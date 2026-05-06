В целях безопасности 9 мая в Туле будет временно приостановлен мобильный интернет. Ограничения введут с 8 до 12 часов.

Такие точечные меры помогают защитить город от угроз, включая атаки БПЛА: отсутствие сигнала снижает точность наведения дронов. Стационарный домашний интернет и Wi-Fi при этом продолжат работать в обычном режиме, сообщили в министерстве цифровизации Тульской области.

Для жителей на время ограничений действует «белый список» сервисов. Среди них:

Федеральные ресурсы:

Мессенджер Max

Соцсети, маркетплейсы, карты и навигаторы

Такси, доставка, онлайн-супермаркеты

Госуслуги, портал дистанционного голосования

Сайты Президента и Правительства РФ

Личные кабинеты операторов связи

Региональные сервисы (Тульская область):