В Туле официально открыли набережную и музейный квартал

Состоялось открытие проекта «Тульская набережная». Это место открыто для посетителей уже около месяца, но официальный старт работы пространства дан только сегодня.

Торжественное открытие началось с запуска поющего фонтана на Крестовоздвиженской площади. Затем глава региона прогулялся по музейному кварталу на ул. Металлистов.

Старинные усадьбы и жилые дома здесь обретают новую жизнь. Реставрация не завершена, работы возобновятся весной 2019 года. В следующем году здесь откроются кафе, галереи, магазины и гостиницы, после благоустройства дворов появятся новые пешеходные дорожки между улицей и набережной.

Важнейшим событием для ул. Металлистов стало открытие музейного квартала. В старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев региона: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея усадьбы «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска.

8 сентября губернатор совершил прогулку по улице Металлистов и новой набережной. Туляки благодарили его словами «Спасибо за город!». На набережной Дюмину подарили велосипед ручной сборки, сделанный также в Туле. Организатор и участник велопробегов и велопарадов Денис Ворошнин таким образом поблагодарил Алексея Дюмина за велодорожки на набережной.

- Мы уже все испробовали, могу сказать, что здесь они не хуже, чем в Москве! Спасибо вам большое! — сказал Ворошнин.

Затем состоялась торжественная церемония открытия набережной. Алексей Дюмин обратился к тулякам:

- Всех вас сегодня поздравляю с праздником и с открытием этого городского пространства — тульской набережной. Мы ее заслужили! Мы ждали ее десятки лет. Спасибо вам за то, что вы поддерживали нас! За то, что вносили свои предложения, обсуждали. Иногда испытывали неудобства, но терпели, потому что знали, что это делается на века для всех жителей, для наших детей. Спасибо архитекторам, дизайнерам, озеленителям, строителям, всей моей команде и всем причастным к открытию набережной. Здесь были привлечены большие силы, большие средства. Мы искренне переживали за это. Я сам не спал ночами, думал, переживал, понравится ли новая набережная жителям. Я думаю, что мы не ошиблись, что мы должны гордиться. Мы заслужили это!

как строили музейный квартал и набережную



Улица Металлистов, 2017 г.



Русло Упы на Казанской набережной до ремонтно-восстановительных работ.

Теперь здесь появились места для прогулок и тихого отдыха с беседками, лавочками на верхней набережной и вдоль воды, смотровыми мостками, павильонами и кафе.

Кроме того, на набережной предусмотрены зоны активного отдыха с детскими спортивно-игровыми площадками, навесом для настольного тенниса, площадки для баскетбола, футбола и хоккея, а также велодорожки.

Есть и зоны для выступления с амфитеатром возле воды, трибунами среди клумб и сценой возле Кремля. Планируется, что в теплое время года на набережной будет работать кинотеатр под открытым небом, прокат велосипедов и лодок, концертные площадки, а зимой — горки и каток в русле реки.

Масштабное преображение — результат огромной работы. От идеи до открытия проекта прошло больше года. Впервые о набережной туляки услышали в Послании Алексея Дюмина к депутатам областной Думы и жителям региона в декабре 2016 года. Тогда губернатор выступил с инициативой «вернуть реку горожанам». Современный проект, разработанный архитекторами столичного бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро, презентовали 26 июля 2017 года.

В течение месяца он обсуждался, жители Тулы вносили свои предложения.

К самой реализации приступили ровно год назад. Благоустройство затронуло 21 гектар земли вокруг Тульского кремля. Этот участок почти в три раза больше площади самого кремлевского музейного комплекса.



Благоустройство Упы и набережной.

Перед началом работ были расчищены берега и русло реки, проведены работы по укреплению берегов, реконструкции моста.



Расчистка территории набережной за Тульским кремлем.

Специалистам пришлось даже заново планировать рельеф.



Очистка Упы.

На всей территории были демонтированы аварийные строения, уничтожена стихийная растительность, заменены инженерные сети.



Создание прогулочной зоны на Тульской набережной.

Объем работ поражает. На территории набережной установлено 385 опор освещения, построено 19 беседок и павильонов. Ярким элементом набережной стали красные мостки, общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, которые раньше были скрыты за забором. Отдохнуть у воды можно на деревянной набережной длиной 670 метров.

Для создания ландшафтного парка была разработана программа специальная программа озеленения. Её завершающий этап запланирован на весну 2019 года, когда будут высаженыпоследние из 500 с лишним деревьев и 11 тысяч кустарников, а также 2170 кв.м. цветников.

инфографика

из истории

Храм Казанской Божьей Матери был построен в 1645 году (Клировая ведомость, 1840 г.), располагался у западной стены Тульского кремля (Наугольной башни), до нашего времени не сохранился. Его строителем был Лукиан Кириллов, протоиерей Московского Благовещенского собора, духовник царя Алексея Михайловича. Первоначально храм был пятиглавым и относился к распространенному в то время на Руси типу «московских» храмов.



Вид на Казанскую церковь, территорию кремля и электростанцию.

Храм строился на средства царской семьи, члены которой и после его возведения продолжали жертвовать на него деньги и ценности. В их числе — резная Казанская икона Божией Матери на серебряной доске — дар царя Алексея Михайловича, сделанный в 1665 году «для рождения и многолетнего здравия сына своего… Симеона». Хранилась в храме и Казагская икона Божией Матери, шитая золотом и серебром по красному атласу. По преданию, она была собственноручно изготовлена и подарена храму Натальей Кирилловной, второй женой царя Алексея Михайловича, матерью Петра Первого.

Казанская церковь сильно пострадала при пожаре 1834 года, а в 1837 году по распоряжению Святейшего Синода была разобрана, после чего на этом месте построен новый храм по проекту архитектора В. Ф. Федосеева , позднее (в 1863—1868 гг.) по проекту тульского архитектора А. И. Волосатова возведены трапезная и колокольня. Значительную часть денег на строительство Казанского храма пожертвовал купец II гильдии, потомственный почетный гражданин С. И. Трухин .

Строительство Казанской церкви затянулось на двадцать лет, и ее освещение состоялось только 6 июля 1858 года.

По своему стилю храм соответствовал позднему петербургскому классицизму. Иконы и стенную живопись для него выполнил академик Тимофей Егорович Мягков.

21 ноября 1914 года Казанский собор посещал император Николай II.

31 марта 1923 года по решению президиума Тулгубисполкома собор был закрыт, а в сентябре 1924 года здание Казанской церкви передали «Мельпромторгу».



Вид сверху на территорию кремля и берег Упы. Фото 2012 года.

В 1929 году храм и Старые торговые ряды разобрали на кирпич, из которого построили фабрику-кухню (ныне здание Тульского отделения «Сбербанка») и школу фабрично-заводского обучения орудейного завода (ныне здание Колледжа им. Никиты Демидова).

Исторический центр Тулы вместе с ансамблем кремля примыкает к старому руслу реки Упы. На протяжении многих десятилетий это место было известно как Казанская набережная, названная так по храму Казанской Божьей Матери, находившемуся у западной стены кремля, близ Наугольной башни.



Вид на чугунный мост.

Набережная была одним из любимых мест горожан. На берегу Упы, в старом дворянском клубе проходили концерты, балы, играл духовой оркестр. С конца XIX века в Кремлевском саду работали летний кинотетр «Олимпия» и ресторан с рыбной кухней. Лодочная пристань существовала до начала XX века: в 1906 году Тульский оружейный завод закрыл плотину и спустил пруды.

Власти города дважды предоставляли набережную заводу. Впервые — в 1914 году, когда началась Первая Мировая война и возникла необходимость увеличить территорию для складирования дров и сырья. Во второй раз — в годы Великой Отечественной войны: по решению Государственного комитета обороны ее закрепили за оружейным заводом на военный период. Мало кто знает, что по Казанской набережной проходил «ширококолейный подъездный путь» для подвоза угля на электростанцию, после Великой Отечественной войны он был демонтирован.



Вид на кремль с оружейного завода.

В 1948 и 1956 годах Тулгорисполком принимал решение об устройстве сквера и сада на протяжении Казанской набережной и улиц Металлистов и Советской. Но воплощены в жизнь они были лишь на участке сквера им. С. И. Мосина . Набережная по-прежнему оставалась складской территорией оружейного завода вплоть до 2017 года. Более полувека туляки и гости города не имели возможности увидеть северную стену кремля и набережную реки Упы.

Вид на кремль с северной стороны и «кривого моста».