Новый корпус детской областной клинической больницы сдан

Фото из архива Myslo.

Строительство началось в 2017 году, стоимость корпуса – 805 млн руб., в том числе 210 млн руб — на оборудование.

В корпусе 90 коек, расположенных по принципу — в одной палате одна мама и один ребёнок.

По словам главврача медперсонал подобран, сейчас идут работы по дезинфекции помещений после ремонта и процесс оформления лицензии.

В первой половине ноября 2019 года корпус примет первых пациентов.