В Туле обсудили планы по модернизации Московского вокзала и прилегающей территории. Как рассказали в региональном минтрансе, прошло еще одно выездное совещание с участием депутатов, представителей мэрии и транспортных ведомств.

В ходе обсуждений представили концепцию комплексного обновления железнодорожной станции. Планируется:

капитальный ремонт здания вокзала;

создание доступной среды для маломобильных граждан;

озеленение территории, устройство парковок, велодорожек и зон отдыха.

Основная цель — превратить вокзал в современное и комфортное пространство, которое произведет хорошее впечатление на гостей города.

Проект реконструкции сейчас разрабатывают. Создана рабочая группа, которая займётся деталями концепции. Запланированы общественные обсуждения и сбор предложений от жителей города.