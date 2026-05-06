На предприятии «Тулгорэлектротранс» заявили, что всему виной резкое потепление.

Движение трамваев на Пролетарском мосту Тулы было вновь остановлено из-за аварийной ситуации: трамвайные рельсы, ведущие в сторону центра города, выгнуло дугой.

В МКП «Тулгорэлектротранс» сообщили, что причина случившегося связана с жарой:

«В связи с резким повышением температуры и расширением металла произошел выброс рельсы. На месте работает аварийная служба».

В этот раз обошлось без пострадавших.

Напомним, 31 октября 2025 года на этом мосту столкнулись лайн и трамвай. Жертвами стали пять человек, еще один скончался спустя полгода — в апреле 2026-го, несмотря на усилия врачей. Кроме этого порядка десятка человек в тот день получили травмы различной степени тяжести.

После случившего прокуратура инициировала проверку трамвайных путей в Туле и нашла множество нарушений. Было установлено, что ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей по контролю за содержанием муниципального имущества — рельсовых путей — 31.10.2025 произошел сход трамвая с рельсов.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц.

Пока дело возбудили с формулировкой «в отношении неустановленных должностных лиц администрации МО город Тула, его отраслевого функционального органа — управления по транспорту и дорожному хозяйству, МКП „Тулгорэлектротранс“». Кому будет предъявлено обвинение — станет известно в ходе расследования.