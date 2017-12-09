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Губернский каток в Туле открыли легенды фигурного катания
Фото Алексея Пирязева.

Губернский каток в Туле открыли легенды фигурного катания

8 декабря на главной площади города состоялось одно из самых грандиозных событий этой зимы - открытие большого современного катка.

Губернский каток в Туле организовали по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на средства фонда развития региона «Перспектива». Кататься на этом катке туляки могли уже с 1 декабря, но все же торжественного открытия ждали с особым трепетом — проверить лед, показать свои лучшие номера и подарить зрителям прекрасное новогоднее настроение в оружейную столицу приехали легенды фигурного катания.
 

В этот вечер на лед вышли законодатели моды и стиля в фигурном катании, олимпийские чемпионы 2002 года в соревнованиях спортивных пар Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также любимец публики, выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.
 
 
Ведущим праздничного вечера стал призер Олимпиады, талантливый фигурист и режиссер ледовых постановок Илья Авербух.

Илья Авербух.
 
- Спасибо всем, кто сегодня пришел на это шоу! Для меня приезд в Тулу имеет особенное значение. Именно здесь, на таком же открытом катке, были мои первые в жизни соревнования, они назывались «Звездочка». Выиграв в своей номинации самых маленьких детей, я запомнил Тулу навсегда, и вот я здесь. Сегодня на катке особенное настроение — сюда приехали звезды мирового фигурного катания.
 

Алексей Дюмин, Антон Сихарулидзе и Илья Авербух.
Туляков и гостей областного центра приветствовал Алексей Дюмин. Он отметил, что это первая в Туле бесплатная ледовая площадка с искусственным льдом, раздевалками и прокатом коньков для массового катания.
 
- Мне очень приятно сегодня находиться вместе с вами, мы открываем замечательное место сегодня. Мне кажется, на этом катке вам будет интересно, весело и комфортно проводить семейный досуг. Я благодарю олимпийского чемпиона по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта Антона Сихарулидзе за помощь. Он принимает активное участие в развитии спорта в тульском регионе.
 

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Алексей Дюмин сказал слова благодарности звездам фигурного катания за участие в открытии Губернского катка.
 
- Жители Тулы благодарны вам за то, что в этот день нашу радость вы разделяете с нами. Спасибо вам большое, что нашли время и приехали в наш регион. Для нас это большая честь. Вы гордость нашей страны! Мы рады, что вы сегодня с нами.
 

Алексей Ягудин.
 
Также глава региона представил тулякам легендарного боксера Роя Джонса, который приехал в Тулу специально, чтобы показать мастер-класс юным боксерам.
 

Антон Сихарулидзе, Рой Джонс и Илья Авербух.
- Мы уже пообщались с Роем Джонсом, я рассказал ему о достижениях спортсменов из нашего региона, и он уже болеет за футбольный клуб…
 
- «Арсенал»! — подхватили зрители.
 
Сам боксер даже выучил несколько слов на русском языке:
- Привет, Тула! Я — русский!
 
Обращаясь к участникам праздника, губернатор пожелал: «Любите спорт! И будьте здоровы!».
 
 
Звезды фигурного катания устроили в Туле настоящее ледовое шоу, а после ответили на вопросы журналистов и устроили автограф- и фотосессию для всех желающих.
 
 
— Как вы оцениваете Губернский каток в Туле?
 
Илья Авербух: То, что сегодня происходило в Туле на Губернском катке, — настоящее предновогоднее волшебство. Очень хорошее качество льда и самое главное — потрясающая атмосфера, которую создали зрители, пришедшие на выступление великих чемпионов. Это незабываемо. Губернский каток очень органично вписался с центр города. Вообще, я очень приятно поражен красотой города.
 
— Алексей, Татьяна, вы сегодня откатали такие сложные номера. Каково это — на обычном льду и на открытом катке?
 
Татьяна Тотьмянина: Это неважно — на каком льду и где ты катаешься. Важно, как тебя принимает зритель. Я была очень удивлена тому, сколько народу пришли посмотреть шоу и как тепло нас поддерживали. Когда каток построен в сердце города и с великим сердцем губернатора Тульской области — это ощущается во всем. Нам было очень приятно находиться на этом льду.
 
 
Алексей Ягудин: Конечно, кататься в закрытом помещении намного легче, чем на открытом воздухе. Но открытый воздух и пространство добавляют новых красок. Мы благодарим нашего директора Илью Авербуха за возможность выступать здесь. И, конечно, благодарим Алексея Геннадьевича Дюмина за то, что каток вообще появился. И что теперь и у взрослых, и у малышей, появилась возможность надевать коньки и выходить на лед.
 
 
Илья Авербух озвучил свою точку зрения об участии наших спортсменов в Олимпиаде.
 
- Мы надеемся, что Олимпиада для наших спортсменов пройдет успешно. Мы будем всячески поддерживать ребят, оказавшихся перед очень большим испытанием. Но флаг — он в сердце каждого из нас, отсюда его вырвать невозможно. И в этом наша сила. И в этом сила нашей страны. Никакие внешние факторы не могут ничего сделать с нашей любовью к Родине. Перед вами стоят сейчас два олимпийских чемпиона. Невозможно ошельмовать олимпийскую медаль, выигранную честно. Мы обязательно всесторонне поддержим тех ребят, которые будут биться за себя и за нашу страну.
 
 
— Мы можем рассчитывать на повторение этого шоу в Туле?
 
Илья Авербух: Мы верим, что прекрасный Губернский каток — первая ласточка. Ждем открытия закрытого Дворца спорта, в котором можно будет провести еще более масштабное шоу для большего количества зрителей. Мы надеемся, что открытие крытого катка в Туле также пройдем при участии нашей звездной команды. В моем коллективе работают семь олимпийских чемпионов и мы устроим в Туле настоящий звездопад!
 
Наша справка

Губернский каток будет работать в Туле до 1 марта 2018 года. Уникальная технология ледовой площадки позволит тулякам кататься здесь в любую погоду. Размер ледового покрытия — 25×40 метров, одновременно кататься на нем смогут до 50 человек. Ледовая площадка работает ежедневно с 10 до 22 часов абсолютно бесплатно, прокат коньков также бесплатный.

 
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Открытие Губернского катка в Туле, Фото: 83
Открытие Губернского катка в Туле, Фото: 84
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Открытие Губернского катка в Туле, Фото: 86
Открытие Губернского катка в Туле, Фото: 87
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:34 +10
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