В Туле проходит необычное арт-шоу «Тайны самоцветов: чудеса природы + искусство ювелира», где можно не просто посмотреть, а буквально прикоснуться к магии минералов.



Здесь открыты витрины, в формате живой экскурсии посетили узнают, как рождаются минералы и во что они превращаются в руках мастеров, правда ли, что есть живые камни, увидят как камни могут менять свой цвет.



В пространстве собрано более 1000 экспонатов: от удивительных, редких минералов, метаморфоз до картин и изделий из камней, а ещё гостей ждёт бесплатный мини-мастер-класс, где показывают, как отличить настоящий самоцвет от подделки.



Каждый посетитель получает подарок. Формат камерный — 3–5 человек на сеанс, чтобы окунуться в атмосферу полностью.



Когда: каждый час с 11.00 до 19.00, по сеансам.

Где: Тула, ул. Демонстрации, 27, Галерея Самоцветов.

Цена: бесплатно.

Требуется предварительная регистрация



