Алексей Дюмин – 6 лет во главе Тульской области: мнения туляков

Олег Кравченко,

и. о. ректора ТулГУ:

- Развитие образования, укрепление научного потенциала — приоритетные задачи, которые ставит нам глава региона.

Именно в этом направлении деятельности мы реализуем стратегические проекты в рамках программы развития университета. Губернатор поддержал участие Тульского государственного университета в программе «Приоритет 2030», при его непосредственном содействии в регионе создан Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ», инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». В Год науки и технологий увеличена поддержка молодых исследователей в регионе. В ТулГУ созданы четыре молодёжные лаборатории в рамках НОЦ «ТулаТЕХ».

Алексей Геннадьевич продолжает политику реальных дел, это вызывает уважение и вселяет уверенность в дальнейшее динамичное развитие Тульской области!

- За шесть лет деятельности Алексея Геннадьевича на посту губернатора Тульская область превратилась в территорию развития и успеха. Здесь активно реализуется нацпроект «Образование» во всех его основных аспектах — развитии инфраструктуры, цифровой трансформации и поддержки научно-образовательных центров. В регионе с 2019 года создан 91 Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» к концу 2023 года новым компьютерным оборудованием будут обеспечены почти 90% школ региона. Развивается дополнительное образование — на базе школ и учреждений профобразования создаются технопарки, центры одаренных детей. До конца 2024 года в регионе планируется сформировать сеть из четырех Центров цифрового образования «IT-куб».

Идет планомерное превращение Тульской области в регион Большой науки. Создаются Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» и Инновационный центр «Композитная долина».

В соответствии со Стратегией развития науки, технологий и инноваций работа вузов Тульской области ориентируется на конкретные запросы предприятий. В частности, по поручению регионального правительства ученые педуниверситета участвуют в реализации проекта «Стратегия развития нефтегазохимического инновационного кластера Тульской области». Кроме того, в вузе действует инжиниринговый центр. Мы искренне благодарим Алексея Геннадьевича за поддержку инициатив университета, высокий вклад в развитие образования и науки в регионе!

По обращению Алексея Дюмина военнослужащие Министерства обороны РФ в 2021 году завершили монтаж 7 мостов в Щекинском, Белевском, Плавском, Чернском, Богородицком и Веневском районах. Всего силами Минобороны в отдаленных районах области построено 26 мостовых сооружений. Это позволило региону сэкономить более 3,5 млрд рублей бюджетных средств.

Надежда Бобкова,

жительница Одоевского района, где военные возвели мост через Упу для жителей села Завалово:

- У нас был старый деревянный мост; наконец, дождались настоящего, металлического! Мы очень рады и благодарны за помощь нашему губернатору Алексею Геннадьевичу. И, конечно, спасибо военнослужащим, которые для нас этот мост возвели. Село у нас в 73 дома; есть и пожилые, и семьи с детьми. Всем этот мост нужен!

Николай Балалаев,

житель Дубенского района, где военнослужащие построили мост через Упу:

- Этот мост связывает мой бывший колхоз, где я 23 года был председателем, и населенные пункты Новое Берковое и Старое Берковое, а также молочно-товарную ферму. Без моста никак: около 15 км в объезд. Мы благодарны губернатору, что так разрешилась наша ситуация, поскольку других вариантов получить крепкий автомобильный мост у нас не было.

Много яркого и позитивного случилось и в спортивной жизни региона.

Николай Терехов,

президент волейбольного клуба «Тулица»:

- За 6 лет на посту главы региона Алексей Геннадьевич изменил не только спортивную инфраструктуру области, подарив ее жителям сотни новых объектов, — он изменил само отношение людей к спорту. На личном примере, ярко и эмоционально, он показывает, как надо жить спортом и болеть за каждую победу наших спортсменов. Благодаря поддержке и личному участию Алексея Геннадьевича за эти годы волейбольная «Тулица» прошла серьезный путь от Высшей лиги «Б» до Суперлиги — элиты российского волейбола. Потрясающим подарком губернатора к новому сезону стал современный спортивный комплекс «Тула-Арена». От лица команды хочу сказать спасибо Алексею Геннадьевичу. Сегодня для «Тулицы» созданы все условия, чтобы занять лидирующие позиции в российском волейболе и в будущем заявить о себе на международном уровне.

Александр Ковалёв,

президент «Академии Михайлова»:

- В 2021 году в Тульской области была создана команда Высшей хоккейной лиги. Это большой шаг не только для хоккея в регионе, но и для всего спорта в целом. Открытие «АКМ» в Туле было бы невозможно без поддержки и участия Алексея Дюмина. Именно благодаря инициативе главы региона наши команды МХЛ и ВХЛ обрели домашнюю арену в Туле — ледовый дворец, отвечающий всем современным требованиям. Алексей Геннадьевич принимает непосредственное участие в жизни Академии, входя в попечительский совет.

В июне 2021 года внезапно, из-за всплеска ковида, отменили фестиваль «Дикая мята». Его спасла помощь тульского губернатора и мощная общественная поддержка. В итоге «Дикая мята» не погибла, а даже выросла.

Андрей Клюкин,

организатор фестиваля «Дикая мята»:

- Я был в шоке и не понимал, как жить дальше. Что бы такое продать, чтобы отдать 96 млн рублей?.. В ночь отмены я не спал и лег только утром, а в восемь утра нам позвонили: «С вами губернатор хочет увидеться». Мы приехали в правительство, нас сразу ведут в кабинет. Губернатор говорит: «Здравствуйте, я Дюмин Алексей Геннадьевич. Я разрешил фестиваль и я же его отменил.

Это очень тяжелое и сложное для меня решение, но я принимаю на себя ответственность. Приношу извинения зрителям, приношу извинения организаторам фестиваля. И мы окажем помощь фестивалю и сейчас, и в будущем».

Я оцепенел, так как впервые в моей практике политик такого уровня реально не «включил стрелки», а принял ответственность за решение на себя. Потом, когда камеры ушли, он сказал: «Представим себе ситуацию, что я сразу вам за месяц до фестиваля сказал, что ничего не будет. Что бы было?». Я: «Ну как что? Мы бы все это не построили: 5 сцен, водопровод, десятки ресторанов, детский сад, сотни шатров». Он говорит: «Присылайте сметы». Мы собрали сметы, нам закрыли оперативные расходы. Понятно, что эти деньги не покрыли и половины всех фестивальных расходов, но без них мы бы были банкротами и в окружении десятков судебных процессов. Решение губернатора было настолько мужским, что мне это вернуло веру в политическую жизнь в стране.

Туристический потенциал региона всё ярче раскрывается с каждым годом. Туляки с удовольствием показывают своим друзьям из других городов, насколько красивой стала оружейная столица.

Дмитрий Литвинов,

журналист, блогер:

- Тула и, что самое важное и приятное, Тульская область сегодня — безусловный центр туристского притяжения. Здесь есть всё на любой вкус и кошелёк: отели, рестораны, бары, множество интересных локаций для творчества и познания. И это, конечно, заслуга Алексея Геннадьевича Дюмина и его команды, которые сделали ставку на развитие туризма. Мои любимые места — это грандиозный Музей станка и новый музей на Куликовом поле. Европейского и мирового уровня места, куда я всегда вожу своих гостей из других городов и стран. Обязательным пунктом программы стало посещение Искры и улицы Металлистов, где всегда захожу в ресторан Well Well Well и супербар Lil Pil. Важно, что у людей есть возможность творить, создавать что-то новое, а не действовать по шаблонам. Это и отличает современную Тульскую область, которую мы по праву называем «землёй силы и талантов».

А еще тульский губернатор исполняет мечты мальчишек и девчонок Тульской области. Летом 2021 года Алексей Дюмин помог исполнить мечту 18-летнего Даниила Моисеева: туляк с поражением опорно-двигательного аппарата прыгнул с парашютом.

- Провели инструктаж, мне рассказали, как себя вести, что делать. Нужно при приземлении крепко сжать ноги, и тогда всё будет отлично. Мне понравилось, страха не было — было ощущение счастья. Это был незабываемый момент, и я очень благодарен Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что он помог исполнить мою мечту.