Фестиваль «Толстой» открылся в Ясной Поляне в пятый раз

В этом году он будет особенным: музею-усадьбе знаменитого писателя исполняется 100 лет.

Классическая драма, балет, постановки в формате сайт-специфик и разнообразные аудиоэксперименты — все это и многое другое ждет гостей пятого международного театрального фестиваля «Толстой», который 3 сентября открылся в Ясной Поляне. В программе — 15 постановок ведущих театров из 10 регионов страны. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура».

– Ясная Поляна – удивительное место. Просто побывать здесь, подышать этим воздухом, зарядиться энергией Толстого и Ясной Поляны дорогого стоит. Я уверен, что тепло ваших сердец согрело фестивальную площадку и позволило ему все же состояться, – обратился к зрителям советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой. – На фестивале зрителей ждет масса интересного. Я думаю, что никто не останется разочарованным.

Вчера в Тульской области была министр культуры РФ Ольга Любимова. Она, к сожалению, не смогла задержаться и остаться на открытие. Но попросила меня передать ее слова:

«Творчество любимого писателя, ознаменовавшее новый этап в современной литературе, не теряет актуальности в нынешние дни. Сюжеты его произведений по-прежнему волнуют сердца людей и вдохновляют многих режиссеров и драматургов. Продолжая традицию прошлых лет, фестиваль остаётся важной площадкой для демонстрации оригинальных постановок, созданных по произведениям Льва Николаевича. Спектакли, созданные с использованием современных художественных и технических решений, дарят совершенно незабываемые впечатления и по-новому представляют Толстого той эпохи».

От имени губернатора приветственный адрес зачитал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев:

«За пять лет фестиваль стал узнаваемым и любимым далеко за пределами региона. Он стал одной из самых ярких точек на культурной карте России. Сегодняшний фестиваль проходит в год 100-летия музея-усадьбы „Ясная Поляна“ и является одним из ключевых событий в череде праздничных мероприятий. Многие мастера театрального искусства создают творческие проекты и постановки специально для нашего фестиваля, что говорит о его высоком профессиональном авторитете и популярности в культурном сообществе. Для туляков и гостей региона это прекрасная возможность увидеть спектакли по произведениям Толстого с погружением в уникальную атмосферу этого места». История фестиваля началась в 2016 году, когда с идеей о его проведении выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой поблагодарил главу региона за поддержку. – Фестиваль был создан благодаря идее Алексея Геннадьевича, он ее озвучил, а мы подхватили и развили, – добавила директор музея-усадьбы Ясная Поляна Екатерина Толстая. – Благодарим Министерство культуры РФ за помощь и поддержку. И конечно же, надежный многолетний партнер – Госкорпорация «Ростех», ей сердечная наша благодарность! Этот год знаковый для Ясной Поляны и фестиваля год – год столетия со дня основания музея, отметила на торжественной церемонии открытия директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. – Как всегда мы увидим актуальные постановки по произведениям Льва Толстого и его современников. Однако фестиваль демонстрирует не только работу с классическим наследием, которая ведется по всей России, но и дает импульс к созданию новых произведений, которые продолжают жить и оставаться востребованными, — отметила Екатерина Толстая. Открыл фестиваль балет-сюита TOLSTOY по мотивам произведений писателя.

– Это балет был задуман в Ясной Поляне народным артистом СССР Владимиром Васильевым. – рассказала Екатерина Толстая. – Идея реализовалась в 2018 году в исполнении артистов Балета Евгения Панфилова. Балет-сюита был показан впервые на сцене Пермского оперного театра в рамках конкурса «Арабеск» и приурочен к 190-летнему юбилею великого писателя. По мнению Владимира Васильева, этот балет – первое подобное обращение к произведениям Л.Н. Толстого и лишнее подтверждение, что творчество мастера еще долго будет волновать и вдохновлять всё новые поколения.