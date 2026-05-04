В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) хранятся данные о объектах и их владельцах. Но и здесь бывают неточности. Их делят на два типа: технические и реестровые ошибки. И подход к исправлению у них совершенно разный.

Техническая ошибка — это мелкий недочёт: опечатка, грамматическая или арифметическая погрешность, неверно написанный адрес или имя. Такое случается непосредственно при учёте или регистрации. Чтобы её исправить, достаточно написать заявление в орган регистрации прав. Более того, если госорган сам обнаружит оплошность, он устранит её без участия владельца.

Реестровая ошибка — проблема посерьёзнее. Она рождается ещё на этапе подготовки документов: межевого или технического плана, карты-плана территории, акта обследования. Виновник — кадастровый инженер. Исправление такой ошибки требует особой процедуры. Росреестр сам проверяет границы участков. Но чаще всего придётся действовать через того, кто допустил неточность: обратиться к самому кадастровому инженеру, в местную администрацию или иную организацию. Если же договориться не удаётся — путь один: суд.

Важный нюанс: реестровую ошибку исправляют только тогда, когда это не влечёт за собой прекращения, возникновения или перехода зарегистрированного права на недвижимость.

«Срок исправления реестровой ошибки — 5 рабочих дней с момента поступления документов, подтверждающих ошибку и содержащих верные сведения, либо на основании судебного решения», — пояснил руководитель Управления Росреестра по Тульской области Анатолий Гавриленко.