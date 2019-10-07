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Новый корпус детской областной клинической больницы сдан
Фото из архива Myslo.

Новый корпус детской областной клинической больницы сдан

Палатно-боксированный корпус Тульской детской областной больницы сегодня, 7 октября, передан медикам.

Строительство началось в 2017 году, стоимость корпуса – 805 млн руб., в том числе 210 млн руб — на оборудование.

В корпусе 90 коек, расположенных по принципу — в одной палате одна мама и один ребёнок.

По словам главврача медперсонал подобран, сейчас идут работы по дезинфекции помещений после ремонта и процесс оформления лицензии.

В первой половине ноября 2019 года корпус примет первых пациентов.

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