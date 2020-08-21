В Туле официально открыли Ледовый дворец
Среди почетных гостей были губернатор Тульской области, глава «Газпрома», министр спорта РФ, помощник президента РФ, известные хоккеисты.
21 августа в Туле торжественно открыли Ледовую арену, возведенную на Восточном обводе. Спортивный объект построен по программе «Газпром — детям».
Чаша дворца рассчитана на 3000 зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тыс. кв. м можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.
В спорткомплексе будут тренироваться юные хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва.
Так, например, восьмилетняя Яна Вялых занимается фигурным катанием с 4 лет, ходит в ледовую арену «Тропик». Но теперь идти к своей большой мечте она будет в новом дворце.
Яна Вялых
- Это очень крутая арена, мне понравилась! Она красивая, ночью светится. Моя мечта — прыгнуть четверной прыжок и стать чемпионкой мира. Мой кумир — фигуристка Евгения Медведева.
Несмотря на то, что в ледовой арене с 18 августа проходит первый турнир — Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд, — торжественная церемония открытия спорткомплекса состоялась лишь сегодня.
Трибуны спорткомплекса были практически полностью забиты — стать участниками исторического для области события захотели десятки туляков!
Посетители увидели красочные 3D-проекции и мэппинг на льду.
Среди почетных гостей мероприятия были губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, помощник
- Несколько лет тому назад мы дали старт строительства этого замечательного ледового дворца, а сегодня он распахивает свои двери для всех желающих. Этот проект смог состояться, потому что Тульская область в рамках наших совместных планов по газоснабжению и газификации всегда в срок исполняет свои обязательства, — заявил Алексей Миллер.
Алексей Дюмин поблагодарил главу «Газпрома» за реализацию этого проекта.
- Сегодня мы вместе с Газпромом, при поддержке правительства и администрации президента пишем историю нашего тульского хоккея. У команды «Академии хоккея Михайлова», фигуристов появился свой дом.
Своими впечатлениями от новой арены поделился и министр
- Впечатления такие, что быстрее хочется выйти на лед, взять коньки и сыграть матч! Это современное спортивное сооружение, надеюсь, будет радовать болельщиков долгое время. Это уникальный проект по функциональному содержанию, внешнему виду. Опыт его реализации должен использоваться другими регионами.
По словам министра, в новой ледовой арене возможно проведение и всероссийских соревнований.
После торжественной церемонии открытия гимн России исполнила популярная российская певица Полина Гагарина.
Затем состоялся матч Кубка губернатора между командами «Академия Михайлова» и «Атлант».
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