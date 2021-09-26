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В Белеве освятили отреставрированный Крестовоздвиженский храм Спасо-Преображенского монастыря
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Белеве освятили отреставрированный Крестовоздвиженский храм Спасо-Преображенского монастыря

Храм снова готов принять православных верующих со всей России.

26 сентября, в канун православного праздника Воздвижения Креста Господня, в Спасо-Преображенского монастыре (Белев) прошла торжественная церемония освящения Крестовоздвиженского храма.
 
На мероприятии присутствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она зачитала прихожанам приветственный адрес от губернатора Алексея Дюмина и епископа Белевского и Алексинского Серафима.
 
 
 
В послании отмечается, что это долгожданное событие для всей Белевской Епархии. Ведь Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской монастырь на протяжении многих веков остается одним из главных духовных центров Тульской области, уникальным памятником русской архитектуры.
 
«За последние семь лет благодаря взаимодействию Русской Православной Церкви, федеральных и региональных органов власти, социальных партнеров и всех неравнодушных жителей здесь прошла масштабная реставрация. И сегодня Крестовоздвиженский храм снова готов принять православных верующих со всей России. Уверен, что теперь это место будет привлекать не только паломников, но и всех, кто с уважением относится к духовной истории и культуре нашей страны», — гласит текст обращения.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:04 +3
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