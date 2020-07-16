В Чекалине благоустраивают культурный памятник IX века

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На Соборной горе сделают детскую площадку, террасу и места для отдыха.

Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство самого маленького города России – Чекалина. Губернатор посетил Соборную гору – уникальный памятник древней истории и культуры, датируемый IX веком.

Проект «Чекалин – маленький центр большого отдыха» признан победителем Всероссийского конкурса создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году и получил 30-миллионный грант.

В рамках его реализации проекта проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи, спортивная и игровая площадки, установлены скамейки и урны. На заключительном этапе у въезда на Соборную гору сделают лестницу и перегородки, установят детскую площадку, террасу и ограждение по периметру.

– Тульская область активно участвует в программе «Формирование современной городской среды». Одно из главных направлений – поддержка малых исторических городов. С одной стороны мы создаём современные пространства для отдыха и досуга, с другой – приводим в порядок исторические места и развиваем их туристический потенциал. Как, например, здесь, в Чекалине, – отметил Алексей Дюмин.

Глава областного минкульта Татьяна Рыбкина сообщила, что скоро в Чекалине откроются два музея: истории уездного города Лихвина и военных страниц города. Они охватят все основные вехи истории этого места.

Алексей Дюмин проинспектировал ход реставрации здания бывшего казначейства. В комнате бывшего деньгохранилища губернатору показали археологические находки и презентовали иммерсионную экспозицию музея истории уездного города.