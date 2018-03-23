Фоторепортаж из нового здания Тульского экзотариума: Как он выглядит сейчас

Новое здание зоомузея в Туле откроется 1 сентября. Myslo побывал в нем и расскажет, что уже успели сделать и каким он встретит своих первых посетителей.

950 квадратных метров полезной площади нового здания против 150 «квадратов» старого — экзотариуму будет где развернуться! Сейчас там вовсю кипит работа: подрядчик уже завершил основные строительные работы. Готовы системы жизнеобеспечения объекта — отопление, электрика, водопровод, вентиляция и прочее. В апреле начнется отделка.

Начальник строительного участка компании «Мосбиоинжиниринг» (Москва) Игорь Варфоломеев:

Игорь Варфоломеев – Сейчас мы приступили к художественному оформлению вольеров, террариумов, аквариумов – на этом специализируется наша компания. В основном черновую работу, такую как изготовление художественных экспозиций, мы выполнили процентов на 75. Остаются два больших вольера с обезьянами, водоем с карпами кои (парчовые карпы, декоративная разновидность обыкновенного карпа. – Прим. авт.) и центр музея — гигантское дерево, его сейчас монтируют.

Планируется, что эта часть зала будет выглядеть так:



Экспозиция зоомузея «Под пологом тропического леса».

– После этого мы начнем роспись вольеров, монтаж стекол, установку систем жизнеобеспечения для животных: стерилизаторов, обогревателей, водяных фильтров и проч., — продолжает Игорь Варфоломеев. — Затем — этап пусконаладочных работ. В сроки мы укладываемся. Объект очень интересный, не шаблонный, индивидуальный. Возможно, мелкие детали где-то и повторяются, но в целом проект уникальный. Я могу сказать, что такого вы не найдете не только в других зоопарках и океанариумах России, но даже и за рубежом.

Как уже рассказывал Myslo, новый экзотариум будет двухуровневым. Пространство будет условно поделено на зоны по местам обитания животных: Америка, Азия, Австралия, Африка. На втором этаже добавляются еще зоны «Ночной мир» и «Пустыни и полупустыни». Подробно о проекте здания Myslo писал здесь.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина – Наш уникальный зооэкзотариум много лет ютился в старом, наполовину деревянном здании бывшего детсада. И вот в прошлом году было принято решение о переносе его в новое здание в ЦПКиО. Это бывший летний кинотеатр «Дружба», он находился в полуаварийном состоянии. ГУ ТО «Тульские парки» оперативно провели работы по его ремонту, реконструкции. Объем ремонтных работ превысил 50 млн рублей. Ремонтные работы были завершены в сентябре прошлого года, после чего «Тульские парки» передали здание экзотариуму. Еще более 50 млн будет потрачено на оформление экспозиции. Работы проводит специализированная организация «Мосбиоинжиниринг».

По словам Татьяны Рыбкиной, новое здание откроется 1 сентября.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлёв:

Андрей Журавлёв – Работы было много. Здесь оборудована автоматизированная станция пожаротушения, все нормы безопасности обеспечены. Также были приобретены лифты, подъемники для людей с ограниченными возможностями.

Руководитель Тульского областного зооэкзотариума Татьяна Моисеева:

Татьяна Моисеева – Мы постарались максимально открыть животных для посетителей. Здесь реализуется идея «полного погружения». Например, обезьянки-игрунки буду жить без вольера, на «свободном выпасе». Отделять их от посетителей будет открытый водоем с рыбами. Там же будет устроен водопад, тоже открытый, посетители смогут трогать воду руками.

Максимально открытые вольеры, минимум стекол, возможно, даже летающие по музею живые птицы – планы грандиозные!

Не все животные переедут в новое здание сразу. Некоторые в силу возраста и других особенностей останутся на прежнем месте, в старом здании. Там же экзотариум сохранит инкубаторы и вообще всю научную часть своей работы.

По словам Татьяны Моисеевой, в сохраненном старом здании экзотариума будут рады видеть самых маленьких гостей:

– Маленьким детям не так важно всё это обустройство и новинки, им доставляют радость животные, – говорит Татьяна Сергеевна, – поэтому старое здание мы хотим приспособить именно для малышей. Хотя и в новом здании предусмотрены помещения для занятий с детьми.

Тульский зооэкзотариум недавно отметил 30-летний юбилей. Это уникальный в своем роде проект. Он славится не только потрясающей коллекцией животных, но и своей научной работой. Так, в нем впервые в России выведено 48 видов змей.

Экзотариум посещают 115 тысяч человек в год.