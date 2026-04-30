Что делает букет незабываемым? Не только тренды и необычные цветы. Именно флорист дарит те самые яркие эмоции от подаренного букета. Его видение, знание тонкостей растений и подход к каждому клиенту помогают создавать неповторимые композиции.

Утро Анастасии Смирновой начинается в 6.30, ведь надо всё успеть: проснуться, встать и привести себя в порядок. Флорист должен выглядеть ухоженно и приятно. Дорога до работы с пересадками занимает почти час. Иногда приходится приезжать заранее, чтобы подготовить заказы.

На часах 8.49, и Анастасия уже подошла к рабочей точке. Несколько секунд — и внутри загорается яркий свет. Пространство небольшое, сразу слышится запах — смесь свежести, воды и зелени. Это тот самый «цветочный» воздух, который сложно перепутать с чем-то другим.

Сначала девушка надевает форму. Джинсовый плотный фартук защищает одежду от воды, земли и случайных зацепок. После этого Анастасия запускает программу для кассы на компьютере, затем переходит в холодильник. На термометре +3 градуса; из-за тонкой кофты слегка знобит, но это повседневная часть будней флориста.

Девушка меняет воду в каждом баке, чтобы цветы стояли в свежей воде, затем протирает полки в холодильнике: везде должно быть чисто, да и растения не любят грязь! Девушка осматривает каждый букет и замечает, что в композиции «Кармен» цветок завял. Она немедленно забирает букет на рабочий стол и заменяет стебель розы: вставляет новый, а завядший списывает.

Когда утренняя рутина заканчивается, флорист переходит к другим обязанностям — зачистке растений и сборке букетов.

— В среднем за день я делаю 5-6 букетов. Всё зависит от числа покупателей. В выходные дни как-то приходилось и 10 делать. То, что я назвала, это минимальное среднее количество.

Существуют разные видов букетов: линейные, ассиметричные, монобукеты, каркасные и круглые. Круглые считаются классическими, их чаще всего и собираем, но всё зависит от пожелания клиента!

Сборка букета — творческий процесс. Есть определенные стандарты, но композицию мы выстраиваем сами.

Флорист перед нами собирает букет под названием «Медовый сон». В композиции — нежные оттенки голубого и медового. Девушка делает его из нарциссов, гортензии, кустовой хризантемы и гвоздики, а также таннацетумы.

Анастасия переходит к самой «невидимой» части работы — зачистке цветов. Она выкладывает на стол розы из вазы и вскрывает упаковку. Каждый цветок проходит через ее руки: она обрезает стебель под углом, снимает лишние листья, счищает шипы специальным прибором — шипоснимателем. В какой-то момент девушка вздрагивает — один из шипов всё-таки вонзается в палец.

— Бывает, — коротко комментирует она, вынимая его.

Анастасия протирает каплю крови салфеткой, достаёт перекись из аптечки и обрабатывает палец. Ранка моментально покрывается пеной.

Заходит девушка — выбирает букет на день рождения подруги. Долго сомневается между ярким и нежным вариантом.

— А она какая? — спрашивает Анастасия.

— Ну… спокойная, но любит красивые вещи.

— Тогда давайте что-то лёгкое, но с акцентом.

Через несколько минут на столе появляется букет: пастельная база и один яркий элемент, который «собирает» композицию. Девушка улыбается — выбор сделан.

— Сейчас часто просят что-то естественное, будто только что собрали. Меньше строгих форм, больше воздуха, — рассказывает Анастасия.

Так незаметно проходит половина рабочего дня. К этому времени девушка уже зачистила четыре бака цветов, выставив их в холодильник, распечатала ценники и собрала три букета.

Обед у флориста короткий — 15 минут, ведь работает она одна. Анастасия берёт кружку, заваривает себе черный чай и разогревает еду, прикрыв дверь от покупателей. В это время мы решили узнать, что вообще сейчас популярно у туляков.

— Чаще всего люди приходят с довольно простым запросом — собрать недорогой аккуратный букет, — рассказывает девушка. — И если честно, таких обращений большинство. Клиенты в основном выбирают проверенную классику: розы, хризантемы, гортензии — то, что понятно, универсально и подходит практически для любого повода. Поэтому работа флориста — это не только творчество, но и умение из классических вариантов сделать букет интересным, живым, даже если запрос изначально звучит максимально просто.

Анастасия возвращается на своё рабочее место, и к ней приходит курьер с накладной. Впереди ждёт разбор поставки. Мужчина постепенно приносит коробки, достает из них цветы, ещё влажные после дороги.

Анастасия проверяет каждую позицию: совпадает ли количество, в каком состоянии бутоны. Она распределяет цветы по бакам, а часть сразу уносит в холодильник. Новая партия — это всегда немного хаоса, но он быстро превращается в порядок. Когда у кассы никого нет, девушка зачищает поставку.

Подходит мужчина. Видно, что он торопится.

— Мне быстро, что-нибудь красивое.

— По какому поводу?

— Да просто так.



Она собирает букет буквально за пять минут — опыт позволяет работать быстро, не теряя в качестве.

За день Анастасия почти не сидит. Она постоянно в движении: холодильник — стол — касса — снова холодильник. Иногда девушка на секунду останавливается, чтобы посмотреть на собранный букет, — словно проверяет не только технику, но и ощущение. Спрашиваем о том, какие цветы сейчас самые дорогие.

— Самые дорогие — это, как правило, экзотика, — отвечает Анастасия. — Во-первых, из-за логистики: такие растения привозят издалека, и стоимость включает не только сам цветок, но и транспортировку, хранение, доставку. Например, протея — один из самых дорогих вариантов, цветок может стоить около полутора тысяч рублей и выше. К этой же категории относятся леукоспермум, леукодендрон, стрелиция. При этом их выбирают не только из-за цены или редкости, а из-за внешнего вида: они действительно выглядят необычно, ярко, добавляют букету характер и сразу делают композицию более выразительной и запоминающейся.

Ближе к вечеру поток покупателей постепенно снижается. Анастасия убирает рабочее место: смахивает обрезки стеблей, протирает стол, раскладывает инструменты по местам. Иногда, даже за пять минут до закрытия, кто-нибудь забегает купить цветы.

— А как вы помогаете клиенту определиться, если он сам не знает, чего хочет?

— Мы всегда начинаем с простых вопросов: по какому поводу букет? кому он предназначен? какие цвета нравятся? Иногда человек приходит и говорит: «Не знаю вообще ничего», — и это нормально. Тогда мы предлагаем варианты, показываем примеры, собираем что-то прямо при нём. Обычно в процессе человек сам начинает понимать, что ему ближе, — объясняет Анастасия, аккуратно заворачивая готовую композицию.

К концу дня флорист снова возвращается к холодильнику. Здесь начинается одна из самых ответственных частей — ревизия. Она достаёт по очереди баки с цветами, осматривает каждый стебель. Где-то лепестки начали темнеть, где-то бутон уже не раскроется — такие цветы подлежат списанию.

Это фиксируется отдельно: Анастасия открывает программу и заносит каждую позицию. Это не просто «выкинуть цветок» — за каждым таким действием стоит учёт.

— Нужно обязательно всё записывать, сколько и чего списали. Это контроль, — коротко поясняет она.

Параллельно Настя обновляет воду, подрезает стебли у тех цветов, которые ещё можно «реанимировать». Некоторые из них после этого спокойно простоят ещё несколько дней.

— Какие цветы самые стойкие?

— Хризантемы, альстромерии. Они могут стоять две недели и даже больше, если за ними ухаживать: менять воду, подрезать стебли. Это хороший вариант, если хочется, чтобы букет жил дольше.

Разговор постепенно переходит к более «громким» заказам.

— Часто ли покупают 101 розу?

— Не каждый день, конечно. Это больше про особые случаи. Обычно берут мужчины — на признание, на годовщину; иногда — чтобы извиниться.

К половине десятого вечера в магазине уже почти нет посетителей. Анастасия закрывает кассу, сверяет выручку, проверяет заказы на следующий день. Она складывает все документы в папку и выключает оборудование.

Последний обход — как ритуал завершения смены. Девушка проверяет, всё ли на местах, не осталось ли воды на полу, плотно ли закрыт холодильник.

В 22.00 дверь закрывается. Щёлкает замок — рабочий день окончен.

За день через руки Анастасии прошли десятки стеблей, несколько историй, разные настроения: от растерянности до радости. Цветы здесь не просто товар, а способ сказать что-то важное.

Текст Елизаветы Парфеновой, фото Дарьи Мошкиной, студенток направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.