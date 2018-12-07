Огненное шоу, каток, фейерверк: Тула стала новогодней столицей России

7 декабря в Туле на площади Ленина состоялось торжественное открытие проекта «Тула — новогодняя столица России».

Туляков и гостей города приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он напомнил, что на целый месяц наша Тула превращается в новогодний сказочный город. Подготовлена большая праздничная программа, впереди много интересных событий — фестивалей, конкурсов, концертов.

Глава региона также сказал об открытии Губернского катка на главной площади города:

«По просьбам жителей он будет работать второй год. Спасибо нашим звездам фигурного катания, которые сегодня приехали в Тулу, чтобы выступить на открытии катка. Поздравляю всех с наступающим Новым годом!».

Вместе с участниками всероссийского слета Дедов Морозов и Снегурочек Алексей Дюмин зажег огни на главной елке города.

Затем состоялось огненно-пиротехническое шоу.

В день старта проекта «Тула — новогодняя столица России» на площади Ленина прошел шоу-форум «ЗаМОРОZка», который открылся всероссийским слетом Дедов Морозов и Снегурочек из разных регионов страны.

Зрители увидели красочное шоу-дефиле участников форума, битву Дедов Морозов за титул Главного Новогоднего Волшебника.

Прошел интерактивный парад новогодних столиц 2013−2018 годов — это Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов и Ханты-Мансийск.

Вечер 7 декабря завершился праздничным фейерверком и концертной программой.

В городе запланирована большая праздничная программа, которая завершится в день закрытия проекта. Проект «Тула — новогодняя столица России» продлится до 7 января 2019 года.

Расписание мероприятий мы будем публиковать на Myslo.