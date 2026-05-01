Мы уже проверяли блюда-пятиминутки, но их стало так много, что мы решили повторить. Да, это вредно. Да, лучше домашние котлетки. Но иногда же хочется? Признавайтесь!

В этот раз мы купили:

Hip-Hop роллы «Индилайт»,

Чебупицца «Том ям»,

Фрайчикенсы «Горячий заряд»,

Корн дог «Мираторг»,

Дамплинги с курицей «Уплетоны»,

Бульмени «Горячая штучка»,

Хрусти пай «Горячая штучка».

Писать составы этих блюд мы не будем, от них ничего хорошего не ждем по умолчанию. Лучше укажем калорийность, чтобы понимать, сколько можно съесть и чего нам это будет стоить.

Hip-Hop роллы «Индилайт»

В пачке 250 г, на каждые 100 г приходится 240 ккал.

Цена: 135,99 руб.

Когда мы увидели значок «Индилайт», почему-то подумали, что будет что-то более-менее полезное. Нет. В составе — ветчина с глутаматом и прочими прелестями, целлюлоза, кожа индейки… Продолжать не будем. Всё и так понятно.

Производители Hip-Hop роллов обещают нам «ветчину с сыром в хрустящей панировке». Задумка хорошая — это сочетание любят многие, так что мы были в ожидании крутого вкуса. Но тоже нет.

Внутри — фарш, консистенция неприятная, просто месиво. Немного ощущается сыр и ветчина, но в основном — просто пресная масса с отголосками приправы для чипсов.

И еще один минус — разогреть это придется в своей тарелке. Так что где-то в незнакомом месте не перекусишь, да еще и посуду мыть. Блюда-пятиминутки явно не для этого.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Чебупицца «Том ям»

В пачке 230 г, на каждые 100 г приходится 280 ккал.

Цена: 309 руб.

Чебупиццу мы уж пробовали, но этот вкус нас заманил, и мы решили снова взять ее в обзор. Как можно том ям уместить в эти треугольнички? Попробуем!

Внутри от том яма, конечно, остались одни воспоминания. Никаких морепродуктов в составе нет, вместо них — ветчина, сыр и куча вкусовых добавок разного типа. Но это вкусно!

Соус и ароматизатор все порешали. Это блюдо оказалось ярким, сочным и в меру остреньким. Не слишком, как обещали на упаковке. Это зачет! Когда хочется чего-нибудь вредного — смело можно брать.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Фрайчикенсы «Горячий заряд»

В пачке 300 г, на каждые 100 г приходится 260 ккал.

Цена: 209,99 руб.

Фрайчикенсы — это обычные куриные крылышки. Казалось бы, что может быть проще? Здесь хотя бы основной продукт очевидный.

Но все хорошие ожидания исчезают, когда открываешь упаковку. Неприятного цвета желтая панировка, необжаренная. Крылышки под ней тоже будто вареные.

Бледно. И такое ощущение, что в панировке только соль и масло. Откровенно невкусно и даже неприятно.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Корн дог «Мираторг»

В пачке 300 г, на каждые 100 г приходится 285 ккал.

Цена: 129,99 руб.

И снова без упаковки для разогрева. Ни антуража, ни поддержки лени.

На вкус — не самый плохой продукт в обзоре. Обычная сосиска в обычной панировке, такие блюда сейчас есть в линейке разных производителей. Но сосиска здесь не самая лучшая, а панировка — очень тонкая. За это высший балл блюду мы не дадим.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Дамплинги с курицей «Уплетоны»

В пачке 150 г, на каждые 100 г приходится 140 ккал.

Цена: 139,99 руб.

Все, кто пробовал настоящие дамплинги, знают, как это вкусно. Эти пельмешки — сочные, нежные и приятно радующие сочетанием мяса и овощей.

С «Уплетонами» явно все не так. Во-первых, от них разносится неприятный запах капусты с чем-то непонятным. Во-вторых, вкус оставляет желать лучшего. Ощущается только сладкая капуста, мяса почти нет. Если обмакнуть все это в соевый соус — еще терпимо. Но тоже невысший класс.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Бульмени «Горячая штучка»

В пачке 220 г, на каждые 100 г приходится 240 ккал.

Цена: 129 руб.

А вот жареные пельмешки очень даже вкусные! Сочные, без перекосов — в меру соленые, с приправами. Очень неплохо. Думается, что они будут отлично сочетаться сами знаете с каким напитком.

Ничего необычного, но довольно приятно. Плюсуем!

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Хрусти пай «Горячая штучка»

В пачке 180 г, на каждые 100 г приходится 240 ккал.

Цена: 249 руб.

А что если блюдо-пятиминутка будет сладким? Необычно! Хрусти пай — это маленькие пирожки с начинкой. Мы купили с манго и чили.

Оказалось вкусно! Джема много, пахнет это все вкусно. Ярко и приятно! Чили, правда, мы не почувствовали, но это не портит блюдо. Это наш фаворит!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.