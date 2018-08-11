В Веневе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В ФОКе оборудован универсальный спортзал для игровых видов спорта, два бассейна по 25 метров, душевые и раздевалки для команд.

11 августа в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Веневе состоялся День открытых дверей. От имени губернатора Алексея Дюмина к посетителям обратился председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.

- Уверен, что этот спортивный комплекс станет местом притяжения не только спортсменов нашего региона, но и других городов. Мы планируем проводить здесь соревнования различных уровней, в том числе и общероссийские. Надеюсь, любители спорта по достоинству оценят оснащение ФОКа, а местным жителям придутся по душе тренажерный зал и бассейн, — сказал Дмитрий Яковлев.

Также поздравить веневцев с этим знаменательным событием приехала воспитанница тульского волейбола, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, игрок сборной России Татьяна Кошелева. Она поблагодарила Алексея Дюмина за открытие столь масштабного объекта в Веневе, а также за поддержку развития спорта в регионе.

Для гостей праздника прошли показательные тренировка и мастер-класс сборной команды Тульской области по волейболу. Все желающие смогли принять участие в соревнованиях по футболу, баскетболу и настольному теннису, а также посетить показательные выступления каратистов и боксеров, силовую тренировку на тренажерах с инструкторами, показательную тренировку по аэробике.

Для всех желающих проводились обзорные экскурсии по ФОКу.

В ФОКе оборудован универсальный спортзал для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, мини-футбола, гандбола, два бассейна по 25 метров, душевые и раздевалки для команд. Трибуны комплекса могут принять более 550 зрителей.