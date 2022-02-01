Алексей Дюмин – 6 лет во главе Тульской области: мнения туляков

Для развития региона, его продвижения на общероссийской арене сделано очень много. Тульская область устойчиво демонстрирует позитивную динамику по ряду отраслей.

Сегодня вспомним, что обрел регион за шесть лет и чем сейчас гордятся туляки.

Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия»: - Точное попадание в запросы жителей региона. Это отличительное качество работы губернатора Тульской области. Качество важное, но далеко не часто встречающееся. А ведь эффективность власти оценивается, в первую очередь, по тем достижениям, которые делают жизнь людей более благополучной и более комфортной. И результат масштабных инвестиционных проектов население оценивает по количеству новых рабочих мест, уровню зарплаты, налоговым отчислениям в бюджет, которые могут позволить увеличивать социальную поддержку самых разных категорий граждан. «Секрет» такого подхода — в перспективном планировании работы с учетом мнения жителей области. Такой была Программа Алексея Геннадьевича Дюмина «Земля силы и талантов». За пять лет она не только выполнена, но и перевыполнена по отдельным направлениям. В минувшем году был разработан очередной пятилетний план. И в основу Программы развития Тульской области легли именно предложения граждан. Шесть лет работы Алексея Дюмина на посту главы региона — это шесть лет ежедневной сверки действий исполнительной власти с потребностями, запросами и нуждами жителей. Такой принцип работы — одна из главных составляющих успешного развития области, достижения которой заметны на федеральном уровне.

Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ: - Тульская область — это сердце оборонной промышленности страны. У нас всегда высоко ценились компетентность и заинтересованность губернатора в развитии предприятий ОПК. Алексей Дюмин являет собой пример именно такого руководителя. Благодаря поддержке губернатора на оборонных предприятиях Тульской области эффективно и планомерно осуществляются техническое перевооружение и реконструкция производств, реализуются государственные задачи и осваиваются новые виды продукции. Многие компании получили возможность заняться диверсификацией производства. За последние годы в нашем регионе улучшился инвестиционный климат, многое сделано в социальной сфере: реализуются проекты по привлечению новых специалистов в сферу здравоохранения, увеличился туристический потенциал Тульской области, активно идет строительство спортивных объектов, детских садов и школ — открыты новая школа в Туле и три детских сада в областном центре, Ефремове и Ясногорском районе. В Тульском суворовском военном училище состоялся первый выпуск, поздравить ребят приехал Министр обороны РФ Сергей Шойгу. У Алексея Дюмина есть созидательный дар — объединять вокруг себя умных, креативных, неравнодушных людей, поэтому команда губернатора так эффективно работает. А у нас есть твердая убежденность в том, что у нашего региона прекрасные перспективы и большое будущее. В последние годы в регионе — настоящий прорыв в экономике. Так, с Петербургского международного экономического форума тульская делегация во главе с Алексеем Дюминым привезла 26 инвестиционных соглашений на общую сумму более 150 миллиардов рублей. В регионе реализуются крупные инвестпроекты, такие как мясоперерабатывающий кластер «Черкизово» и логистический центр компании «Вайлдберриз». В будущем суммарно они позволят создать порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Впервые за всю историю уровень доходов бюджета Тульской области превысил 70 млрд рублей! В Щёкинском районе и Новомосковске открылись химические производства. Так, в октябре 2021 года на «Щекиноазоте» был дан старт установке по выпуску метанола мощностью 500 тысяч тонн в год. С достижением проектной мощности этой установки и с учетом двух других метанольных заводов компания «Щекиноазот» выходит на лидирующие позиции по объемам выпуска метанола в России и Европе. В ближайшей перспективе треть всего российского метанола будет производиться здесь, в Тульской области, в компании «Щекиноазот». Объем инвестиций предприятия в этот проект составил 270 млн евро. О достижениях компании в ходе видеоконференции губернатор Алексей Дюмин доложил Президенту РФ Владимиру Путину. «Щекиноазот» развивается стремительными темпами, поэтапно реализуя собственную Стратегию развития. За довольно короткий срок воплощено 20 инвестиционных проектов с объемом вложений 2 миллиарда долларов. Реализация Стратегии стала возможна благодаря поддержке правительства региона и губернатора Алексея Дюмина. Важнейшие соглашения по проектам традиционно заключаются на ПМЭФ. Не стал исключением и 2021 год — определены проекты на будущее. Успех в производственной сфере способствует успеху в социальной. Так, в начале 2022 года в Щекино состоялось открытие Ледовой арены «Корд» — нового физкультурного комплекса, созданного по современным технологиям. Идея его строительства принадлежит Алексею Дюмину, а воплощение проекта — компании «Щекиноазот». Это еще один объект спортивной инфраструктуры, построенный на средства и при непосредственном участии химиков. В перечне физкультурных центров, которые поддерживаются и патронируются предприятием, — Дворец спорта «Юбилейный» в Первомайском, Центр единоборств «Витязь» при молодежном центре «Мир», шахматный клуб — это в Щекино.

Илья Курилов,

генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»: - Шесть лет назад в регион был назначен новый глава. Алексей Дюмин выстроил деловые продуктивные отношения со всеми — и с коллегами по правительству, и с муниципалитетами, и с политическими партиями, и с промышленностью, в том числе с оборонкой. Это — результат слаженной работы команды региона. Можно привести всего лишь один факт: индекс промышленного производства в Тульской области на протяжении последних 6 лет показывает положительную динамику выше среднероссийских значений. Неслучайно, когда в 2018 году Владимир Путин создавал рабочие группы Госсовета РФ, именно Алексею Дюмину он доверил возглавить направление «Промышленность». В 2016 году регион взял курс на обновление. Стратегическая программа «Земля силы и талантов», предложенная губернатором, заложила фундамент этого обновления. Программа воплощена в жизнь, и теперь Тулу воспринимают как территорию динамичного развития. Не только как оружейную столицу России, но еще и как инвестиционно привлекательный, комфортный и современный регион, культурный и туристический центр. Императорский Тульский оружейный завод, выходя своим парадным фасадом на Тульский кремль, стал активным участником проекта. К своему дню рождения — в этом году Императорскому Тульскому оружейному заводу исполняется 310 лет со дня основания — поменяло свой облик одно из основных исторических зданий предприятия — здание старого заводоуправления. В программе развития на 2021−2026 гг. «Тульская область — территория развития и успеха» тульским оборонщикам поставлена сложная амбициозная задача диверсификации производства ОПК в гражданской сфере. Императорский Тульский оружейный завод помимо выпуска уже известных образцов продолжает осваивать новые виды охотничьего оружия, наладил производство робототехнических комплексов для машиностроения. Мы развиваем направление в области технологии двойного назначения. Ольга Михайлова,

исполнительный директор Культурно-образовательного фонда «Мишенское»: - Уважаемый Алексей Геннадьевич! В 2018 году, благодаря поддер­жке тульского отделения партии Единая Россия и вашему личному участию, в селе Мишенское Белевского района состоялось открытие культурного центра на родине нашего великого земляка, поэта, учителя А. С. Пушкина — Василия Андреевича Жуковского. Большое внимание стало уделяться созданию системы особо охраняемых природных территорий в Тульской области, в 2021 году создан первый в регионе природный парк «Малиновая засека». Успешно развиваются программы социального наставничества, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ваше внимание к социальной сфере, образованию, патриотическому воспитанию подрастающего поколения — это то, что обеспечит надежный фундамент будущего успеха и стабильности страны и региона. Юрий Волченков,

заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Тулэнерго»: - Тульская область — один из самых динамично развивающихся регионов страны. За шесть лет командой губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина проведена колоссальная работа, благодаря которой в регионе стало комфортно жить и вести бизнес. Энергетики это четко видят по растущим объемам потребления электроэнергии в регионе, по темпам роста заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, что говорит о привлекательности области для бизнеса, для людей. Мы, в свою очередь, стараемся сделать все для того, чтобы предоставить необходимые мощности промышленности, сельскому хозяйству, объектам здравоохранения, образования, культуры и спорта. Несмотря на чрезвычайно плотный график, Алексей Геннадьевич всегда находит время для конструктивного диалога с энергетиками по решению задач, направленных на повышение качества жизни туляков, — обеспечению надежного и качественного электроснабжения всех категорий потребителей. По инициативе губернатора в «Тулэнерго» начата реализация программы реконструкции распределительной сети Ясногорского и Заокского энергоузлов, что позволит ликвидировать дефицит мощности на этих территориях и снизить уровень технологических нарушений. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с министерством ЖКХ Тульской области, региональным управлением МЧС, единой дежурно-диспетчерской службой для своевременного информирования потребителей и повышения надежности энергоснабжения. Энергетики готовы в срок выполнить все поставленные задачи. Уважаемый Алексей Геннадьевич! Примите от коллектива ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» пожелания крепкого здоровья и благополучия! Пусть все задуманное обязательно исполнится, рядом всегда будут верные единомышленники, а удача сопутствует во всех начинаниях! Александр Богачев,

президент Федерации лыжных гонок Тульской области: - Уважаемый Алексей Геннадьевич! Позвольте выразить Вам огромную благодарность от лица спортсменов Федерации лыжных гонок Тульской области и многочисленных любителей спорта за внимание к вопросам развития лыжероллерного центра «Веденино». В центре проводятся спортивные мероприятия и тренировки, региональные и общероссийские соревнования, среди которых «Лыжня России», «Вечерняя гонка Веденино». Уже сейчас традиционно сложившаяся сеть спортивных трасс, расположенных в границах парка «Малиновая засека», — более 57 км. Популярность территории открывает новые горизонты для развития спорта в регионе. Николай Афанасьев,

генеральный директор АО СЗ «Внешстрой»:

- За период деятельности Алексея Геннадьевича Дюмина на посту губернатора нашей области жители региона ощутили его большое внимание к развитию строительной отрасли.

Благодаря команде Алексея Дюмина, его системному подходу к решению любой задачи в регионе сформирована настоящая конкурентная и в то же время комфортная среда на рынке строительства. Посмотрите, как разрастается город Тула, сколько участков комплексной застройки действует сейчас! Наша компания АО СЗ «Внешстрой» ведет несколько крупных проектов по застройке, например: ЖК «Красные ворота», жилая застройка в пос. Скуратово и другие. Все новые участки под комплексную застройку разыгрываются на аукционах и предоставляются инвесторам с возможностью обеспечения энергоносителями, дорогами и пр. Созданы условия, чтобы серьезные крупные застройщики заходили в регион и возводили жилье. По итогам 2021 года в Тульской области построено более 836 тысяч кв. метров жилья. Для региона это рекорд почти за 60 лет! Одним из секретов такого успеха стала готовность команды Алексея Геннадьевича вести строителей и инвесторов «за руку». Отмечу значительное увеличение строительства социальных объектов — новых школ и детских садиков, медицинских центров, спортивных объектов. Это инвестиции в наше будущее, ведь через десять лет нынешний первоклассник новой школы выйдет во взрослый мир. И каким он выйдет — зависит в том числе от того, какие условия мы создаем для его роста и воспитания. Губернатор в каждом своем послании, в стратегических программах развития региона подчеркивает, что главная задача — сделать жизнь туляков комфортной, а это во много определяется тем, в каких домах живут граждане, по каким дорогам ездят, в каких больницах лечатся и в какие школы водят своих детей. Тула и туляки могут гордиться такими знаковыми объектами: новыми корпусами детской областной больницы, детскими садами в Туле, Ефремове и Ясногорске, областным перинатальным центром, Ледовой ареной и спортивным комплексом «Тула-Арена». Очень быстро, по-военному, строится новый областной онкологический центр. Большое внимание губернатор уделяет решению проблемы ветхого и аварийного жилья, обеспечению жильем многодетных семей, предоставлению служебных квартир медикам и жилья детям-сиротам. С 2019 года по программе переселения из аварийного фонда новое жилье получили более двух тысяч человек. Благодаря соглашению с федеральным Фондом ЖКХ Тульская область завершит действующую программу переселения из ветхого и аварийного жилья досрочно — в 2023 году. Коллектив АО СЗ «Внешстрой» гордится доверием руководства области в реализации этих программ. Удивляет и поражает масштаб инвестиционной деятельности в Тульской области. Взять, к примеру, территорию опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Сейчас там 12 резидентов, причем только в прошлом году туда зашли 6 инвесторов, в том числе такой крупный, как «Черкизово». Тульская область, благодаря большой настойчивой работе Алексея Геннадьевича Дюмина и его команды, теперь по праву может считаться автомобилестроительным регионом. Жители Тульской области возлагают большие надежды на дальнейшее развитие и процветание нашего региона под руководством Алексея Геннадьевича Дюмина и его команды.

Владимир Гуреев,

генеральный директор ООО «СПАР Тула»:

- Под руководством сильного лидера, губернатора Алексея Дюмина, наш регион развивается опережающими темпами. Тульская область — регион, в котором благодаря комфортному деловому климату можно спокойно, четко и грамотно вести бизнес. Все мы сейчас живем в сложное время. Поэтому еще раз хочется отметить очень важную поддержку губернатора, в том числе и финансовую. В регионе создано министерство промышленности и торговли, которое обеспечивает взаимодействие крупных предприятий с малым и средним бизнесом. Компания «СПАР» также всесторонне ощущает эту поддержку. Все это позволяет нам с уверенностью в завтрашнем дне каждый день работать для жителей региона.

Олег Кравченко,

и. о. ректора ТулГУ: - Развитие образования, укрепление научного потенциала — приоритетные задачи, которые ставит нам глава региона. Именно в этом направлении деятельности мы реализуем стратегические проекты в рамках программы развития университета. Губернатор поддержал участие Тульского государственного университета в программе «Приоритет 2030», при его непосредственном содействии в регионе создан Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ», инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». В Год науки и технологий увеличена поддержка молодых исследователей в регионе. В ТулГУ созданы четыре молодёжные лаборатории в рамках НОЦ «ТулаТЕХ». Алексей Геннадьевич продолжает политику реальных дел, это вызывает уважение и вселяет уверенность в дальнейшее динамичное развитие Тульской области! Константин Подрезов,

и. о. ректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого : - За шесть лет деятельности Алексея Геннадьевича на посту губернатора Тульская область превратилась в территорию развития и успеха. Здесь активно реализуется нацпроект «Образование» во всех его основных аспектах — развитии инфраструктуры, цифровой трансформации и поддержки научно-образовательных центров. В регионе с 2019 года создан 91 Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» к концу 2023 года новым компьютерным оборудованием будут обеспечены почти 90% школ региона. Развивается дополнительное образование — на базе школ и учреждений профобразования создаются технопарки, центры одаренных детей. До конца 2024 года в регионе планируется сформировать сеть из четырех Центров цифрового образования «IT-куб». Идет планомерное превращение Тульской области в регион Большой науки. Создаются Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» и Инновационный центр «Композитная долина». В соответствии со Стратегией развития науки, технологий и инноваций работа вузов Тульской области ориентируется на конкретные запросы предприятий. В частности, по поручению регионального правительства ученые педуниверситета участвуют в реализации проекта «Стратегия развития нефтегазохимического инновационного кластера Тульской области». Кроме того, в вузе действует инжиниринговый центр. Мы искренне благодарим Алексея Геннадьевича за поддержку инициатив университета, высокий вклад в развитие образования и науки в регионе! По обращению Алексея Дюмина военнослужащие Министерства обороны РФ в 2021 году завершили монтаж 7 мостов в Щекинском, Белевском, Плавском, Чернском, Богородицком и Веневском районах. Всего силами Минобороны в отдаленных районах области построено 26 мостовых сооружений. Это позволило региону сэкономить более 3,5 млрд рублей бюджетных средств. Надежда Бобкова, жительница Одоевского района, где военные возвели мост через Упу для жителей села Завалово: - У нас был старый деревянный мост; наконец, дождались настоящего, металлического! Мы очень рады и благодарны за помощь нашему губернатору Алексею Геннадьевичу. И, конечно, спасибо военнослужащим, которые для нас этот мост возвели. Село у нас в 73 дома; есть и пожилые, и семьи с детьми. Всем этот мост нужен! Николай Балалаев,

житель Дубенского района, где военнослужащие построили мост через Упу: - Этот мост связывает мой бывший колхоз, где я 23 года был председателем, и населенные пункты Новое Берковое и Старое Берковое, а также молочно-товарную ферму. Без моста никак: около 15 км в объезд. Мы благодарны губернатору, что так разрешилась наша ситуация, поскольку других вариантов получить крепкий автомобильный мост у нас не было. Много яркого и позитивного случилось и в спортивной жизни региона. Николай Терехов,

президент волейбольного клуба «Тулица»: - За 6 лет на посту главы региона Алексей Геннадьевич изменил не только спортивную инфраструктуру области, подарив ее жителям сотни новых объектов, — он изменил само отношение людей к спорту. На личном примере, ярко и эмоционально, он показывает, как надо жить спортом и болеть за каждую победу наших спортсменов. Благодаря поддержке и личному участию Алексея Геннадьевича за эти годы волейбольная «Тулица» прошла серьезный путь от Высшей лиги «Б» до Суперлиги — элиты российского волейбола. Потрясающим подарком губернатора к новому сезону стал современный спортивный комплекс «Тула-Арена». От лица команды хочу сказать спасибо Алексею Геннадьевичу. Сегодня для «Тулицы» созданы все условия, чтобы занять лидирующие позиции в российском волейболе и в будущем заявить о себе на международном уровне. Александр Ковалёв,

президент «Академии Михайлова»: - В 2021 году в Тульской области была создана команда Высшей хоккейной лиги. Это большой шаг не только для хоккея в регионе, но и для всего спорта в целом. Открытие «АКМ» в Туле было бы невозможно без поддержки и участия Алексея Дюмина. Именно благодаря инициативе главы региона наши команды МХЛ и ВХЛ обрели домашнюю арену в Туле — ледовый дворец, отвечающий всем современным требованиям. Алексей Геннадьевич принимает непосредственное участие в жизни Академии, входя в попечительский совет. В июне 2021 года внезапно, из-за всплеска ковида, отменили фестиваль «Дикая мята». Его спасла помощь тульского губернатора и мощная общественная поддержка. В итоге «Дикая мята» не погибла, а даже выросла. Андрей Клюкин,

организатор фестиваля «Дикая мята»: - Я был в шоке и не понимал, как жить дальше. Что бы такое продать, чтобы отдать 96 млн рублей?.. В ночь отмены я не спал и лег только утром, а в восемь утра нам позвонили: «С вами губернатор хочет увидеться». Мы приехали в правительство, нас сразу ведут в кабинет. Губернатор говорит: «Здравствуйте, я Дюмин Алексей Геннадьевич. Я разрешил фестиваль и я же его отменил. Это очень тяжелое и сложное для меня решение, но я принимаю на себя ответственность. Приношу извинения зрителям, приношу извинения организаторам фестиваля. И мы окажем помощь фестивалю и сейчас, и в будущем». Я оцепенел, так как впервые в моей практике политик такого уровня реально не «включил стрелки», а принял ответственность за решение на себя. Потом, когда камеры ушли, он сказал: «Представим себе ситуацию, что я сразу вам за месяц до фестиваля сказал, что ничего не будет. Что бы было?». Я: «Ну как что? Мы бы все это не построили: 5 сцен, водопровод, десятки ресторанов, детский сад, сотни шатров». Он говорит: «Присылайте сметы». Мы собрали сметы, нам закрыли оперативные расходы. Понятно, что эти деньги не покрыли и половины всех фестивальных расходов, но без них мы бы были банкротами и в окружении десятков судебных процессов. Решение губернатора было настолько мужским, что мне это вернуло веру в политическую жизнь в стране. Туристический потенциал региона всё ярче раскрывается с каждым годом. Туляки с удовольствием показывают своим друзьям из других городов, насколько красивой стала оружейная столица. Дмитрий Литвинов,

журналист, блогер: - Тула и, что самое важное и приятное, Тульская область сегодня — безусловный центр туристского притяжения. Здесь есть всё на любой вкус и кошелёк: отели, рестораны, бары, множество интересных локаций для творчества и познания. И это, конечно, заслуга Алексея Геннадьевича Дюмина и его команды, которые сделали ставку на развитие туризма. Мои любимые места — это грандиозный Музей станка и новый музей на Куликовом поле. Европейского и мирового уровня места, куда я всегда вожу своих гостей из других городов и стран. Обязательным пунктом программы стало посещение Искры и улицы Металлистов, где всегда захожу в ресторан Well Well Well и супербар Lil Pil. Важно, что у людей есть возможность творить, создавать что-то новое, а не действовать по шаблонам. Это и отличает современную Тульскую область, которую мы по праву называем «землёй силы и талантов». А еще тульский губернатор исполняет мечты мальчишек и девчонок Тульской области. Летом 2021 года Алексей Дюмин помог исполнить мечту 18-летнего Даниила Моисеева: туляк с поражением опорно-двигательного аппарата прыгнул с парашютом. - Провели инструктаж, мне рассказали, как себя вести, что делать. Нужно при приземлении крепко сжать ноги, и тогда всё будет отлично. Мне понравилось, страха не было — было ощущение счастья. Это был незабываемый момент, и я очень благодарен Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что он помог исполнить мою мечту.

Владимир Корыстов,

глава муниципального образования город Белев: - За те 6 лет, которые Алексей Геннадьевич Дюмин возглавляет Тульскую область, наш регион получил огромный положительный импульс развития. Это не просто цифры статистики или отчетности о выполнении каких-то инфраструктурных проектов. Это то, что наглядно может ощутить на себе любой житель Тульской области, Белева и Белевского района. Это региональные и федеральные дороги, а также преобразившийся буквально на глазах областной центр. Я живу в Белеве почти всю свою жизнь, с перерывом на службу в армии и учебу в институте. И хочу сказать, что такого внимания, поддержки (и организационной, и материальной), какую сейчас получает город Белев за эти 6 лет, в Белеве не было никогда. Практически все улицы приобрели асфальтовое покрытие: там, где оно было, его отремонтировали, а там, где не было — положили новое. У нас есть улицы, на которых асфальтового покрытия не было никогда, за всю историю города — а теперь пешеходам и автомобилистам комфортно. Увеличение тротуарной сети будет развиваться и дальше: в этом году тоже заложены деньги, в том числе при участии областного субсидирования. В Белеве появились социальные объекты и инфраструктура, такие как: 3D-кинотеатр, давняя мечта всех белёвцев — ФОК с бассейном, отремонтированы беговые дорожки на стадионе, хоккейная коробка. В этом году на стадионе будут построены новые трибуны. И это все — при прямом содействии губернатора Тульской области. Также при его непосредственном участии и поддержке возрожден консервный завод. Наши предприниматели-производители пастилы получили возможность заключить контракты на очень большие поставки своей продукции как внутри страны, так и за рубеж. Особо хочу отметить заслугу Алексея Геннадьевича в деле возрождения Спасо-Преображенских мужского и женского монастырей, а также Свято-Введенской Макариевской Жабынской пустыни. Без преувеличения скажу, что теперь это жемчужина не только города Белева, но и архитектурная и духовная жемчужина всей Тульской области. Только благодаря тому, что Алексей Геннадьевич смог добиться финансирования по линии федеральных ведомств, монастырь и весь город засияли новыми красками.

Анна Дементьева, заведующая Региональным сосудистым центром Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина :

- Открытие сосудистого центра очень важно для туляков. Чаще всего к нам поступают пациенты с инфарктами и инсультами. Гордость центра — новый ангиограф. Аппарат позволяет проводить малоинвазивные вмешательства: через небольшое отверстие на руке пациенту вводится стент (небольшая трубочка), который расширяет пораженный сосуд и увеличивает его просвет. Это позволяет предотвратить возникновение инфаркта или уменьшить объем поражения миокарда.

Раньше таких центров в регионе было два — в Тульской областной клинической больнице и в Новомосковске. Время доезда до медучреждения было внушительным. Новый сосудистый центр позволил сократить время ожидания медицинской помощи. При инсультах и инфарктах это особенно важно и буквально помогает сохранять жизни.