В Туле официально открыли Ледовый дворец

21 августа в Туле торжественно открыли Ледовую арену, возведенную на Восточном обводе. Спортивный объект построен по программе «Газпром — детям».

Чаша дворца рассчитана на 3000 зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тыс. кв. м можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.

В спорткомплексе будут тренироваться юные хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва.

Так, например, восьмилетняя Яна Вялых занимается фигурным катанием с 4 лет, ходит в ледовую арену «Тропик». Но теперь идти к своей большой мечте она будет в новом дворце.

Яна Вялых - Это очень крутая арена, мне понравилась! Она красивая, ночью светится. Моя мечта — прыгнуть четверной прыжок и стать чемпионкой мира. Мой кумир — фигуристка Евгения Медведева.

Несмотря на то, что в ледовой арене с 18 августа проходит первый турнир — Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд, — торжественная церемония открытия спорткомплекса состоялась лишь сегодня.

Трибуны спорткомплекса были практически полностью забиты — стать участниками исторического для области события захотели десятки туляков!

Посетители увидели красочные 3D-проекции и мэппинг на льду.

Среди почетных гостей мероприятия были губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, глава штаба национальной сборной России по хоккею Роман Ротенберг, легендарный хоккеист Борис Михайлов и другие.

- Несколько лет тому назад мы дали старт строительства этого замечательного ледового дворца, а сегодня он распахивает свои двери для всех желающих. Этот проект смог состояться, потому что Тульская область в рамках наших совместных планов по газоснабжению и газификации всегда в срок исполняет свои обязательства, — заявил Алексей Миллер.

Алексей Дюмин поблагодарил главу «Газпрома» за реализацию этого проекта.

- Сегодня мы вместе с Газпромом, при поддержке правительства и администрации президента пишем историю нашего тульского хоккея. У команды «Академии хоккея Михайлова», фигуристов появился свой дом.

Своими впечатлениями от новой арены поделился и министр спорта РФ Олег Матыцин.

- Впечатления такие, что быстрее хочется выйти на лед, взять коньки и сыграть матч! Это современное спортивное сооружение, надеюсь, будет радовать болельщиков долгое время. Это уникальный проект по функциональному содержанию, внешнему виду. Опыт его реализации должен использоваться другими регионами.

По словам министра, в новой ледовой арене возможно проведение и всероссийских соревнований.

После торжественной церемонии открытия гимн России исполнила популярная российская певица Полина Гагарина.

Затем состоялся матч Кубка губернатора между командами «Академия Михайлова» и «Атлант».