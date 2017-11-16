В Новомосковске открыли вторую ледовую арену

На открытие приехали «звезды» советского и российского хоккея и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Первая круглогодичная спортивная площадка — Ледовый дворец «Юбилейный» - работает в Новомосковске уже 6 лет.

В нём занимаются различными видами зимнего спорта сотни юных спортсменов, а обычные горожане катаются здесь на коньках.

Но возможностей дворца уже недостаточно для всех желающих. Особенно для тренировок юных хоккеистов — воспитанников новомосковского клуба «Виктория». Решено было построить еще одну площадку - рядом с действующим ледовым дворцом «Юбилейный».

По словам руководства компании АО ГК «Полипласт», предприятие полностью взяло на себя финансирование строительства новой ледовой арены. 27 мая 2017 года в Новомосковске торжественно заложили первый камень в основание будущей новой ледовой арены. А 17 июня на стройплощадке началась работа.

Строительство шло опережающими темпами с использованием самых современных технологий. 15 октября объект - одноэтажное здание длиной 66 метров общей площадью 3300 кв м со встроенной двухэтажной административно-бытовой частью – было построено.

Сегодня, 16 ноября 2017 года, его торжественно открыли для всех любителей хоккея и фигурного катания.

Поздравить жителей с этим событием приехали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, прославленные мастера отечественного хоккея Александр Якушев, Вячеслав Быков, Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, а также председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Глава региона подчеркнул, что открытие второй тренировочной ледовой арены позволит создать дополнительные места в спортивных секциях для детей, которые хотят заниматься зимними видами спорта.

- Новая ледовая арена позволит вам заниматься хоккеем и фигурным катанием, быть здоровыми и сильными вырасти и добиться высоких результатов. У вас есть все шансы стать в будущем олимпийскими чемпионами, - обратился к юным спортсменам Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил компанию «Полипласт Новомосковск» за социально ответственную позицию и весомый вклад в развитие спорта в регионе.

В здании новой ледовой арены располагаются: спортзал с ледовым полем 30х60 м; зал силовой подготовки спортсменов, диспетчерская, 8 раздевалок, 2 сушильных помещения, вспомогательные помещения. Предусмотрена круглогодичная ежедневная эксплуатация катка с возможной остановкой до 30 суток на обновление ледового покрытия.

По словам знаменитого хоккеиста и тренера Александра Якушева, эта новая ледовая арена – подарок не только жителям Новомосковска, но и всему российскому хоккею. Прославленный тренер поблагодарил губернатора Алексея Дюмина за развитие спорта.

- Неслучайно же всех радует тульский «Арсенал», он почти догнал «Спартак», что меня как болельщика огорчает, - пошутил Александр Якушев. – Надеюсь, в будущем вы вырастите замечательных хоккеистов и фигуристов, которые будут проставлять нашу Родину.

А председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов в свою очередь поблагодарил компанию «Еврохим», которая заразила город химиков и Тульскую область любовью к хоккею.

Он вручил символический ключ от новой спортивной арены юному игроку хоккейной команды «Виктория» Андрею Ермолаеву.

Алексей Дюмин и почётные гости сфотографировались на память на новой ледовой арене.

А затем состоялось символическое вбрасывание шайбы - на лёд вышли команды «Тропик» (Тула) и «Виктория» (Новомосковск).

Богдан Шемякин и его мама Юлия пришли посмотреть на новую тренировочную базу:

- Сыну пять лет. С трех лет он на коньках и занимается хоккеем. На коньки встал легко, буквально за две недели. У нас замечательный тренер Игорь Александрович Голубятников. Сын тренируется три раза в неделю, стараемся не пропускать. Кстати, сын за все время ни разу не болел. Спорт, считаю, должен быть образом жизни. Сама, к сожалению, занималась только легкой атлетикой. Наверное, поэтому привела сына в секцию.

- Мне очень нравится играть в хоккей. Я будущий вратарь, - сказал Богдан. – Трус не играет в хоккей.

По словам Юлии, вторая арена очень нужна городу, потому что одна не справлялась с потоком желающих заниматься. А теперь тренироваться можно в удобное время, да и график тренировок будет более оптимальным для ребят.

11-летний Владислав Ануров, центральный нападающий команды «Виктория», занимается хоккеем шесть лет:

- У меня уже есть медали за победы в разных турнирах. А чтобы побеждать, нужно много тренироваться. Здорово, что появилась новая ледовая арена, теперь можно чаще приходить тренироваться.

По словам Владислава, его в хоккей привела мама. А сам он мечтает стать когда-нибудь таким же знаменитым как Александр Овечкин и Павел Буре.

Нина Прибылова с сыном Данилом и Екатерина Нагель с сыном Артемом пришли посмотреть на условия для тренировок в новом здании ледовой арены.

- Времени на тренировки раньше не хватало. Реально объединяли по две возрастные категории на льду. Ведь на одной арене катались и хоккеисты и фигуристы. Теперь надеемся, будет более удобное расписание для спортивных занятий, - говорит Екатерина Нагель.

По словам Екатерины Нагель, в секцию сына привел папа, тоже фанат хоккея. А Данила Прибылов сам выбрал хоккей.

- Мы пришли всей семьей покататься на коньках. Сын, ему тогда было 5 лет, сам подошел к администратору зала и спросил – берут ли детей в секцию. Ну и попросил его записать, - вспоминает Нина Прибылова. И вот уже Данила занимается в секции.

Дмитрий Напитас, капитал команды, в которой играют нападающими Данила и Артем, ходит в секции восемь лет.

- Я играю в хоккей с трех лет. Мне очень нравится. У меня вся семья – хоккеисты. Брат, папа, дядя и даже дедушка играют в хоккей. Это игра для настоящих мужчин!