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В Туле открыли парк «Патриот»: большой репортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле открыли парк «Патриот»: большой репортаж

Тульский парк – это первый в регионах России аналог военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Алабино.

Церемонию открытия парка провели замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Перед началом церемонии они в режиме видеосвязи доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу от открытии парка.

Министр обороны России отметил, что парк «Патриот» в Туле «создан по аналогии с парком в Алабино, построен в кратчайшие сроки и исключительно на внебюджетные средства».

Сергей Шойгу

– Проект построен благодаря непосредственному участию в нем главы региона Алексея Геннадьевича Дюмина и эффективному сотрудничеству Министерства обороны с руководством Тульской области.

Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Шойгу за помощь в создании парка, в формировании экспозиции образцов вооружения и военной техники.

В церемонии открытия парка приняли участие официальные лица, ветераны войны, кадеты, суворовцы, юнармейцы.

Андрей Картаполов передал главе региона Алексею Дюмину точную историческую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года для размещения в конгресс-центре «Патриота».

– В парке создана уникальная выставочная площадка, которую мы планируем развивать и использовать для размещения экспозиций Центрального музея Вооруженных Сил России и других музеев. Уже с июня здесь будут выставлены работы студии художников имени Грекова, — сказал Андрей Картаполов.

Алексей Дюмин отметил, что сейчас завершено строительство первой очереди. Здесь уже есть всё необходимое для проведения официальных мероприятий, интересного и полезного досуга. В дальнейшем развитие парка продолжится: здесь будут появляться новые объекты, экспозиции. В частности, как Myslo уже рассказывал, парк будет расти в сторону Упы: сейчас ведутся переговоры с инвестором по строительству масштабного стрелкового комплекса.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

– Парк должен стать местом, куда туляки и гости нашего города будут приходить всей семьей. Уверен, здесь будет интересно всем — и молодежи, и людям старшего поколения, каждый найдет себе занятие по душе. Наш долг — не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодежь на примере их подвига.

Замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Андрей Картаполов:

Андрей Картаполов

– Три года назад в Туле появились первые в стране юнармейские отряды. Сегодня ряды юнармейцев насчитывают порядка 4,5 тыс. тульских подростков. И символично, что именно здесь в преддверии Дня Победы юнармейское движение пополнится 500-тысячным юнармейцем.

Учащийся лицея №2 города Тулы Даниил Мельник стал полумиллионным членом движения. Он в числе 84-х тульских школьников 8 мая торжественно вступил в ряды юнармейцев. Почетные гости вручили ребятам юнармейские значки.


Даниил Мельник.

Туляков и гостей города парк встретил развлечениями и экспозициями на любой вкус. На территорию парка спускались парашютисты с флагами, работала выставка военного обмундирования.

Всего в парке «Патриот» установлено 37 единиц техники, большинство из которых предоставлены Министерством обороны РФ.

В четырех тенто-мобильных укрытиях разместились выставки.

В первом гостям рассказывали об истории тульского края, угощали сваренным по старинному рецепту сбитнем. Выставка включает витрины, интерактивные комплексы и рассказывает о наиболее ярких моментах истории тульского края.

 

Во втором ангаре разместилась выставка «Военная техника: история и современность». Это образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и экспозиция современной техники тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В этом ангаре функционируют симуляторы виртуальной реальности. Также в этом ангаре можно посмотреть интерактивную выставку роботов «Сфера будущего».

Туляки Сергей и Ярослав живут неподалеку от парка. Сергей, прочитав на Myslo об открытии «Патриота», пришел с сыном к самому открытию парка:

– Впечатления только положительные! Очень классный парк, у нас ничего подобного еще не было. Сына домой не могу утащить, дневной сон пропустили уже. Ярик не хочет уходить, во всё играет, всё смотрит. Нам понравилось абсолютно всё! С утра мы пришли вдвоем, потому что супруга на работе, а вот вечером вернемся сюда всей семьей. 

 

 

Третий ангар стал Музеем ретро-автомобилей. Здесь собраны раритетные автомобили и мотоциклы из частных коллекций и реставрационных мастерских.

Илья, военнослужащий 51-го полка ВДВ (на фото слева):

– В подмосковном парке «Патриот» в Алабино я ни разу не был, а вот в тульском мне понравилось. Отлично всё сделано, парк прекрасный. Для молодежи – самое то! Можно посмотреть современные образцы вооружения, узнать многое об истории нашего края. 

 

Самый «подвижный» – четвертый ангар. В нем разместился Центр военно-тактических игр. Это штурмовая полоса препятствий для проведения занятий по комплексу ГТО, площадка для проведения соревнований по спортивному лазертагу и спортивно-тактическим играм. На открытии парка туляки с удовольствием поиграли в лазертаг.

Житель Плавска Юрий Чернышов приехал на открытие парка с дочерью Машей:

– Мы недавно приехали, еще не всё здесь успели посмотреть, но нам уже очень понравилось. Мы поиграли сейчас в лазертаг, побегали, устали немного, но очень довольны. В парке, честно говорю, понравилось! И мне, и Маше.

После торжественной церемонии открытия в парке начала работу концертная площадка. Для туляков и гостей города выступили заслуженный артист РФ Ян Осин, кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии.

Выставки и экспозиции 8 мая работают весь день. Те, кто проголодался, смогли перекусить в полевой кухне и в кафе «Вежливые люди». Малыши резвились на детской площадке и с удовольствием фотографировались на танках и зенитках.

День открытия завершится концертом заслуженного артиста России Дениса Майданова (20.00), праздничным фейерверком и шоу зенитных прожекторов.

 

Напомним, по 12 мая в парке туляков и гостей города ждет развлекательная программа. Будут работать выставки и экспозиции, аттракционы, мастер-классы, детская площадка, кафе «Вежливые люди». На открытой площадке парка выставлены различные образцы военной техники. Ознакомиться с подробной программой можно здесь.

А пока смотрите большой фоторепортаж с открытия парка.

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Открытие парка "Патриот-Тула", Фото: 136
Открытие парка "Патриот-Тула", Фото: 137
Открытие парка "Патриот-Тула", Фото: 138
Открытие парка "Патриот-Тула", Фото: 139
Открытие парка "Патриот-Тула", Фото: 140
Открытие парка "Патриот-Тула", Фото: 141
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Открытие парка "Патриот-Тула", Фото: 144
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Открытие парка "Патриот-Тула", Фото: 146
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:10 +1
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