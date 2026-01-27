  1. Моя Слобода
Тайны самоцветов: чудеса природы + искусство ювелира

В Туле проходит необычное арт-шоу «Тайны самоцветов: чудеса природы + искусство ювелира», где можно не просто посмотреть, а буквально прикоснуться к магии минералов.

Здесь открыты витрины, в формате живой экскурсии посетили узнают, как рождаются минералы и во что они превращаются в руках мастеров, правда ли, что есть живые камни, увидят как камни могут менять свой цвет.  

В пространстве собрано более 1000 экспонатов: от удивительных, редких минералов, метаморфоз до картин и изделий из камней, а ещё гостей ждёт бесплатный мини-мастер-класс, где показывают, как отличить настоящий самоцвет от подделки.  

Каждый посетитель получает подарок. Формат камерный — 3–5 человек на сеанс, чтобы окунуться в атмосферу полностью.

Когда: каждый час с 11.00 до 19.00, по сеансам.
Где: Тула, ул. Демонстрации, 27, Галерея Самоцветов.

Цена: бесплатно.
Требуется предварительная регистрация

Тула, ул. Демонстрации, 27, Галерея самоцветов

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
27 января 2026, вторник
11:00
28 января 2026, среда
11:00
29 января 2026, четверг
11:00
