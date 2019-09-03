Что отремонтируют и построят на стадионе «Арсенал» в Туле

Стадион «Арсенал» на днях отметил свое 60-летие. Тульские «лужники», как их раньше называли, были поистине народной стройкой. И неудивительно, что состояние спортивных объектов и территории в целом вызывает озабоченность у горожан.

Озабочен состоянием стадиона и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 3 сентября 2019 года он провел выездное совещание на территории «Арсенала».

- Арена стадиона приведена в порядок, но это малая часть того, что нам предстоит сделать. Территория большая, она должна стать точкой притяжения горожан всех возрастных категорий и в первую очередь детей. Надо менять облик стадиона – мы должны им гордиться! Не будем сейчас выяснять, каким образом большая часть стадиона оказалась частной собственностью, поговорим о его инфраструктуре и состоянии, - заявил губернатор. – Видя, сколько народа приходит на матчи команды «Арсенал» с топовыми клубами страны, понимаем - инфраструктура стадиона требует вложений.

И они, по словам Алексея Дюмина, найдены.

С 5 августа 2019 года на внебюджетные источники подрядчик ООО «Ситиспорт строй» строит каркасно-тентовый футбольный манеж с двумя футбольными полями 25х42 м с искусственным травяным газоном и раздевалками.

Срок сдачи объекта – 1 декабря 2019 года. После сдачи манежа он будет передан в муниципальную собственность. В настоящий момент уже выполнены работы по устройству фундаментной ленты по периметру манежа и устройство песчаного основания.

- Футбольным манежем будут пользоваться ДЮШС Тулы и академия футбола ПФК «Арсенала», а также городская администрация для проведения городских спортивных мероприятий, - пояснил Алексей Дюмин.

- Строительство манежа идет с небольшим опережением графика, - пояснил советник губернатора по спорту Дмитрий Яковлев.

За счет средств ПФК «Арсенал» на территории стадиона строят полноразмерное футбольное поле с искусственным травяным газоном с подогревом и трибунами на 1,5 тысячи зрителей. Поле будет использовать для тренировок молодежная команда «Арсенала» и воспитанники академии «Арсенала».

Правда, этот объект пока идет с отставанием.

- Поле сдадим до конца строительного сезона, - пояснил Дмитрий Яковлев.

- А поточнее? Понятие конца строительного сезона у нас с вами разное, - заметил губернатор.

По словам Яковлева, поле будет сдано в октябре.

Почему идет отставание от графика, губернатору попытался объяснить гендиректор компании-генподрядчика Александр Гончаров:

- В ходе работ обнаружены проблемы с гидротехническим состоянием объекта. Поле находится на болотистой местности. Тут даже утки жили!

Помимо этого, подрядчик столкнулся еще и с тем, что улица Тимирязева, проходящая мимо территории стадиона, выполнена… без ливневки. И во время дождей поле затапливает. Подрядчику пришлось выполнять второй контур гидротехнических сооружений. Но об этом он говорить губернатору почему-то не стал.

- Надеюсь, уток перебазировали на другой водоем? – уточнил губернатор.

- Они улетели! – бодро ответил за подрядчика Дмитрий Яковлев.

Подрядчику дали поручение не форсировать строительство, делать работу качественно, но постараться соблюсти обозначенные сроки.

Заброшенный недострой в одном из углов территории стадиона, по словам губернатора, тоже требует решения. И вроде бы даже есть понимание собственника, во что этот недострой превратить – в гостиницу или в теннисные корты.

По словам губернатора, он провел переговоры с собственником частных объектов и территорий стадиона (Михаил Борщев – прим. авт.), который за свои средства капитально отремонтирует Манеж и приведет в порядок здание бассейна. К работам на Манеже подрядчик приступит уже в этом году.

Ведется реконструкция и здания бывшего кафе «Виктория». Она завершится к концу года. Здание станет офисным.

По программе «Газпром – детям» на территории стадиона появится многофункциональная спортивная площадка. Уже выполнены геодезическая разбивка и планировка площадки, завезены песок и щебень, утрамбовано основание и залита плита основания. Идут работы по установке ограждения, баскетбольных стоек. В ближайшее время будет уложено резиновое покрытие, сделана разметка поля и установлены ворота для мини-футбола, смонтировано освещение.

- 15 сентября 2019 года площадка будет сдана. Работы идут четко по графику, - доложил Николай Ивашков, председатель комитета по спорту.

- Театр начинается с вешалки, а стадион – с входной группы. Меня она сильно возмущает, - обозначил проблему губернатор. И обращаясь к первому заму главы администрации Тулы Владиславу Галкину добавил. - Входную группу надо не просто покрасить, как Вы сделали, когда приезжала комиссия УЕФА. Нужно сделать красиво и капитально! Это же центр города!

Губернатор дал поручение Владиславу Галкину заняться благоустройством и озеленением территории стадиона – восстановить газоны, посадить деревья, установить скамейки. А через месяц представить план развития территории стадиона - по словам Алексея Дюмина, должен получиться спортивный парк для занятий спортом на открытом воздухе.