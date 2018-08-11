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В Веневе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Веневе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В ФОКе оборудован универсальный спортзал для игровых видов спорта, два бассейна по 25 метров, душевые и раздевалки для команд.

11 августа в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Веневе состоялся День открытых дверей. От имени губернатора Алексея Дюмина к посетителям обратился председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.

- Уверен, что этот спортивный комплекс станет местом притяжения не только спортсменов нашего региона, но и других городов. Мы планируем проводить здесь соревнования различных уровней, в том числе и общероссийские. Надеюсь, любители спорта по достоинству оценят оснащение ФОКа, а местным жителям придутся по душе тренажерный зал и бассейн, — сказал Дмитрий Яковлев.

Также поздравить веневцев с этим знаменательным событием приехала воспитанница тульского волейбола, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, игрок сборной России Татьяна Кошелева. Она поблагодарила Алексея Дюмина за открытие столь масштабного объекта в Веневе, а также за поддержку развития спорта в регионе.

Для гостей праздника прошли показательные тренировка и мастер-класс сборной команды Тульской области по волейболу. Все желающие смогли принять участие в соревнованиях по футболу, баскетболу и настольному теннису, а также посетить показательные выступления каратистов и боксеров, силовую тренировку на тренажерах с инструкторами, показательную тренировку по аэробике.

Для всех желающих проводились обзорные экскурсии по ФОКу.

 

В ФОКе оборудован универсальный спортзал для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, мини-футбола, гандбола, два бассейна по 25 метров, душевые и раздевалки для команд. Трибуны комплекса могут принять более 550 зрителей.

Галерея
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 1
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 2
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 3
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 4
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 5
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 6
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 7
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 8
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 9
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 10
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 11
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 12
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 13
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 14
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 15
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 16
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 17
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 18
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 19
Открытие ФОКа в Веневе, Фото: 20
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:24 +1
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