Глава «Ростеха» Сергей Чемезов: «Тульский кластер «Октава» – основа для технологического рывка в будущем»

Фото Алексея Пирязева.

Кластер открыли на территории акустического завода «Октава». На мероприятие прибыли заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и инвестор Михаил Шелков.

Первая очередь кластера включает в себя Высшую техническую школу, которая будет готовить специалистов для промышленных предприятий, научно-техническую библиотеку, мультимедийный Музей станка и инновационную лабораторию «ФабЛаб MAKER», оснащенную 3D-принтерами, лазерными, фрезерными и токарными станками.

– Творческий индустриальный кластер «Октава» — это важный проект, поддержанный Госкорпорацией «Ростех» и частным инвестором. В центре Тулы создано уникальное образовательное, досуговое пространство. Это современная площадка для профориентации молодежи, офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий, центр притяжения для активных и талантливых людей, да и просто отличное место для отдыха горожан. И при этом сохранено уникальное тульское производство, — считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Тульская «Октава» выбрана основой кластера не случайно.

– Тула — это столица наших оборонных предприятий Центрального федерального округа. Тут сосредоточено самое большое количество таких предприятий. Да и географически Тула расположена очень удобно — на одинаковом расстоянии от границ ЦФО. Плюс ко всему — в центре города оказалось такое предприятие, которое можно перепрофилировать, — пояснил Сергей Чемезов.

Напомним, что с советских времен завод производит акустическое оборудование, известное во всем мире благодаря своему эталонному качеству. Микрофоны «Октавы» использовали такие звезды, как U2, Sting, Iron Maden, Radiohead, Владимир Высоцкий и др.

С 90-х годов предприятие находилось в кризисе. Летом 2017 года «Октава» была передана в прямое управление Госкорпорации «Ростех», благодаря чему менее чем за год нарастила объемы производства в два раза и вышла на безубыточный уровень. Открытие кластера, на основе которого будет вестись профориентационная работа и подготовка специалистов, стало еще одним символом возрождения легендарного завода.

– Мы хотели изначально создать такой проект где-то на Урале, но здесь больше людей, заинтересованных лиц. А потом все это обросло еще и социальными проектами. Изначально здесь были руины, заброшенное место, а теперь, с одной стороны, мы создали место для обучения, а с другой – новую точку притяжения в городе, где можно отдохнуть, почитать книги, — рассказал частный инвестор кластера, бизнесмен Михаил Шелков.

– Мы уменьшили площади завода «Октава» почти в два раза, но тех площадей, которые сохранились как производственные, вполне достаточно для выполнения объема выпуска продукции. На освободившейся части мы создали образовательный кластер для молодежи. Тут можно не просто провести свободное время, но и чему-то полезному научиться. И, возможно, у молодых появится желание прийти на завод, — пояснил Сергей Чемезов. — Одна из важных задач кластера — подготовка людей, нестандартно мыслящих и понимающих важность технологий, способных решать текущие задачи в условиях Индустрии 4.0. Сильные образовательные пространства, в которых научные знания применяются в реальном производстве — основа для технологического рывка в будущем.

По словам Чемезова, тульский кластер в ЦФО будет единственным. Здесь будут обучать специалистов «Ростеха». И главная задача для выпускников Высшей технической школы — научиться делать современную гражданскую продукцию на оборонных предприятиях, так как есть поручение президента — к 2030 году все оборонные предприятия должны иметь в своем портфеле до 50% гражданской продукции.

– Мы в корпорации взяли на себя еще более амбициозную задачу — довести долю гражданской продукции до 50% уже к 2025 году. Как раз Высшая техническая школа и будет способствовать выполнению этой задачи, — пояснил Сергей Чемезов.

Одним из направлений работы кластера станет поддержка стартапов, специализирующихся на индустрии акустики.

Кроме того, резидентами кластера смогут стать проектные команды, работающие над внедрением современных механизмов управления в промышленности.

– Этот кластер городу и региону был жизненно необходим. Во-первых, в Туле много молодых высокотехнологичных команд, но нет места, где бы они получали высшие образовательные программы, где бы они развивали свои компетенции. Во-вторых, Тула — динамично развивающийся город, но его центр требовал обновления. Ну и в-третьих, мы претендуем на звание оружейной столицы страны, не только ЦФО, поэтому нам нужна и важна современная образовательная площадка. Сегодня презентована Высшая техническая школа. Мы благодарны компании «Ростех» и лично Сергею Чемезову за то, что такой значимый проект реализован в Туле, — сказал заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, кластер «Октава» — характерный пример взаимодействия власти и бизнеса. Проект удался на 110%! Пока открыта только первая очередь. Но уже вовсю идут работы на второй очереди, открытие которой запланировано на август. Вячеслав Федорищев выразил надежду, что образовательная площадка «Октавы» будет востребована и другими регионами.

Инвестиции в проект уже составили более 1 млрд руб. Что думает инвестор об этом проекте?

– Есть ряд проектов, которые необходимы и их нужно просто делать, но они не переводятся в сухие цифры. Это инвестиции в человеческий капитал для роста числа высококвалифицированных кадров. Сегодня таких образовательных кластеров очень мало. Нужно дать возможность проявить себя молодым амбициозным креативным людям — именно такую цель выполняет этот кластер. Глобальная задача кластера — развитие промышленности через рост компетенций текущих кадров и привлечение интереса к отрасли среди молодежи. Один из проектов кластера — Высшая техническая школа — как раз займется переподготовкой работников промышленности, в первую очередь, сотрудников руководящих должностей. Второй проект больше направлен на подрастающее поколение. Это первый в России Музей станка, который будет рассказывать об истории страны через развитие промышленности с помощью искусства, литературы, урбанистики, — рассказал Михаил Шелков.

Создатели кластера отмечают, что при разработке проекта особое внимание было уделено социокультурному программированию. Авторы концепции кластера провели 125 глубинных интервью, изучили документы регионального и муниципального значения, а также провели стратегические сессии с ведущими городскими активистами и экспертами. Учитывая изученные особенности региона, были разработаны концепция и бренд кластера, сформирована событийная программа, а также выявлены потенциальные резиденты. На основании результатов исследования были выведены следующие векторы развития кластера: он сформирует целый квартал города, будет работать в тесной связке с местными жителями и партнерами. Фокус кластера будет направлен на молодежь и на создание альтернативного, действительно интересного досуга.

Напомним, соглашение о создании кластера на базе «Октавы» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году губернатором Алексеем Дюминым, генеральным директором Госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и заместителем председателя совета директоров ПАО «Корпорация «ВСМПО — АВИСМА» Михаилом Шелковым.