Мероприятие собрало более 6,5 тысяч гостей и стало ярким событием в культурной жизни региона. За день было более 90 мероприятий: от лекций про нейросети и литературных мастер-классов до эко-игр, маркета и турниров по видеоиграм. Двор, главный зал и другие площадки кластера объединили общей темой — цифровые инструменты в креативной экономике. Хедлайнером вечернего концерта стала певица ANIKV.

Генеральный директор кластера Дмитрий Барсенков поделился:

— Для меня очень важно, чтобы «Октава» оставалась тем центром притяжения для туляков и гостей города, каким её задумывал учредитель Михаил Шелков. Не только местом привлечения богатых, дорогих, признанных мэтров, но и пространством, которое даёт возможности и идеи для развития самых разных сообществ.

Центральным событием стала серия выступлений в рамках программы «Интерфейс жизни. Как технологии проектируют опыт будущего креативной экономики». Среди выступающих — Елена Мартынова, министр туризма Тульской области; Василий Овчинников, генеральный директор организации развития видеоигровой индустрии; Евгений Кузнецов, руководитель студии дизайна МИРА.

В рамках программы обсуждалось внедрение искусственного интеллекта в музыкальную сферу.

— С одной стороны, такая тенденция открывает возможности для людей, которые раньше не могли заниматься творчеством из‑за нехватки времени или отсутствия навыков, а с другой — приводит к появлению массы низкопробного контента, который засоряет стриминг‑сервисы, — заявил Алексей Николаев, основатель и ведущий эксперт консультационного бюро InSimple, лектор бизнес‑школы RMA и Института звукового дизайна Международного университета Москвы.

Галина Сеничева, кандидат филологических наук, популяризатор русского языка, авто ТГ-канала «Лингвистический стендап»:

— Накануне дня рождения Октавы думала, ну кто в семь вечера придёт в выходной на лекцию про русский язык? Тем более, когда в соседнем зале в это же время мастер-класс сомелье с дегустацией! Бесплатной! Подумала, что и сама бы дегустацию выбрала. А оказалось, что можно потягаться. Мы мемы обсудили, узнали, есть ли польза в ошибках, про «пупупу» и эмодзи поговорили. Потом языковую игру поддержали, при условии, что творить и вытворять можно, если ты знаешь, как правильно. А если понятие нормы неведомо, а реклама предлагает бургер «сочччный» и «мощщщный», то есть риск, что человек увидит, запомнит и заиграется так и напишет.

Особой частью программы стало участие актёра театра, кино и дубляжа Олега Алмазова.

Он известен по работам в проектах «Король и Шут», «Аутсорс», «Тайны следствия», «Руки вверх» и более чем в 200 фильмах и сериалах. Актёр поделился вдохновляющей историей своего творческого пути, рассказывал о роли импровизации и технологиях озвучивания. А на вопрос из зала по поводу нейронок в киноиндустрии ответил так:

— Да. Это проблема киноиндустрии. По картинке фильмы, срежессированные искусственным интеллектом, очень похожи. Изображения. Сгенерированные ИИ, я вижу сразу. Убежден, что это путь в никуда. То же самое касается диалогов, если их пишет нейронка. Они шаблонные, неинтересные, просто дурацкие. Но возможно, у молодых другие ценности, мы же воспитаны на живых книжках. Мне кажется, искусственный интеллект сильно переоценен. Высшая техническая школа провела мастер‑классы по анимации, робототехнике и работе с нейросетями, а также организовала интерактивные игровые зоны.

Студия звукозаписи Oktava Lab предложила гостям записать подкасты со спикерами фестиваля: посетители могли задать вопросы экспертам и сразу получить аудиоверсию беседы. Впервые была организована блогерская зона при участии экспертов-туляков, участников блогерского клуба «В кадре с Октавой».

Музыкальная часть фестиваля развернулась во дворе кластера и на веранде. Веранда фестиваля превратилась в пространство для отдыха с музыкой в стиле хип‑хоп и R& B.

Хедлайнером вечера стала ANIKV — резидент творческого объединения «GAZ». Её хиты прозвучали со сцены во дворе кластера. Выступление в «Октаве» стало первым выступлением артистки в Туле.