Myslo поговорил с частными учителями и с теми, кто оплачивает их услуги. Онлайн или офлайн? Сколько стоит? А выгодно ли быть репетитором?

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Частота обращения к репетиторам тесно связана с классом обучения. Среди учеников 7–8 классов индивидуальные занятия оплачивают 32% семей. К 9-му классу, когда встаёт подготовка к ОГЭ, этот показатель подскакивает до 51%, а в старшей школе, ориентированной на ЕГЭ, достигает 55%.

Меняются и приоритеты. В средних классах чаще всего подтягивают алгебру, геометрию и иностранные языки. У старшеклассников на первый план выходят обязательные экзамены, а также физика с информатикой.

Финансовая нагрузка тоже растёт. В Туле час занятий стоит в среднем от 850 до 1500 рублей. За последний год цены выросли на 8–13%, а за пять лет — более чем в полтора раза.

Причём востребованы не только основные дисциплины (математика — плюс 18%, история — плюс 55%), но и специализированные направления: подготовка к олимпиадам (+17%) и даже к ВПР (+5%).

Также заметно вырос интерес к иностранным языкам (в целом на 93%), включая редкие: армянский стал популярнее на 22%, польский — на 16%.

Если раньше репетиторство воспринималось как дополнительный приработок учителей, то теперь это самостоятельная профессиональная сфера.

Репетиторы против родителей

Собрали мнения о репетитор­стве от самих преподавателей и родителей школьников.

Тулячка Анастасия рассказала, как за несколько лет репетиторство стало ее бизнесом:

— Репетиторство сегодня — это уже не просто «помощь с домашкой», а полноценная профессия. И она очень отличается от той, с которой я начинала. Главное изменение — мы ушли в онлайн.

А ещё я вижу, как изменился подход родителей. Раньше мне приходилось работать с 4- или 5-летними детьми. Родители буквально заставляли малышей учить иностранный язык, когда они ещё по-русски толком не говорили. А сейчас весь упор на то, чтобы подтянуть «хвосты» и, конечно, сдать экзамены. Родители готовы платить репетитору, только чтобы потом не платить за учебу в вузе.

Анастасия считает, что плюсы у такой работы существенные: свобода, гибкий график и достойный доход. Но есть и значительные минусы: нестабильность и полная зависимость от настроения и времени клиента.

Тулячка Женя считает, что репетиторство не может быть основной работой:

— Любой простой в работе — всегда за свой счёт. А происходит он не всегда по желанию репетитора — каникулы, болезни, отпуск родителей.

Тулячка Ольга в профессии вот уже пять лет. Преподаватель «натаскивает» школьников на экзамены по общество­знанию и истории:

— Работать репетитором может каждый, но вот результат будет не у всех. Ученику недостаточно хорошо знать теорию, чтобы сдать ОГЭ/ЕГЭ по этим предметам; каждый год задания по гуманитарным предметам становятся все сложнее и сложнее. Поэтому важно следить за тенденциями, смотреть изменяющееся законодатель­ство, новости и разборы.

Ольга считает, что занятия онлайн удобны как для преподавателя, так и для учеников:

— Еще 2-3 года назад я выступала за эффективность очных занятий. Сейчас мое мнение поменялось, и важную роль играет не формат, а заинтересованность ученика.

Многие родители не понимают базу: без усилий ребенка не будет

результата!

Репетитор — не гарант высоких баллов, репетитор — проводник, который за тебя «приготовил» всю информацию, а дальше дело за тобой.

Ангелина Жильцова долгое время ведет дополнительные уроки по иностранным языкам. Девушка поделилась своим опытом:

— Чтобы начать репетиторство, нужна смелость. А сейчас еще и официальное оформление самозанятости. Я начинала с того, что ездила к ученикам домой после пар в университете. А потом уже важно нарабатывать непосредственный опыт: чем больше взаимодействий с разными людьми, тем больше понимаешь, какое именно направление репетиторства тебе подходит (индивидуальные занятия, парные или групповые).

— Занятия онлайн менее эффективные, чем очные?

— Все зависит от конкретного ученика. Если он усидчивый либо его расписание из-за доп­занятий очень плотное, например, то онлайн отлично подойдёт. А есть те, кому важен именно личный контакт. Возможности проводить интересные интерактивные занятия есть и в онлайн-формате.

— Что лучшее и худшее в репетиторстве?

— Люблю репетиторство за людей, которые ко мне приходят. Потому что мне интересно не только провести урок, но и узнать, чем живут мои ученики вне учёбы. Еще люблю за расширение кругозора и постоянное собственное развитие. Не люблю безответственных учеников. Тех, кто отменяет занятия за полчаса, и тех, кто думает, что репетитору легко поставить урок в любое удобное для ученика время.

Репетитор Полина Нехаева считает, что человек должен любить преподавание и быть терпеливым:

— Мне нравится работать репетитором, и на протяжении нескольких лет это является моей основной работой, которая приносит мне доход. Раньше всегда старалась совмещать, но у меня настолько хорошо это получается, что я сделала выбор в пользу репетиторства. Мне нравится видеть довольные лица людей, которые начинают понимать тему, а дети еще рассказывают, что они смогли сами ответить и получить хорошую оценку. Конечно, есть и минусы, как и в любой профессии: когда забывают предупредить об отмене занятия; отсутствие энергии в конце рабочего дня, так как всю ее отдаешь на занятиях; не сезон, а также откладывание оплаты.

Частные уроки более выгодные по оплате, так как не нужно отдавать процент самому заведению, но при этом на твои плечи падает больше обязательств: нужно самому составлять программу, общаться с учениками, вести документацию и находить учеников.

А что думают о репетиторах родители?

Тулячка Юлия:

— Для моей младшей дочери репетитор стал не столько помощником в получении знаний, сколько опорой и в какой-то мере психологом. Когда она училась в четвёртом классе, начались проблемы с английским языком. Она очень боялась публичных выступлений, начала стесняться, и ей было легче сказать, что она не сделала домашнее задание, чем стоять и «позориться» перед всем классом. Но я-то знала, что английским она владеет хорошо для своего возра­ста и уровня. Поэтому я поняла: ей нужна «минута славы». Именно для этого мы наняли репетитора — молодую девушку, только что окончившую вуз. Буквально через несколько занятий дочь перестала стесняться, получила первые похвалы, что дало ей стимул развиваться дальше. Так что репетитор порой заменяет психолога и помогает стать увереннее в себе.

Тулячка Елена столкнулась со сложностями во время поисков репетитора:

— Нам пришлось искать репетитора в октябре прошлого года. Тогда стало понятно, что дочь-восьмиклассница совершенно «не тянет» математику и за четверть ей «авансом» поставили тройки. До этого момента мы пытались справиться сами.

Найти репетитора офлайн поближе к дому оказалось, мягко говоря, непросто. Также открытием для нас стал тот факт, что занятия лучше «бронировать» до начала нового учебного года, а лучше — в конце весны/начале лета.

После нескольких безуспешных попыток найти репетитора офлайн мы решили искать онлайн. Сейчас предложений масса, и с одной стороны, можно найти подходящее на любой вкус и кошелек. А с другой — риск есть всегда, и даже большое количество положительных отзывов еще не гарантирует качество.

Пересмотрев множество вариантов, мы остановились на девушке-репетиторе, предлагающей свои услуги по 2200 руб. за час занятий. Надо сказать, что тут пришлось учитывать пожелание ребенка по поводу пола и возраста педагога.

На сегодняшний день знания и оценки значительно улучшились. И есть большая вероятность того, что в конце года дочь получит по алгебре и геометрии твердые четверки.

