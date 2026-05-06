В целях безопасности 9 мая в Туле будет временно приостановлен мобильный интернет. Ограничения введут с 8 до 12 часов.
Такие точечные меры помогают защитить город от угроз, включая атаки БПЛА: отсутствие сигнала снижает точность наведения дронов. Стационарный домашний интернет и Wi-Fi при этом продолжат работать в обычном режиме, сообщили в министерстве цифровизации Тульской области.
Бесплатный Wi-Fi: навигатор по точкам доступа в Тульской области — vk.cc/cSLqIc
Для жителей на время ограничений действует «белый список» сервисов. Среди них:
Федеральные ресурсы:
- Мессенджер Max
- Соцсети, маркетплейсы, карты и навигаторы
- Такси, доставка, онлайн-супермаркеты
- Госуслуги, портал дистанционного голосования
- Сайты Президента и Правительства РФ
- Личные кабинеты операторов связи
Региональные сервисы (Тульская область):
- Госуслуги 71
- Арсенал услуг
- Доктор 71
- Открытый регион 71
- Проект «Герой 71»
- Электронный дневник