В Бунырево на табличке в честь тульского академика Валерия Легасова напечатали фото британского актёра

Фото: facebook.com/sashaafanasieva

В пансионате «Шахтёр», расположенном в Алексинском районе, к форуму «Инженеры будущего» появился участок, названный в честь академика Валерия Легасова, знаменитого химика-ядерщика, одного из членов правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает памятная табличка, установленная на фасаде одного из домиков.

В 2019 году американский телеканал НВО выпустил сериал «Чернобыль», в котором роль Легасова исполнил британский актёр Джаред Харрис. Судя по всему, авторы таблички сериал смотрели, но вот найти портрет нашего знаменитого земляка почему-то не удосужились, поэтому взяли за основу фотографию Джареда Харриса в образе Валерия Легасова.

Ошибку заметила тулячка Саша Афанасьева и рассказала об этом в Facebook. Вот что она пишет:

«Элементарно погуглив фамилию, в поиске можно легко найти и биографию, и фото Легасова. Как надо было спешить или я не знаю, каким способом искать, чтобы взять фото сыгравшего его актера??? Интересно, а если бы его Джонни Депп или Брэд Питт играли — тоже разницу бы не заметили? Что будет дальше с этими табличками? Они так и будут вечно висеть или их по-тихому скрутят и другие повесят? Денежки ведь не свои, бюджетные, можно сколько угодно перепечатывать…»