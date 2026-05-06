Каждую неделю в кластере «Октава» проводятся необычные настольные игры D&D (Dungeons&Dragons). На русский язык ее перевели как «Подземелья и драконы», но фанаты предпочитают сокращенный английский вариант. Этим летом в кластере появился целый клуб искателей приключений — «Зов подземелий». Основал его студент ТГПУ им. Льва Толстого Владислав Яров. Мы решили прийти на одну игру и узнать, каково это — оказаться в подмастерьях у великого мага Белого Тигеля…

Как играть в D&D

Dungeons&Dragons — это ролевая игра в жанре фэнтези. В ней есть фантастические существа и предметы, ведущий, или, как его называют, мастер подземелий, и группа персонажей, которая отправляется на поиски приключений. Каждая игра неповторима и имеет свой сюжет, а длиться может от пары часов до бесконечности.

Игроки должны создать своих персонажей, которые могут быть кем угодно: от эльфа до говорящего зайца. Также они могут выбрать класс для своих героев: воин, друид, клирик, палладин, бард и другие. Мастер подземелий выступает в роли судьи и рассказчика игры, поддерживая окружение, в котором происходят приключения.

В течение игры участники должны с помощью специального двадцатигранного кубика делать бросок инициативы. Он определяет порядок хода в бою для игроков. К выпавшему значению прибавляют модификаторы (усиления) каждого отдельного персонажа. И именно от значения на кубике зависит везение участника. Например, если герой сражается и хочет атаковать, то ему нужно бросить двадцатигранник. Ему выпадает 15 и больше — заклинание или нападение срабатывает. Если же выпадает меньше 10, то это провал. На человека нападает враг или заклинание срабатывает против него самого. В этой вселенной все зависит только от вашего везения и ловкости рук.

Сражение продолжается, пока одна из сторон не проиграет или не сбежит с поля боя. Сбежать можно всегда, кроме тех случаев, когда это отдельно оговорено мастером. Ну а уже после битвы игроки собирают добычу и лечатся.

Приключение начинается…

Просторная комната, посередине стоит овальный белый стол, на котором лежит карта. Сбоку находятся шкафчики с различными фигурками — все они раскрашены вручную. Перед столом расположился большой экран, а на нем уже изображен один из главных героев будущей игры. На фоне играет музыка в жанре фолк. Она помогает игрокам прочувствовать атмосферу мира, в который им предстоит перенестись.

Все участники уже собираются и садятся на свои места. Владислав Яров — организатор игр и ведущий (мастер) — раскладывает фигурки и кубики. Игроки пока знакомятся друг с другом и обсуждают предстоящую игру.

— А как в это вообще играть?

— Откуда мне знать? Это ты меня сюда затащила, — разговаривают подруги. Сегодня Людмила и ее подруга здесь впервые, поэтому пока не совсем понимают, какие правила у этой игры.

— Мы начинаем, — объявляет Владислав, — Белый Тигель — великий алхимик, преступник, легенда подпольного мира… И вы — люди этого человека. Но один неудачный эксперимент меняет все. Пропадает ценный груз, а враги волшебника лезут из всех щелей. И кажется, спасение лежит на ваших плечах… Кто же откликнулся на его зов?

Все участники воодушевленно переглядываются. У каждого из них самые разнообразные и интересные персонажи. Сегодня среди них — заяц, который очень любит бомбы, и фермер, которая привезла поставку из различных растений.

Тут ведущий кидает кубик, чтобы понять, какое действие должно произойти между героями. Значение, видимо, выпало не очень большое, поэтому среди обычных овощей лежит что-то магическое…

— Тут дурманящая морковь, — объявляет Владислав.

— Мне это надо! — говорит девушка, у которой персонаж зайчик. Ее зовут Мария, и она уже довольно давно играет за этого героя в D&D.

— Отойди! Я вытаскиваю неоновую катану, — кричит ей в ответ Светлана. Она играет за фермера.

В D&D очень важно проговаривать каждое свое действие, чтобы остальные игроки понимали, что делает персонаж.

В этот же момент к ним присоединяется повар. За него играет Екатерина.

На экране появляется картинка с местностью, где предстоит путешествовать девушкам в этот раз. Это жаркая пустыня, где почти нет людей и городов. Там живут только кочевники и воры, которые нападают на караваны. Такая участь настигла и товар алхимика. Где-то среди этих золотистых песков скрывается враг. И его срочно нужно найти и одолеть. Итак, отважные герои отправляются в путь…

D&D спасает от рутины

Начать играть в «Подземелья» можно в любом возрасте. Для этого нужно богатое воображение и любовь к фэнтези.

Людмила Боровушкина сегодня впервые на D&D и уже делает большие успехи. В обычной жизни она работает фельдшером скорой помощи, но здесь девушка может стать настоящим воином. Людмила прилетела в Тулу из далекой Камчатки на реабилитацию после операции.

— Я узнала об игре еще пять лет назад из социальных сетей. Она меня заинтересовала тем, что подобного я раньше не видела. Она отличается от других настолок безграничным миром и свободой действий, — рассказывает девушка.

На Камчатке нет клубов, посвященных D&D. Поэтому Людмила долгое время не могла воплотить свою небольшую мечту и поиграть. Но ей повезло, так как в Туле почти каждую неделю проводятся кампании «Подземелий».

— Мне нравится, что я могу придумать что угодно и кого угодно. А еще очень люблю проработанные сюжеты от мастеров. Сегодня я этим вполне насладилась. Мне понравилась та «дичь», которая у нас творилась на игре. Особенно в конце, — смеясь, объясняет Людмила.

Девушка не хочет останавливаться на одной игре. В будущем она бы снова хотела вернуться к «Подземельям».

— Я хочу еще сыграть за какого-нибудь полудракона, они вроде называются в этой вселенной драконорожденные. Хочу, чтобы у него была магическая способность. В следующий раз точно попробую создать такого героя.

У Людмилы очень ответственная работа. На ней точно не получится расслабиться. По ее мнению, такие игры, как D&D, помогают уйти от ежедневных хлопот:

— Рутина присуща всем в жизни. Многие живут по сценарию «дом — работа — дом». В моем случае мне пока что нельзя делать что-то активное, так как я передвигаюсь на костылях и прохожу реабилитацию. А эта игра помогла внести прикольное разнообразие.

Как студент-программист стал мастером подземелий

Владислав Яров уже давно увлекается D&D. Но он играет не за обычного героя, а за мастера подземелий. Именно Владислав придумывает сюжеты, окружение и второстепенных героев. Это ответственная роль: ему нужно запоминать характеристики каждого персонажа, помнить его предысторию. От них зависит то, как игрок будет проходить испытания и бои.

— С D&D меня познакомил мой друг восемь лет назад, — рассказывает Владислав. — Он очень хотел играть, но не хотел вести. Друг вручил мне книгу мастера и попросил провести «Подземелья». С тех пор это мое самое главное и яркое увлечение за всю жизнь.

Влад всегда хотел открыть собственный клуб по D&D. В «Октаве» есть проект GameDevLub, который специализируется на разных настольных играх. Владиславу удалось познакомиться с лидером этого проекта Никитой Сухотиным. Он тоже проводит игры по D&D. Прошлым летом Никита помог открыть Владу свой клуб — «Зов подземелий». Несмотря на то, что его основали довольно недавно, в нем состоит уже 65 участников.

— Я играю с огромным количеством людей. И у каждого из них своя цель: кто-то идет на одну или две серии просто расслабиться, попробовать что-то новое. А некоторые приходят очень заряженные на долгие кампании. Я не могу сказать, что мне не нравится с кем-то играть. Наоборот, очень интересно, так как все люди разные. Но комфортнее проводить игры с теми, кто горит этим делом, кто готов разбираться в сюжете, — объясняет Владислав.

«Подземелья» — не единственное увлечение парня. Он учится на программиста в ТГПУ им. Льва Толстого. Влад считает, что это направление в будущем может стать его основной профессией. У него также есть два необычных хобби — робототехника и покраска фигурок для игры. Последнее он тоже проводит в «Октаве».

— Это очень медитативное и приятное занятие. Им я занимаюсь в свободное время. Крашу фигурки двумя способами. Быстрым — когда нужно затонировать базовых героев, на них уходит 10-20 минут. И есть более долгий — им я крашу ключевых персонажей и боссов. Могу на это потратить несколько дней, — рассказывает Влад.

Он обучает людей правильно раскрашивать свои фигурки. В «Октаве» это называется «Хобби-вечера». Каждое занятие Владислав объясняет техники покраски миниатюры, подбор цветов.

— Но еще «Хобби-вечер» — это место, куда могут прийти мои игроки пообщаться на темы настольно-ролевых игр. Мы можем придумать новый сюжет, обсудить старый, построить теории насчет того, что только будет, — улыбаясь, рассказывает Влад.

Уже восемь лет парень придумывает сюжеты для своих игроков. И все они связаны, то есть персонажи и враги существуют в одной вселенной. Даже в сегодняшней игре участникам могли встретиться герои, которые уже существовали в сюжете ранее. Владислав рассказывает, что на написание историй его вдохновляют компьютерные игры, книги, фильмы и даже некоторые моменты из жизни.

— D&D — это невероятное творчество. Для меня создание сюжета ощущается как написание маленькой книги, которую можно презентовать маленькому кругу людей. И если я пишу хорошо, то они втягиваются в мою историю. Для меня ценно, когда участники тоже предлагают свои идеи.

Однажды Владиславу удалось провести очень масштабную игру. Сначала она проходила в интернете, а потом люди, чтобы узнать продолжение истории, приезжали в Тулу из разных городов.

— Эта кампания называлась «Последняя воля», — рассказывает Влад, — И начиналась она как шутка про типичных злодеев из мультфильмов.

Каждый герой был карикатурно-злой. Но по ходу сюжета за три года все эти персонажи раскрыли свои мотивации, боли.

В конце им пришлось оставить свое злодейство в прошлом и начать спасать мир. Эта игра запомнилась мне больше всего, потому что она была первой в моей практике, которую участники довели до конца. А еще очень здорово, что люди съезжались со всей России, чтобы сыграть финальную битву.

Долгожданный финал приключения

По лицам участников видно, что им не терпится поскорее вступить в финальный бой с главными злодеями. Но сначала их нужно найти. В этом им помогают второстепенные персонажи. И вот на экране появляется банда злодеев.

— А почему это их восемь? — удивленно спрашивает Светлана.

— Я передумала на них нападать, нас явно меньше, — смеется Екатерина.

Но пути назад уже нет. Как же победить врага и не контактировать с ним?

— А давайте кинем в них все, что у нас есть? — в шутку предлагает Мария.

Но участникам понравилась эта безумная идея. Они уже приготовились бросать все свое оружие, но увидели удивленное лицо мастера.

— А так же можно?

— Ну, кидайте кубики, — смеясь, отвечает ведущий.

Числа на кубиках были разными, но в основном больше 10. Поэтому удар по врагу сработал… Но ближайшие поселения тоже пострадали. От неожиданности все игроки начинают смеяться.

— Мы что-то перестарались...

— Ну, так задание было уничтожить врагов. Вот мы и уничтожили! А остальные зато будут знать, что к Белому Тигелю лучше не соваться!

— Друзья, на этом наша кампания заканчивается. У нас хорошая концовка! — объявляет Владислав.

Все начинают потихоньку собирать свои вещи. Девушки бурно обсуждают прошедшую игру, а особенно концовку. Они рады, что им удалось выйти на хороший финал. Но в воздухе все равно чувствуется атмосфера легкой грусти из-за того, что игра уже закончилась.

Теперь нужно ждать следующую кампанию, чтобы отправиться вновь искать приключения.

А пока участники возвращаются в реальный мир. Кто-то из них завтра пойдет на работу и учебу, вернется к бытовым делам. Но все будут помнить, что еще вчера они путешествовали по пустыне и разгадывали целую детективную историю про пропажу магических зелий.

Автор текста Елизавета Крысина, автор фото Анастасия Терехина, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.