Ликерка лофт». Одним из самых ярких событий станет концерт Губернаторского духового оркестра.

На стенде национального центра «Россия» будет работать ярмарка «Сделано в Тульской области», а гостям предложат попробовать блюда, приготовленные в полевой кухне.

В филармонии состоится концерт-приношение «Город мужества и славы», в Доме дворянского собрания прозвучат «Песни Победы» и программа «Посвящение музыкантам-фронтовикам». В ГКЗ туляков ждет концерт «Честь и славу предков умножаем», а в драмтеатре пройдёт спектакль «В бой идут одни “старики“».

В Парке «Патриот-Тула» праздничная программа пройдет с 12:00 до 17:00: гостей ожидает экскурсия «Путь к Победе», театрализованное представление «Сказки старого солдата» и многое другое. Насыщенная программа в этот день пройдет и в Музее оружия: патриотические акции, мастер-классы и кинопоказы.