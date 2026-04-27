Фото Алексея Пирязева.

Ведущая и руководитель фестиваля «МолоТняК» Анастасия Асфандиярова:

Анастасия Асфандиярова — Здорово, что на наши концерты приходят всей семьей. Это большой знак доверия и, конечно, большая степень ответственности. Очень приятно видеть в качестве гостей участников первых фестивалей. Вот такая преемственность поколений. Юные музыканты приглашают родителей на свой рок-концерт, раньше такое даже представить было невозможно. Но стереотипы поменялись. Сейчас родители гордятся тем, что их сын или дочь — рок-музыкант.

«МолоТняК» проходит в Туле с 2003 года. Традиционно участников оценивает большое жюри, в составе которого музыканты, саунд-продюсеры и деятели культуры. Они выставляют оценки за выступление по критериям: артистизм, профессионализм и оригинальность.

Гости тоже голосуют за понравившуюся рок-группу, отдавая ей приз зрительских симпатий.

По результатам отборочных в финал вышло шесть рок-групп.

В этом сезоне оргкомитет решил отказаться от призовых мест и выделить тройку лидеров — лауреатов фестиваля.

Андрей Кузнецов, жюри:

«В этом году собрались очень молодые группы. Мы приняли решение не присуждать призовые места. Пусть у музыкантов будет стимул для развития и участия в следующих сезонах фестиваля. Но лучших, конечно, отметили».

Анастасия Асфандиярова:

«В этот раз большая часть участников — представители тяжелых музыкальных направлений. Такое бывает. Были сезоны одного поп-панка или альтернативы и эмо. Хотелось бы видеть и более легкие стили: поп-рок, инди и т. д. Самобытных групп уровня River bridge, Dantin, «Омайгад», Single Malt, «Угарный газ» и т. д., увы, в этом сезоне нет».

Тройка лидеров:

группа «Земля воды»,

группа «Сумасшедшие»,

группа «Мэйн Ризон/Main Reason».

Лауреаты фестиваля получили дипломы, главный приз фестиваля «Золотой Молоток» и сертификаты на приобретение музыкального оборудования от компании «Бастон».

Дипломы финалистов достались группам «Вермилион» и «Моногамия».

Приз зрительских симпатий забрали юные рокеры из группы «Затмение». Ребята получили «Золотой молоток» и сертификат от «Бастона». Музыканты ещё учатся в школе, но к увлечению музыкой относятся очень серьезно. Многочисленные фанаты группы обеспечили мощную поддержку зала.

Большое музыкальное жюри

1. Олег Иванов — директор музыкальной компании БАСТОН.

2. Андрей Кузнецов — лидер группы BONESHAKER — настоящий тяжелый рок-н-рольщик.

3. Сергей Ежов — саунд-продюсер, музыкант — HALAT-records.

4. Михаил Корнеев — саунд-продюсер «DOT -студия», гитарист группы Hidden Time, фолк-проект «Дуб и Ясень».

5. Анатолий Калинин — фронтмен группы «ZASUНА», 2-е место «МолоТняК-2025».

6. Давид Зайцев — барабанщик и директор группа «ТЕ САМЫЕ», 1-е место «МолоТняК-2023».

7. Анна Бородина — вокалистка группа «ТЕ САМЫЕ».

8. Алина Магнум — солистка музыкального театра «Горизонт entertainment».

9. Макаров Михаил — лидер группы «7 ПАТРОН».

Михаил Макаров лидер группы «7 ПАТРОН»:

«Я впервые в жюри фестиваля. В 2008 году я тоже был в рядах участников со своей первой группой Freedom. Было много участников, и в финал мы не прошли. „МолоТняК“ тогда проходил в рок-клубе „Молот“ в кинотеатре „Спартак“. Для начинающего музыканта участие в таком фестивале — это большой стимул для развития.

Я не был на отборочных и вообще на молодёжных концертах. Удивила группа Main Reason. Настоящий и качественный треш-метал. Думал, такой стиль давно позабыт, но фанатам очень зашло».

Алина Магнум «Горизонт entertainment»:

«Из всех финалистов стоит выделить фолк-проект „Земля воды“. Очень необычно для рок-фестиваля, тем более что они открывали финал. Песни и образы в жанре фэнтези. Лиричная флейта и тяжелые гитарные риффы».

Группа «7 ПАТРОН» разбавила финальный концерт другой музыкой в стиле инди-поп-рок. Зрители с удовольствием пританцовывали и подпевали.

Фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК» — это всегда удивительная атмосфера настоящего рок-концерта. Для многих тульских музыкантов участие стало дебютом и началом их творческого пути. И главное не победа, а участие. Так что в этом случае финал это только начало…

Организаторы благодарят творческое пространство «Девятка» и всех болельщиков фестиваля.