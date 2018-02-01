Алексей Дюмин. Два года у руля области. Мнения туляков

Чем запомнились эти два года? Какие чувства и эмоции возникают у туляков при имени «Дюмин»? Вот что говорят жители Тулы и области.

Но прежде чем дать слово тулякам, приведем несколько фактов и данных статистики.

1,93 млн т зерна собрано в Тульской области в 2017 году. Это рекордный урожай зерна за последние 30 лет.

4-е место в ЦФО и 8-е в России по темпам роста сельского хозяйства занимает Тульская область.

4,1% от общего количества активно занятого населения – таков уровень безработицы в регионе на 1 января 2018 года. Это самый низкий показатель в регионе за последние 20 лет. Тульская область занимает 2-е место по уровню безработицы в ЦФО после Москвы.

102,6% – общий индекс потребительских цен в Тульской области по итогам декабря 2017 года. Это ниже, чем в среднем по России (103,2%). И рекордно низкий результат за последние 17 лет.

2-е место занимает Тульская область в рейтинге, составленном Ассоциацией региональных операторов и ОНФ, по выполнению программы капремонта. Практика реализации программы в Тульской области признана Минстроем России одной из лучших в стране.

4-е место в ЦФО и 24-е место в России по итогам 2017 года занимает Тульская область по уровню реальной зарплаты в регионе. Впереди только Москва, Московская и Калужская области.

4-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов второй год подряд сохраняет наш регион, при этом показывая положительную динамику в развитии инвестклимата. В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме было заключено 22 соглашения на 83 миллиарда рублей

5-е место по развитию информационного общества и 15-е по доступу к широкополосному интернету в России занимает Тульская область по итогам 2017 года в рейтинге Минкомсвязи РФ.

Разбавим холодную статистику эмоциями туляков.

Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы:

– Алексей Геннадьевич очень быстро и дотошно вник в проблемы региона, понял, в каком ритме живут туляки, что хотят и чего ждут от власти. Программу социально-экономического развития региона, с которой он пошел на выборы, фактически, написал вместе с туляками. Было проведено много встреч с разными группами населения и с экспертами.

Есть такое выражение – «парень из нашего города». Это такой надежный, спокойный, в каждом вопросе дойдет до истины, если нужна дополнительная информация, привлекает специалистов.

Он объединяет вокруг себя людей в команду, четко ставит задачи, грамотно распределяет ресурсы.

Что касается взаимодействия законодательной и исполнительной власти, то отмечу высокий уровень проработки вносимых законопроектов и быстрое реагирование на запросы общества. Очень ответственно подходит к формированию бюджета области, чтобы сохранить динамику развития и социальные программы, «Народный бюджет», программы благоустройства.

Алексей Дюмин ввел новое правило – все правительственные оперативки начинать не с докладов министров, а с обращений граждан, потому что именно по этим обращениям с мест можно судить о качестве решений, принимаемых властью всех уровней.

Наталия Пилюс, депутат Госдумы от Тульской области:

– Придя в регион, одними из приоритетов своей работы Алексей Геннадьевич выбрал развитие культуры и поддержку талантливой молодежи. Сохранение и развитие культурного наследия является отличительной чертой сильного государства. Зная достопримечательные и памятные места региона, Алексей Геннадьевич делает их центрами культурного и экономического развития.

Не случайно местом встречи Президента Российской Федерации с представителями власти и активными гражданами региона в 2016 году стала Ясная Поляна, где были решены важные вопросы развития Тульской области.

Когда я возглавляла Щекинский район, мечтой многих щекинцев было создание на базе Яснополянской школы центра для талантливых детей по образцу Царскосельского лицея в Петербурге. Благодаря инициативе Президента России и поддержке Алексея Геннадьевича эта мечта воплощается в жизнь. Талантливой молодежи сегодня уделяется большое внимание всех уровней власти. В этом году началась реализация федеральной комплексной программы «Десятилетие детства». От ее реализации зависит уровень профессионалов будущего поколения.

Борис Сокол, президент компании «Щекиноазот»:

– Объединенная химическая компания «Щекиноазот» занимает одно из ведущих мест среди российских предприятий и успешно работает на российском и мировом рынке химического сырья и продукции более шестидесяти лет. Последние годы – особый период для компании «Щекиноазот». Их можно по праву назвать этапом большого технологического прорыва. Взаимодействуя с главой области, наша компания находит поддержку по всем направлениям и вопросам, получает господдержку при реализации инвестиционных проектов, в частности, субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам на реализацию высокотехнологичных проектов. Всё это придаёт нам сил и уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, что компания инвестировала в производство 882 млн долларов в 2005-2018 годах, 700 млн долларов – инвестиции в развитие предприятия в ближайшие 4 года. Сегодня в стадии реализации несколько крупных проектов компании, которые будут завершены в 2018 году. Начнут работу совмещенное производство метанола и аммиака М-450/А-135 (лицензиар – компания «Хальдор Топсе», аналогов этого уникального комплекса в мире нет), серной кислоты СК-200, диметилового эфира парфюмерного качества, который никто больше в России не выпускает, и очистные сооружения.

Новые производства позволили создать около 250 высокотехнологичных рабочих мест. Компания «Щекиноазот» – участник федерального пилотного проекта по повышению производительности труда. И это закономерно – щекинский метод, известный в советское время, можно считать прообразом новой федеральной программы по повышению производительности труда.

Александр Козлов, прокурор Тульской области:

– За два года работы Алексея Геннадьевича Дюмина на посту губернатора Тульской области достигнут высокий уровень взаимодействия и доверия исполнительных органов власти и правоохранителей. Последовательно и целенаправленно создаются благоприятные условия для инвестиционной деятельности (пример – свободная экономическая зона в Узловой). Стабильно развивается производственная деятельность, в том числе в сфере оборонной отрасли производства, конверсионная политика в ОПК.

Создаются благоприятные условия для сельхозпроизводителей. На порядок органы власти всех уровней приближены к населению: главы МО проводят отчеты перед населением, встречи с населением. В мероприятиях участвуют прокуроры.

С 2017 года все городские, районные прокуроры, а также прокурор области отчитываются перед общественностью о результатах деятельности. В 2017 году прокурорами проведено 220 таких встреч.

Огромное внимание уделяется градоустройству, создаются новые направления туризма, продвигаются тульские бренды. Политика в социальной сфере последовательно направлена на защиту трудовых, жилищных прав, прав граждан в сфере ЖКХ, защиту прав инвалидов.

Особенное внимание уделяется созданию в сферах образования и спорта условий для здорового образа жизни и развития детей и молодежи. Развивается волонтерство. Огромное внимание уделяется ветеранам.

Евгений Авилов, глава администрации Тулы:

– При непосредственном участии губернатора Алексея Дюмина в нашем городе реализуется, пожалуй, самый масштабный и самый долгожданный для туляков проект по созданию пешеходной улицы и набережной реки Упы. Администрация города, в свою очередь, понимает значимость такого проекта для Тулы, поэтому мы приступили к работам по благоустройству улиц, прилегающих к ул. Металлистов. Сейчас на Союзной и Благовещенской ведутся работы по расчистке территории, вывозу мусора, сносу ветхих и незаконных строений.

Самое важное в этом проекте – активное участие самих жителей города и привлечение к проектированию лучших экспертов.

Это совершенно иной стандарт благоустройства Тулы – губернатор запустил процесс создании городской среды нового уровня.

Владимир Лебедев, член Общественной палаты России:

– Алексей Дюмин пришел в Тульскую область в 2016 году, в год, когда Тула готовилась отметить 75-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и Тулой. И он сразу включился в эту работу. Вот далеко неполный перечень сделанного им: восстановлена историческая справедливость в отношении первого командира Тульского рабочего полка А. П. Горшкова, которому стараниями губернатора присвоено звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при обороне Тулы, переиздана книга его воспоминаний «Приказано выстоять», установлена мемориальная доска на Всехсвятском храме в честь капитана артиллериста Николая Резвецова, участника обороны Тулы, снят фильм «Забытых подвигов не бывает», его показали во всех тульских школах на уроках патриотического воспитания, он шел по всем федеральным каналам. Всё это наряду с открытием Суворовского училища сделало город-герой Тулу оплотом российского патриотизма.

Ну а лично мне он сделал большой подарок: в кратчайшие сроки построил беговую дорожку на стадионе «Олимп» в Кимовске, где уже 17 лет подряд проходят соревнования по легкой атлетике среди школьников на призы генерала Владимира Лебедева, то есть мои.

Ценность человека, а особенно руководителя, определяется конкретными делами, тем, что он сделал для людей. Поэтому без лишних рассуждений скажу: Тульской области повезло с губернатором Алексеем Дюминым.

Екатерина Толстая, депутат Тульской облдумы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна»:

– Через месяц после назначения Алексей Геннадьевич посетил Ясную Поляну. Было видно, что ему самому интересна усадьба и важно, что в регионе есть такое место притяжения мирового значения. Вообще к людям, связанным с культурой, у Алексея Дюмина очень теплое, дружеское, уважительное отношение.

А мы благодарны ему за фестиваль «Толстой WeekEnd», он уже вошел в реестр фестивалей Минкульта.

Это большая точка в развитии нашего музея. Как и проект музейного квартала. Думаю, для всех туляков ценно, что многолетняя мечта – набережная в городе – наконец, сбывается. Именно эти события и проекты я считаю самыми дорогими за эти два прошедших года.

Виктор Мельников, член Совета Национальной медицинской палаты (Москва), член Общественной палаты Тульской области и общественного совета при минздраве региона:

– Самое главное событие за два минувших года – долгие разговоры о необходимости для региона новых корпусов детской областной больницы и перинатального центра закончились, а началось проектирование и строительство. Корпуса детской областной растут на глазах. Под личным контролем губернатора. Строительство перинатального центра стартует в следующем году, сейчас решены вопросы с проектированием. Почему это важно? А вы вспомните, когда в области строили новую больницу? Очень-очень давно. Самая «свежая» стройка в области здравоохранения – это областная детская больница. И всё! Такие крупные центры определяют уровень медицинской помощи, самую верхнюю ее планку. Проще говоря, создание современной инфраструктуры дает возможность развивать современные технологии. Именно такой качественный скачок совершило региональное здравоохранение, когда областная клиническая больница переехала из старого здания на набережной Дрейера в новые корпуса.

Новые корпуса детской областной больницы и перинатального центра создадут условия для оказания медицинской помощи очень высокого уровня. Это задел на будущее поколение как минимум!

Алексей Дюмин много сделал и для развития первичной медицинской помощи – строительство и модернизация ФАПов на селе, модернизация городских поликлиник. Всё это говорит о глубоком и продуманном отношении губернатора к здравоохранению.

Андрей Махрин, доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ, кандидат политических наук:

– Личность Алексея Дюмина у меня в первую очередь ассоциируется со строительством Суворовского училища. Вообще это закономерно, потому что, придя в регион, который всегда ковал оружие, Алексей Геннадьевич как военный человек прекрасно понимал, что начинать надо именно с оборонно-промышленного комплекса. Будет гособоронзаказ – будет развитие региона и возможности для других сфер экономики. С момента назначения, примерно полгода, губернатор очень плотно занимался тульской оборонкой. Это был и период строительства Суворовского училища. Никто ж не верил из туляков, что такую махину возможно построить за четыре с небольшим месяца. И начать учебный год 1 сентября! Конечно, сыграли свою роль и огромные связи губернатора в верхних эшелонах власти. Но для туляков – и я не исключение – это было настоящее чудо.

А вот дальше уже интереснее ситуация. Алексей Дюмин серьезно занялся поиском и привлечением инвестиций в регион. Причем развивается не только промышленность, но и сельское хозяйство, строительство. Особая экономическая зона Узловая получила железнодорожную ветку, китайский автогигант уже завозит оборудование для производства внедорожников Haval компании Great Wall. Там же запускается новый химический кластер. Вообще многоукладная экономика, как раньше говорили, – это очень хорошо.

А еще я заметил, что о Туле заговорили! На федеральном уровне, на федеральных телеканалах постоянно попадаются интересные сюжеты про регион.

Дмитрий Крылов аж четыре программы снял про путешествие по Тульской области и тульские бренды. Кстати, о брендах. Вот все мы говорим: «Тула – это пряники и самовары…» Вроде бы что тут еще добавишь. А Дюмин взял и добавил – теперь тульские пряники и белевская пастила в меню «Аэрофлота» и ФИФА!

Когда Алексей Дюмин только зашел в область, его позиционировали как генерала, Героя России. Сейчас это хозяйственник с умением по-военному выстроить стратегию и технично добиться поставленных целей. Он хваткий, цепкий, вникает в проблему и прорабатывает ее со всех сторон. Туляки настороженно всегда относятся к варягам, и Дюмин не исключение. Но за год-два, что он объездил регион, встречался с жителями, настороженность в отношении ушла.

Светлана Фёдорова, гендиректор информационно-маркетингового центра «Статус»:

– Если говорить о том, какими были прошедшие два года для региона, то кратко я бы их охарактеризовала как уверенное, системное развитие. Причем развитие основательное, заложившее мощный фундамент на перспективу. Отрадно, что Тула теперь входит в число регионов-лидеров по ряду показателей социально-экономического развития, явно улучшился инвестиционный климат, наша оборонка обеспечена заказами, а город благоустраивается и хорошеет. С Дюминым, наверное, не только у меня, но и у многих туляков ассоциируются такие грандиозные проекты, как «Тульская набережная» и Суворовское училище.

Список можно продолжать, но как человек, который занимается изучением общественного мнения, отмечу эмоциональное восприятие работы и личности Алексея Дюмина жителями региона. Если описать его парой слов, то получится «доверие» и «уверенность». Ведь что нужно нам, людям, от власти? То же, что нужно детям от родителей, сотрудникам от работодателя и так далее, – уверенность, что ситуация управляема, а значит, мы в безопасности.

Мне кажется, что Алексею Дюмину за два года работы губернатором удалось дать нам эту уверенность. А это для нас действительно важно.

Демфира Гришина, член Общественной палаты Тульской области, руководитель Тульской региональной организации поддержки семьи «МамКомпания»:

– Для меня Дюмин – это особый стиль управления. Мне кажется, все проекты, о которых заявляет Алексей Дюмин, хорошо проработаны и подготовлены. О них становится известно, когда работа вовсю закипела. Так было и с тульской набережной, и с образовательным кластером «Октава». Сейчас, кстати, на «Октаве» отличный каток. А Губернский каток в центре города? Вообще губернатор прилагает много усилий, чтобы у туляков был качественный досуг. Вспомните, какой праздник на площади Ленина получился в новогоднюю ночь в этом году. Впервые, наверное, в истории, весь город вместе с губернатором встречал Новый год!

Я горжусь Тулой – местом, где живу и работаю. И за это благодарна губернатору.

У нашего региона прекрасные перспективы – за счет развития туристического направления. У меня много друзей в других городах, и все они в один голос говорят: «О, Тула!» Приезжают коллеги из Рязани и завидуют: «У вас так классно, не то что у нас».

Каких-то очень ярких эмоций по поводу личности губернатора у меня нет. И это, считаю, правильно, ведь у нас в России менталитет такой – если известный, значит скандальный. Последние год-два у меня есть стойкое ощущение, что жизнь становится лучше, и даже если что-то где-то проседает, губернатор анализирует ситуацию и планомерно ее исправляет. Так и должно быть, спасибо ему за хорошую работу.

Эвелина Шубинская, директор «Кризисного центра помощи женщинам»:

– В 2016 году Алексей Дюмин обозначил главную цель работы – повышение качества жизни в Тульской области. А ведь уровень качества жизни во многом зависит от уровня социальной помощи. Поэтому для меня главным событием двух лет, что руководит регионом Алексей Дюмин, стало открытие стационарного отделения социальной реабилитации для женщин и детей 22 августа 2017 года. Впрочем, это, считаю, событие для всех жителей Тульской области. Теперь 42 человека могут одномоментно получить в этом отделении временный приют и полноценную комплексную психологическую, социально-правовую помощь и поддержку. Из 69 регионов только в 17 есть государственный кризисный центр помощи женщинам. И только 40% из этих 17 имеют такие стационарные отделения. Наше отделение по количеству мест – одно из самых первых. И это, безусловно, заслуга губернатора.

Да, государственный центр – это затраты для бюджета. Но вдумайтесь: только за вторую половину 2017 года нам удалось предотвратить несколько отказов от новорожденных! Мамам некуда было идти с этими детьми, они хотели оставить этих деток в роддоме. Это не произошло, у малышей есть мамы, родной дом, недавно мы проводили их крестины.

Мне не довелось лично общаться с Алексеем Дюминым – только слушала его Послания депутатам облдумы. Отмечу: то, что звучало задачами в 2016 году, в том числе в социальной сфере, в Послании 2017 года стало фактом, выполненной работой!

Валерий Московский, член Общественной палаты Тульской области, председатель правления общественной организации «Тульская региональная федерация волейбола»:

– Вся моя жизнь связана с волейболом. А известие, что губернатор принял решение возродить волейбольный клуб «Тулица», я получил в свой день рождения. Ждал этого десять лет, и лично для меня это был, наверное, самый лучший подарок в жизни.

Я много общаюсь с руководителями федераций, директорами спортшкол – и все как один отмечают позитивные изменения. Не только в волейболе, но и в баскетболе, спортивной гимнастике. Много ветеранских турниров проходит. И это здорово, потому что дети и внуки тянутся за старшими. У нас небывалый наплыв детей в спортивные секции.

Алексей Дюмин предложил разработать программу по поддержке здоровья мужчин трудоспособного возраста. А мы над ней уже давно работаем! Перетащили в Тулу Первенство ЦФО по волейболу среди ветеранов, кстати, у нас в основном мужчины и занимаются. В планах – соревнования по пляжному волейболу среди ветеранов.

Роман и Татьяна Агибаловы, компании «Ворота Солнца», «Реклама плюс», музей международного пряника:

– Дюмин для нас – это быстрота принятия решений. Причем в любой отрасли, от идеи до финансирования и начала работ, минуя сложные бюрократические преграды. Во всем чувствуется динамика, интерес, глубокая проработка вопросов. Вот, к примеру, набережная и Упа. Разговоры шли десятилетия, а с места проект сдвинул он один. Еще отметим отличный фест – «Толстовский Weekend». Идея Дюмина – классная, исполнение шикарное. Теперь этот фестиваль стал еще одним брендом нашего региона.

Михаил Глухов, сопредседатель регионального отделения ОНФ, председатель регионального отделения общественной организации «Опора России»:

– Мое первое впечатление – Дюмин наведет порядок, это сильный лидер, военный и со стрежнем, что сказал, то и сделал. Я не ошибся. Самый простой пример. У меня офис на ул. Металлистов. Я каждый день вижу изменения – в реальном времени наблюдаю за воплощением большого проекта Алексея Дюмина «Тульская набережная и улица Металлистов». Точно знаю, совсем скоро будем гулять по пешеходной улице и удивляться, как же мы без нее раньше обходились?! Она обязательно наполнится интересными проектами, главное, чтобы мы, туляки, не ждали, когда кто-то приедет и всё за нас сделает.

Дюмин очень аккуратно работает с кадрами, точечно настраивает команду, есть преемственность в работе.

Например, по линии поддержки малого и среднего бизнеса, новых льгот для предпринимателей. Я вхожу в общественный совет при комитете по предпринимательству. И могу однозначно сказать – он состоялся! У нас большой план работ, неформальный подход, мы дистанцировались от комитета, даже заседаем на нейтральной территории. Посыл такой: принес проблему – предлагай решение, ко всем проблемам предпринимательства подходим комплексно, а комитет использует наши наработки.

Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области, основатель движения «Свободная Тула»:

– Губернатор привлек большие инвестиции в область. И не только в области промышленности, спортивные объекты тоже в приоритете. Если бы я не знал, что Алексей Дюмин генерал, всё равно бы сразу подумал – вот военный человек. В нем есть выдержка, четкость и конкретность.

Евгений Панфилов, председатель Молодежного парламента при Тульской облдуме:

– Алексей Дюмин по сути своей народный губернатор – он шел на выборы с программой, в которую свои предложения мог внести любой житель региона.

Помню свои впечатления от инаугурации, когда ровно в 12.00 распахнулись двери большого зала и военным шагом вошел настоящий генерал. Даже некая вибрация прошла по всему залу. Почему-то сразу стало очевидно – те цели, которые этот человек будет ставить перед собой и своей командой, будут выполнены как боевая задача.

Губернатор уделяет много внимания тульской молодежи. Очень близок его посыл из Послания депутатам: «Не нужно бояться доверять молодежи, и доверять именно решение серьёзных вопросов!» Для меня это важно, значит, есть социальные лифты для нас, молодых.

Анна Домченко, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Центр пивоваренной компании «Балтика»:

– Дюмин вошёл в жизнь региона прежде всего как гарант надёжности и стабильности. Сама биография нового губернатора говорила о том, что с ним в области будут порядок, развитие и обязательно спорт. Алексей Геннадьевич с первого дня на позиции диалога, решителен, мобилен, что ценят промышленники. Хотелось бы пожелать новых свершений на благо тульской земли, активных и умных помощников, сил и здоровья.