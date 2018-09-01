В Туле открыли новую школу «Поколение будущего»

Фото автора

1 сентября в Туле впервые за долгие десятилетия открылась новая школа. Современный Центр образования №58 в микрорайоне Зеленстрой-2 называется «Поколение будущего» не случайно.

По словам учителей, здесь есть все, чтобы дети могли развиваться и добиваться высоких результатов в науке, спорте и творчестве.

На торжественную линейку, посвященную Дню знаний, поздравить школьников и их родителей пришли заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, министр образования Тульской области Оксана Осташко, мэр Тулы Юрий Цкипури и другие почетные гости.

Марина Левина — 1 сентября — это замечательный праздник, объединяющий все поколения. Для Тульской области 2018 год — особенный. Губернатором Тульской области он объявлен годом образования и новых знаний. «Зеленстрой-2» - динамично развивающийся микрорайон города. Здесь строятся новые дома, создаются семьи, рождаются дети, и открытие в нем школы — прекрасный подарок для его жителей. Новая школа — это прекрасно оснащенные помещения, современное оборудование, квалифицированные педагогические кадры. Школьники, ваша высшая благодарность за создание таких условий — это ваш упорный труд, стремление к познанию новых знаний.

Юрий Цкипури - Сегодня знаменательный день, который останется в памяти на всю вашу жизнь. Ваша школа не зря получила название «Поколение будущего», это действительно мощный учебный комбинат, обладающий всеми возможностями для хорошей учебы. Очень важно, что над школой взял шефство один из ведущих опорных вузов РФ – Тульский государственный университет. Это значит, что все профильные программы будут осваиваться здесь успешно. Очень важно, что здесь будет создана лаборатория для подготовки старшеклассников к поступлению в вуз. Вы – наше будущее, наша надежда!

Новая школа, действительно, создает очень приятное впечатление благодаря современному дизайну и оснащенности кабинетов.

Стены школьных коридоров окрашены в яркие жизнерадостные цвета и украшены рисунками.

Повсюду удобные пуфики и кресла-мешки, чтобы школьники могли передохнуть между учебными занятиями.

Отвлечься от уроков ученики школы смогут и за игрой в огромные шахматы, теннис или аэрохоккей. Все это оборудование находится в коридорах рядом с учебными классами и будет доступно всем школьникам.

На первом этаже школы располагается комфортная и уютная столовая, а на втором - просторный спортзал.

Каждый кабинет оформлен тематически: в кабинете химии, например, есть отдельные столы с оборудованием для проведения опытов, в кабинете географии - компактная метеостанция, в кабинете биологии - экспонаты с заспиртованными рыбами и мелкими животными. Такое раньше можно было увидеть только в школьном музее!

Неудивительно, что за летние месяцы руководству школы удалось укомплектовать учебное заведение полностью.

Наталья Гришина, директор школы - Сегодня школа приняла 600 учеников, укомплектовано 22 класса с первого по десятый. Набрать учеников было несложно: рядом большой и развивающий микрорайон. Да и новые возможности, открывающиеся в школе, привлекли большой поток желающих. Никакого конкурса на зачисление среди учеников не было, мы приняли всех, кто живет поблизости. Дети будут обучаться по программам в соответствии с федеральным государственным стандартом. Но для наших учеников будет доступен большой спектр дополнительного образования. Будут функционировать творческие: театральные, хоровые и хореографические студии, научные лаборатории, факультативы по физике и химии. А также планируется создание технопарка, в котором школьники смогут изучать робототехнику. К реализации многих программ дополнительного образования привлекаются сотрудники Тульского государственного университета.

Учительский состав тоже укомплектован полностью. Педагогов подбирали в соответствии с федеральными стандартами. Средний возраст учителей – 35 лет. Среди них учителя высшей квалификационной категории, кандидаты наук и почетные работники образования. Кроме того, в школе будут работать восемь молодых преподавателей.

Все прелести новой школы уже успели заметить ее ученики. Они поделились впечатлениями с Myslo.

Илья Шаврин: - Я пришел из школы №36. Я решил учиться здесь сразу, как только узнал, что ученикам этой школы будут предоставляться целевые места в Тульском государственном университете. А я как раз собираюсь поступать туда, чтобы в дальнейшем быть инженером. Уже успел оценить школу. Здесь все новое: обстановка, учителя и даже одноклассники. Из моего класса сюда перешли четверо: один парень учится со мной в классе и трое в параллельном, всех остальных я сегодня вижу впервые.

Елизавета Чайка: - До этого я училась в школе №36. Когда услышала о новой школе, подумала, что здесь будет хорошее образование для подготовки в высшее учебное заведение. Родители поддерживают любой мой выбор, поэтому сегодня я здесь. Сейчас я учусь в восьмом классе, но уже выбираю себе будущую специальность, надеюсь в новой школе я сделаю правильный выбор. Со мной вместе перешли еще две мои бывшие одноклассницы, а вот учителя все новые. Поэтому сначала было страшновато, но сейчас уже все хорошо!

Егор Должанский - Перейти сюда мне подсказали родители, потом я посмотрел на фотографии, и сам захотел учиться в этой школе. Мне нравится, что школа очень современная и красивая. Меня ждет много всего нового: одноклассники, учителя, уроки. Думаю, будет интересно.

Даниил Медведев - Я переехал в новую квартиру, и честно говоря, не хотел менять школу. Я думал, что она будет маленькая, обычная. Но школа такая большая и современная. Я рад, что сегодня пришел сюда. Уже успел познакомиться с некоторыми одноклассницами, и думаю, что учиться будет интересно и увлекательно.