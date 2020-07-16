новости
новости
Регистрация
В Чекалине благоустраивают культурный памятник IX века
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Чекалине благоустраивают культурный памятник IX века

На Соборной горе сделают детскую площадку, террасу и места для отдыха.

Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство самого маленького города России – Чекалина. Губернатор посетил Соборную гору – уникальный памятник древней истории и культуры, датируемый IX веком.

Проект «Чекалин – маленький центр большого отдыха» признан победителем Всероссийского конкурса создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году и получил 30-миллионный грант.

В рамках его реализации проекта проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи, спортивная и игровая площадки, установлены скамейки и урны. На заключительном этапе у въезда на Соборную гору сделают лестницу и перегородки, установят детскую площадку, террасу и ограждение по периметру.

– Тульская область активно участвует в программе «Формирование современной городской среды». Одно из главных направлений – поддержка малых исторических городов. С одной стороны мы создаём современные пространства для отдыха и досуга, с другой – приводим в порядок исторические места и развиваем их туристический потенциал. Как, например, здесь, в Чекалине, – отметил Алексей Дюмин.

Глава областного минкульта Татьяна Рыбкина сообщила, что скоро в Чекалине откроются два музея: истории уездного города Лихвина и военных страниц города. Они охватят все основные вехи истории этого места.

Алексей Дюмин проинспектировал ход реставрации здания бывшего казначейства. В комнате бывшего деньгохранилища губернатору показали археологические находки и презентовали иммерсионную экспозицию музея истории уездного города.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 22:26 +1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиблагоустройствоформирование современной городской средыисторический объект
Люди
Алексей ДюминТатьяна Рыбкина
Место
Тульская областьЧекалин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 17 июля
Какие улицы Тулы будут обесточены 17 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.