Фото из архива Myslo.
Новый корпус детской областной клинической больницы сдан
Палатно-боксированный корпус Тульской детской областной больницы сегодня, 7 октября, передан медикам.
Строительство началось в 2017 году, стоимость корпуса – 805 млн руб., в том числе 210 млн руб — на оборудование.
В корпусе 90 коек, расположенных по принципу — в одной палате одна мама и один ребёнок.
По словам главврача медперсонал подобран, сейчас идут работы по дезинфекции помещений после ремонта и процесс оформления лицензии.
В первой половине ноября 2019 года корпус примет первых пациентов.
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