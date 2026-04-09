Страна: Россия

Премьера: 30.04.2026

Режиссер: Андрей Шальопа, Ким Дружинин

Актеры: Полина Чернышова, Евгений Ткачук, Андрей Некрасов, Иван Бровин, Петр Рыков, Виктория Соловьева, Полина Пушкарук, Максим Блинов, Артур Сопельник, Петр Логачев, Никита Петросян, Андрей Жилин, Арина Вартанян, Игорь Луцюк-Томич, Виктор Ряполов

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 164 минуты

Возрастные ограничения: 16+

21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер героини, который навсегда вписывает имя Лидии Литвяк в историю авиации.