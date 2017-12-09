Губернский каток в Туле открыли легенды фигурного катания

Фото Алексея Пирязева.

Губернский каток в Туле организовали по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на средства фонда развития региона «Перспектива». Кататься на этом катке туляки могли уже с 1 декабря, но все же торжественного открытия ждали с особым трепетом — проверить лед, показать свои лучшие номера и подарить зрителям прекрасное новогоднее настроение в оружейную столицу приехали легенды фигурного катания.



В этот вечер на лед вышли законодатели моды и стиля в фигурном катании, олимпийские чемпионы 2002 года в соревнованиях спортивных пар Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также любимец публики, выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

Ведущим праздничного вечера стал призер Олимпиады, талантливый фигурист и режиссер ледовых постановок Илья Авербух.



Илья Авербух.

- Спасибо всем, кто сегодня пришел на это шоу! Для меня приезд в Тулу имеет особенное значение. Именно здесь, на таком же открытом катке, были мои первые в жизни соревнования, они назывались «Звездочка». Выиграв в своей номинации самых маленьких детей, я запомнил Тулу навсегда, и вот я здесь. Сегодня на катке особенное настроение — сюда приехали звезды мирового фигурного катания.



Алексей Дюмин, Антон Сихарулидзе и Илья Авербух.

Туляков и гостей областного центра приветствовал Алексей Дюмин. Он отметил, что это первая в Туле бесплатная ледовая площадка с искусственным льдом, раздевалками и прокатом коньков для массового катания.

- Мне очень приятно сегодня находиться вместе с вами, мы открываем замечательное место сегодня. Мне кажется, на этом катке вам будет интересно, весело и комфортно проводить семейный досуг. Я благодарю олимпийского чемпиона по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта Антона Сихарулидзе за помощь. Он принимает активное участие в развитии спорта в тульском регионе.



Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Алексей Дюмин сказал слова благодарности звездам фигурного катания за участие в открытии Губернского катка.

- Жители Тулы благодарны вам за то, что в этот день нашу радость вы разделяете с нами. Спасибо вам большое, что нашли время и приехали в наш регион. Для нас это большая честь. Вы гордость нашей страны! Мы рады, что вы сегодня с нами.



Алексей Ягудин.

Также глава региона представил тулякам легендарного боксера Роя Джонса, который приехал в Тулу специально, чтобы показать мастер-класс юным боксерам.



Антон Сихарулидзе, Рой Джонс и Илья Авербух.

- Мы уже пообщались с Роем Джонсом, я рассказал ему о достижениях спортсменов из нашего региона, и он уже болеет за футбольный клуб…

- «Арсенал»! — подхватили зрители.

Сам боксер даже выучил несколько слов на русском языке:

- Привет, Тула! Я — русский!

Обращаясь к участникам праздника, губернатор пожелал: «Любите спорт! И будьте здоровы!».

Звезды фигурного катания устроили в Туле настоящее ледовое шоу, а после ответили на вопросы журналистов и устроили автограф- и фотосессию для всех желающих.

— Как вы оцениваете Губернский каток в Туле?

Илья Авербух: То, что сегодня происходило в Туле на Губернском катке, — настоящее предновогоднее волшебство. Очень хорошее качество льда и самое главное — потрясающая атмосфера, которую создали зрители, пришедшие на выступление великих чемпионов. Это незабываемо. Губернский каток очень органично вписался с центр города. Вообще, я очень приятно поражен красотой города.

— Алексей, Татьяна, вы сегодня откатали такие сложные номера. Каково это — на обычном льду и на открытом катке?

Татьяна Тотьмянина: Это неважно — на каком льду и где ты катаешься. Важно, как тебя принимает зритель. Я была очень удивлена тому, сколько народу пришли посмотреть шоу и как тепло нас поддерживали. Когда каток построен в сердце города и с великим сердцем губернатора Тульской области — это ощущается во всем. Нам было очень приятно находиться на этом льду.

Алексей Ягудин: Конечно, кататься в закрытом помещении намного легче, чем на открытом воздухе. Но открытый воздух и пространство добавляют новых красок. Мы благодарим нашего директора Илью Авербуха за возможность выступать здесь. И, конечно, благодарим Алексея Геннадьевича Дюмина за то, что каток вообще появился. И что теперь и у взрослых, и у малышей, появилась возможность надевать коньки и выходить на лед.

Илья Авербух озвучил свою точку зрения об участии наших спортсменов в Олимпиаде.

- Мы надеемся, что Олимпиада для наших спортсменов пройдет успешно. Мы будем всячески поддерживать ребят, оказавшихся перед очень большим испытанием. Но флаг — он в сердце каждого из нас, отсюда его вырвать невозможно. И в этом наша сила. И в этом сила нашей страны. Никакие внешние факторы не могут ничего сделать с нашей любовью к Родине. Перед вами стоят сейчас два олимпийских чемпиона. Невозможно ошельмовать олимпийскую медаль, выигранную честно. Мы обязательно всесторонне поддержим тех ребят, которые будут биться за себя и за нашу страну.

— Мы можем рассчитывать на повторение этого шоу в Туле?

Илья Авербух: Мы верим, что прекрасный Губернский каток — первая ласточка. Ждем открытия закрытого Дворца спорта, в котором можно будет провести еще более масштабное шоу для большего количества зрителей. Мы надеемся, что открытие крытого катка в Туле также пройдем при участии нашей звездной команды. В моем коллективе работают семь олимпийских чемпионов и мы устроим в Туле настоящий звездопад!