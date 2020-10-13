Как строили и открывали Восточный обвод в Туле: репортаж

Вместо КамАЗов с песком, асфальтоукладчиков и сотен рабочих на Восточном обводе – свободное движение по четырем полосам и широкий тротуар для пешеходов. Первые автомобилисты радостно сигналят пешеходам.

Первыми по новому участку проехали и оценили качество проведенных работ губернатор Алексей Дюмин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Общая протяженность нового участка Восточного обвода – почти 2 км, на его строительство по­требовалось порядка 800 млн рублей.

В своем Послании в 2019 году Алексей Дюмин поручил администрации Тулы разработать конкурсную документацию на проектирование третьей очереди Восточного обхода». Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». За год с начала строительства с нуля были обустроены две полосы для движения, тротуары, дорожные ограждения и съезды. На протяжении всего участка установлено 49 опор с энергосберегающими светильниками. У парка «Патриот-Тула» появилась остановка общественного транспорта.

Евгений Дитрих – В начале этого года Минтранс по­знакомился с этим объектом и пообещал помочь с предоставлением федерального финансирования. В свою очередь Алексей Геннадьевич заверил нас, что подрядные организации будут проконтролированы и все работы будут завершены в срок. И сегодня мы имеем готовый объект, который, мы уверены, оценят жители, – сказал Евгений Дитрих.

Алексей Дюмин отметил, что вторая очередь Восточного обвода позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть Центрального и Пролетарского округов Тулы. Обеспечит транспортную доступность к новым микрорайонам и таким важным объектам, как Суворовское училище и недавно открытый Ледовый дворец.

Губернатор Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Дороги и в России, и в нашем регионе – один из наших инфраструктурных объектов, которые нужно поддер­живать в хорошем состоянии, чтобы было комфортно и безопасно перемещаться. Этот объект туляки ждали с 2016 года. При поддержке Министерства транспорта из федерального бюджета была выделена необходимая сумма. На данный момент мы полностью выполнили взятые на себя обязательства. Следующий этап этого проекта – создание развязки на ул. Ложевой. В планах у нас – развивать этот участок дорог дальше. Нужна современная развязка, которая разгрузит сложный перекресток на улице Ложевой и Восточном обводе. Мы обязательно реализуем этот проект и рассчитываем на поддержку Минтранса России.

Евгений Дитрих отметил, что Тульская область находится в «зеленой зоне» по исполнению обязательств:

– Вы не только выполняете, а перевыполняете их. Мы сегодня посмотрели те объекты, которые отремонтированы в этом году, и оценили их высокое качество и комплексный подход. Самое главное, что те дополнительные деньги, которые по указанию Президента были выделены, в Тульскую область уже поступили, контракты заключены и работы ведутся. Я уверен, что в этом году все они будут закончены.

Говоря о Восточном обводе, Евгений Дитрих особо остановился на пешеходном переходе, который смонтирован от Суворовского училища к парку «Патриот».

Переход уникален – благодаря передовым технологиям конструкции моста были доставлены уже готовыми к сборке.

– Традиционно пешеходные переходы над автомобильными дорогами – бетонные или железобетонные, также есть примеры из дерева и композитных материалов. На Восточном обводе был установлен уникальный пешеходный переход из алюминия, который поставила одна из крупнейших корпораций. Алюминий – это не только долговечно, дешево и легковозводимо. Конструкция была собрана и установлена в течение нескольких часов без применения тяжелой техники, что существенно снизило нагрузку на дорожное покрытие. Это образец инновационного строительства. Будем теперь пробовать устанавливать такие переходы на федеральных трассах. Так что Тульскую область догоняем всей Россией.

После открытия Восточного обвода Евгений Дитрих обсудил с тульскими дорожниками реализацию нацпроекта БКАД. На нем было отмечено, что в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году было выделено более 2 млрд 829,1 млн руб., из них 1 млрд 425,6 млн руб. – средства федерального бюджета и 1 млрд 403,5 млн руб. – средства консолидированного бюджета области.

В 2020 году в рамках нацпроекта запланировано отремонтировать 49 объектов общей протяженностью более 147,5 км (15 автомобильных дорог регионального значения и 34 автомобильные дороги местного значения в 8 муниципальных образованиях, входящих в состав Тульской городской агломерации). В настоящее время работы завершены на 48 субъектах.

На реализацию нацпроекта в 2021 году запланировано выделить 1 млрд 480,4 млн руб. В план работ на следующий год вошли 28 объектов общей протяженностью 93 км, что соответствует паспорту регионального проекта и объемам для достижения соответствующих показателей. Дополнительно к объектам нацпроекта в рамках государственного задания ГУ ТО «Тулаавтодор» запланировано отремонтировать 28 объектов протяженностью 143,3 км. На 16 объектах работы выполнены в полном объеме. На оставшихся 12 объектах в настоящее время ведутся работы.

В рамках регионального проекта «Реконструкция мостов, мостовых переходов и подъездных путей к ним на 2018-2022 гг. Тульской области» реконструируются 4 моста: через реку Бобрик на а/д «Новомосковское кольцо», через реку Дон на а/д Тула – Новомосковск – Сокольники – Березовка. Оба объекта будут завершены в текущем году. Еще два объекта завершат в 2021 году: мосты через р. Дон в Кимовском районе и через реку Скнига в Заокском районе.

Как строили восточный обвод

Восточный обвод ещё в 2004 году планировался четырехполосным. Из-за нехватки денег в 2006 году сдали лишь половину. Строительство второй очереди должны были начать в 2013 году, однако работа остановилась из-за нехватки средств.

Губернатор Алексей Дюмин нашел выход из ситуации, пролоббировал федеральное финансирование и в своем Послании депутатам в конце 2017 года заявил о начале строительства второй очереди в 2018 году.

В декабре 2017 года было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект. В январе 2018 года все необходимые материалы были направлены в Федеральное дорожное агентство для включения в план строительства и ремонта дорог на 2019 год. 30 мая 2019 года компания ООО «СДСУ 111», выигравшая конкурс на строительство второй очереди обвода, начала строительно-монтажные работы.

В 2019 году на подходах к мосту и путепроводу были выполнены подготовительные и земляные работы, вынесены коммуникации, создана ливневая канализация, установлены сваи для строительства моста и путепровода.

К 19 февраля 2020 года, когда Тулу впервые посетил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, на подходах к мосту и путепроводу полностью было создано земляное полотно и началась перекладка сетей водопровода, укладка слоев основания. Готовность путепровода составляла 60%, а моста – 50%.

И вот наконец 13 октября 2020 года туляки получили обновленную транспортную артерию – четырехполосный Восточный обвод.

Новый автобус

В Туле с 13 октября начал работать новый маршрут общественного транспорта – автобус №7: завод РТИ – ул. Оружейная – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Рязанская – Восточный обвод – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Столетова (Театральный переулок) – ул. Н. Островского – завод «Мелодия».

Ходить автобусы будут с 6 часов утра до 23.13 ежедневно с интервалом в 20 минут.