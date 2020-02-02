Алексей Дюмин. 4 года во главе Тульской области: мнения туляков

Мы спросили туляков, как изменилась наша малая родина за этот период. И вспомнили самые яркие события 2019 года.

2 февраля 2016 года Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Через полгода после назначения Алексей Дюмин с успехом выдержал избирательную кампанию и стал выборным главой региона.

Назначение Дюмина в регионе восприняли позитивно — все-таки это «человек Путина», а значит, региону будет уделено большое внимание и Президента, и федерального центра. Так посчитали туляки. И оказались правы.

«Хорошая стратегия — половина успеха» — этот военный девиз Героя России Алексея Дюмина стал его девизом и в должности губернатора.

По мнению жителей Тульской области, губернатор эффективно использует свой политический вес в Москве и умеет с выгодой для региона использовать наработанные связи.

Туляки до сих пор вспоминают визит президента в регион и его специальный Указ о праздновании в этом году 500-летия Тульского кремля.

Строительство набережной и открытие кластера «Октава» стали, по мнению туляков, ключевыми событиями второго года губернаторства Алексея Дюмина.

Ну, а самое главное событие первых трёх лет его руководства — открытие новой Казанской набережной и пешеходной улицы Металлистов.

2019 год тоже полон важных событий. Но прежде чем дать слово тулякам, приведем несколько фактов и данных статистики.

Индекс промышленного производства в 2019 году колебался от 104,1% до 129,6% и, в среднем, был выше показателей в РФ и ЦФО. Для сравнения, по итогам 2018 года он составил 102,3%.

За 2016−2019 годы в рамках участия Тульской области в Российском инвестиционном и Петербургском международном экономическом формах заключено 106 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 500 млрд рублей. Их реализация будет способствовать созданию более 17 тысяч рабочих мест. В 2019 году завершилась реализация двух крупных инвестиционных проектов. Запущен автомобильный завод «Хавейл» и литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь». Тульская область несколько лет подряд входит в ТОП-5 самых инвестиционно привлекательных регионов России.

Более 18 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 30 млрд рублей реализуют ведущие предприятия ОПК региона. В 2019 году они освоили производство 7 видов новой гражданской продукции.

В 2019 году — второй раз за последние три года и третий раз в истории в Тульской области — собрано более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Собран наибольший в истории Тульской области урожай рапса (более 150 тыс. т) — по этому показателю регион занимает 1-е место в ЦФО и 3-е место в России. По производству картофеля Тульская область занимает 2-е место в ЦФО и в России (590 тыс. т).

В 2019 году в регионе благоустроено 320 дворовых и 30 общественных территорий, в том числе 11 скверов, 14 парков и 2 пляжа. Минстрой РФ признал городами с благоприятной средой Тулу, Новомосковск, Щекино, Алексин и Венев. А еще пять городов имеют индекс качества выше общероссийского (Узловая, Киреевск, Ефремов, Белев, Болохово).

Одно из ярких событий четвертого года губернаторства Алексея Дюмина — запуск нового автозавода, якорного инвестора особой экономической зоны «Узловая».

В день официального запуска автоконвейера Алексей Дюмин презентовал внедорожники тульского производства президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Дзиньпину.

Кстати, сама ОЭЗ «Узловая» была создана 3 года назад. Это одна из самых молодых ОЭЗ в РФ, по ежегодному приросту новых резидентов она входит в тройку лучших зон в стране.

Еще одно масштабное событие — запуск нового металлургического завода «Тулачермет-Сталь». Для российской металлургии это действительно историческое событие — впервые за четверть века в стране запущено новое производство.

Отмечают туляки системную работу губернатора и его команды в области здравоохранения.

В 2019 году в регионе построены и переданы медикам новые корпуса Тульской детской областной больницы.

В районах строят новые фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, ремонтируют поликлиники и стационары, а больницы получают новое передовое оборудование.

На строительство и модернизацию объектов здравоохранения, образования и спортивной инфраструктуры Алексей Дюмин привлекает колоссальные внебюджетные средства.

Алексей Дюмин решил многие застарелые проблемы региона, в том числе и проблему спортивных долгостроев. Физкультурно-оздоровительные комплексы открылись в Веневе, Болохово, Узловой.

Стадион «Арсенал» — или тульские «лужники», как его раньше называли — отметил свое 60-летие масштабным обновлением. Здесь появился крытый футбольный манеж и новое тренировочное поле для футболистов.

Еще одно знаковое место появилось в Туле благодаря губернатору Алексею Дюмину — Тульский парк Патриот. Это первый в России региональный аналог военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Алабино.

Слышать жителей и решать их проблемы — это, по словам Алексея Дюмина, главное в работе его команды.

Как этот принцип воплощается на практике, показала история с Рогожинским парком. Губернатор не отдал парк под застройку и лично участвовал в его благоустройстве.

Больная тема для туляков и жителей региона — мосты, вернее, их нехватка. За два года благодаря Алексею Дюмину и военно-инженерным войскам Министерства обороны РФ восстановлено 9 мостовых сооружений в Веневском, Кимовском, Курском и Плавском районах.

А в Туле наконец-то началось строительство второй очереди Восточного обвода. По поручению Алексея Дюмину в Туле разработали и начали исполнять целевую программу ремонта мостов, в нее вошли 8 сооружений, в том числе Баташевский и Демидовский мосты.

Еще одну застарелую проблему региона — безаварийное водоснабжение и хорошее качество водопроводной воды — начали решать системно при Дюмине. В программу модернизации системы водоснабжения «Чистая вода Тульской области» вошли 78 объектов в 43 населенных пунктах, в которых проживает более 192 тысяч человек. Идет строительство и реконструкция 22 объектов водоснабжения, ремонт и замена 127,1 км водопровода. Да и туляки, наконец, поверили, что не останутся один на один с ветхими дырявыми трубами. В Туле принята и уже исполняется трехлетняя программа модернизации системы водоснабжения.

Тульская область одной из первых в стране разработала и внедрила программу поддержки старшего поколения, системы долговременного ухода и большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми.

Подарком года можно назвать фондохранилище, которое получил Тульский художественный музей от президента России Владимира Путина к 100-летнему юбилею.

Наталия Пилюс, Член комитета Госдумы по культуре, была инициатором передачи в фонды Тульского музея изобразительных искусств 784 экспонатов из коллекции Союза художников СССР:

- Успех Алексея Дюмина — в создании команды единомышленников, грамотном руководстве и уважительном отношении к каждому жителю региона. Тульская область является примером успешного развития во всех сферах жизни. За эти годы наш регион серьёзно изменился и что самое главное, люди ценят эти изменения. Алексей Геннадьевич определил культуру одним из стратегических приоритетов, что позволило создать уникальный образ региона и служит развитию Тульской области. Серьезное внимание уделяется сохранению исторического наследия, его популяризации, а подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля не только способствует развитию не только Тулы, но и малых городов, входивших в состав Большой засечной черты.

Тульская область — земля силы и талантов и благодаря работе команды под руководством Алексея Геннадьевича она получила серьёзный импульс развития на основе гуманитарного ресурса.

Марина Кузина, первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Обьединение «Историко-краеведческий и художественный музей»:

- Коллекция нашего музея насчитывает 25 000 экспонатов. И мы давно нуждались в фондохранилище, обращались за помощью в строительстве к властям. Алексей Дюмин приходил на открытие нашего музея и был удивлён, что в Тульской области есть такая коллекция. Он действительно проникся нашими проблемами и помог решить их.

Николай Афанасьев, генеральный директор ЗАО «Внешстрой»:

- Есть такая поговорка, что задача государства — защищать, строить, учить и лечить. Наш губернатор Алексей Дюмин — Герой России, настоящий защитник государства. Но и строить-учить-лечить у него тоже отлично получается. Даже просто его имя открывает двери в важных московских кабинетах.

За четыре года Тульская область сделала мощный рывок в развитии, в том числе и в строительной отрасли. Большое внимание губернатор уделяет специальным программам, например, решению проблемы ветхого и аварийного жилья, обеспечению жильем многодетных семей, предоставлению служебных квартир врачам и фельдшерам. Ведь когда есть свое качественное жилье, это значит, жизнь налаживается, можно создавать семью и рожать детей! Только наша компания в прошлом году построила по программе предоставления жилья детям-сиротам 480 квартир.

Когда завершилась федеральная программа переселения из аварийного жилья, Алексей Дюмин нашел возможность сначала продолжить ее на региональном уровне, а потом инициировал ее продолжение на федеральном. Наша компания — постоянный участник этой программы, мы строим жилье для переселенцев по всей области. Меня поразило отношение губернатора к проблемам жителей. В поселке Новоугольный города Донской не было детского сада. Алексей Дюмин нашел средства и лично контролировал, как идет строительство. И продолжает держать руку на пульсе — как работает учреждение, как эксплуатируют здание.

Благодаря пробивной силе губернатора в регионе воплощают мощные инфрастуктурные проекты, например, строится газопровод от Плехановской ГРС в Пролетарский район. Это создает совершенно иные возможности по газоснабжению объектов для нас, строителей. Вдохновляет и финансирование реконструкции систем водоснабжения. Еще совсем недавно даже в Центральном районе Тулы вода была по расписанию, а в скуратовских шахтерских поселках не было канализации. Строительство новых и реконструкция действующих сетей идет быстрыми темпами.

Отмечу еще один важный проект, появившийся благодаря Алексею Дюмину — новый завод «Тулачермет-Сталь». Для нас, строителей, это очень нужный проект — ведь 80% металла идет не на корабли-самолеты-паровозы, а на строительство многоквартирных домов.

Посмотрите, как преобразился исторический центр Тулы. Набережная, музейный квартал, кластер «Искра» — там кипит жизнь, много молодежи, туристов. Тульская область становится привлекательным регионом во всех смыслах.

Вадим Чулков, директор ООО «Автовокзалы и автостанции Тульской области»:

- Важное событие 2019 года, считаю, решение о новых транспортных развязках в Туле. Благодаря этому снизится загруженность внутригородских дорог, пригородные автобусы не будут заезжать в центр. Пробок будет меньше, а воздух — чище. Первая автостанция появится на улице Оборонной на пересечении с ул. Староникитской. Отсюда будут ездить маршруты рязанского направления. Второй точкой станет транспортный узел для Московского направления — это станция «Северная» в Заречье на пересечении улиц Карпова и Октябрьской. Вопросы работы общественного транспорта, безопасности и комфорта пассажиров, эффективности всей транспортной системы региона находятся на постоянном контроле губернатора.

Наталья Котова, староста поселка Юрьевский, Плавский район:

- Мы очень рады, что теперь у нас есть мост — многие жители работают в Плавске, возят детей в детсад и школу. Раньше было очень неудобно добираться в объезд. Теперь у нас есть хороший крепкий мост — спасибо губернатору и министерству обороны.

Любовь Рогова, главврач амбулатории «Рассвет»:

— Алексей Геннадьевич уделяет особое внимание здравоохранению. Всё нацелено на доступность и высокопрофессиональную медпомощь для граждан. Чтобы в лечебных учреждениях было комфортно и пациентам, и врачам. И самое важное, Алексей Дюмин слушает и слышит врачей. Вот два примера по нашей амбулатории. По нашей просьбе в 2018 года в Плеханово открыли прекрасный новый ФАП, оборудованный по самому последнему слову федерального минздрава. А фельдшер ФАПа получил автомобиль для обслуживания граждан в отдаленных деревнях. Буквально под Новый 2019 год у нас вместе с жителями Петровского квартала Тулы был настоящий праздник — по просьбам жителей и врачей в поселке открыли амбулаторию!

Михаил Готесман, председатель клуба «Ретро-Стиль Тула»:

- Благодаря инициативе губернатора в Туле появился прекрасный парк «Патриот». И мы рады, что имеем отношение к этому проекту. Для нас парк «Патриот» — новая возможность представить тулякам и гостям региона образцы военной мототехники из частных коллекций.

Сергей Кузнецов, автор и директор музейного проекта «Филимоновская игрушка»:

- Для меня ценно то, как Тула за несколько лет изменила свой облик. Появились новые общественные пространства — набережная, пешеходная улица Металлистов, «Искра». Я вижу, как развиваются районные центры и малые города региона. Для их обновления губернатор привлекает большие федеральные средства. Изменение в облике малых городов ведет к изменению качества жизни в них. А это, в свою очередь, способствует развитию туризма. Например, в моем родном Одоеве появились не только новые музеи, но и гостиница — ее не было еще пару лет назад. Скоро откроется еще один новый музей — кружева.

Алексей Тарасов, гендиректор компании «Строй-Альянс»:

- У нас повысилась ответственности и дисциплина. При любом уровне взаимодействия с органами власти — и как представитель бизнеса, и как обычный рядовой житель региона — реально вижу включенность в процесс решения проблемы. Оперативность в ответах на обращения, развитие цифровых платформ для взаимодействия с органами власти — вроде бы мелочь, но это существенно экономит время и нервы, делает жизнь проще и комфортнее.

Тула перестала выживать и доживать — город и область развиваются. У нас строят школы и детсады, появляются новые общественные пространства Тулы, куда потянулись даже москвичи. Тульская область стала модным и популярным туристическим маршрутом. Горжусь этим!

Любовь Георгиевна Четвернина, новосел из Новомосковска, получившая благоустроенную квартиру по программе переселения граждан из аварийного жилья:

- Алексей Дюмин выполняет свою работу усердно и ответственно. Спасибо ему за это!