Теперь пропавших людей будут искать не только пешком или на квадроциклах, но и на лошадях. О том, как это работает и почему всадник эффективнее пешего поисковика, рассказала старшая конного направления Екатерина Иванова.

Катя в отряде всего полгода — она пришла простым поисковиком в прошлом сентябре. Но уже зимой решилась запустить и возглавить тульское конное направление.

— В конце сентября мы ездили на московские учения, где были представлены все направления отряда, в том числе конные. И я поняла — это моё! Лошади — это моя огромная любовь, я занимаюсь верховой ездой больше года, — вспоминает Екатерина.

Чтобы стать старшей направления, она прошла онлайн-обучение с федеральными кураторами и успешно сдала тест. Кстати, первое конное направление в «ЛизаАлерт» запустили ещё в июне 2018 года в Одинцовском районе Подмосковья. Сейчас на лошадях ищут людей в Ленинградской, Тверской областях, Челябинске, Омске и даже в Бурятии. Теперь очередь дошла до Тулы.

Высоко сижу, — далеко гляжу

На первый взгляд, конное направление — узкое и специфическое. Но у всадника есть несколько критически важных преимуществ.

— У всадника обзор в два раза лучше, чем у пешего поисковика, — объясняет Катя. — Из седла, с высоты, можно увидеть лежащего в высокой траве человека или какой-то предмет, имеющий к нему отношение.

Кроме того, лошадь гораздо выносливее человека на пересечённой местности. Там, где не проедет ни один автомобиль, лошадь пройдёт спокойно.

— Лошадь тише, нет шума работающего двигателя. Поисковики регулярно работают на отклик — приходится глушить мотор, чтобы покричать и послушать, не отвечает ли пропавший. С лошадкой проще: можно работать на отклик, не останавливаясь и не покидая седла.

Кстати, если пешие группы поисковиков в «ЛизаАлерт» называются лисами, то конные гордо именуются пегасами.

Но главное преимущество — не в скорости и не в обзоре. Главное — это само животное.

— Лошади очень чуткие, у них хорошо развито обоняние, слух, зрение, пусть и по-другому, чем у человека, — говорит Екатерина. — Опытный всадник всегда поймёт: лошадка на что-то среагировала. Уши повернула, остановилась — возможно, почуяла запах человека, лежащего в траве, или увидела какой-то артефакт: кепку, корзинку с грибами. Это может помочь.

Когда пегас незаменим

Конное направление — не панацея, а лошадь не вездеход. Есть места, куда верхом не поскачешь.

— Во-первых, ни одна поисково-спасательная работа в нашем отряде не проводится при угрозе жизни и здоровью поисковиков, — подчеркивает Катя. — Пегасы не работают в болотах и там, где густой лес. Лошади будут неэффективны в метель или сильный ливень. С крутыми склонами тоже всё непросто: здесь каждый всадник оценивает ситуацию сам.

А вот места, где пегас незаменим: поле, степь, кромка леса, редколесье, просеки, дороги и обочины, местность вдоль линий электропередачи. Конные расчеты могут отработать здесь все нужные поисковикам задачи: прочесать местность, пройти по контурам, патрулировать, работать на отклик.



Лошадь можно отправить в разведку — например, чтобы оценить путь эвакуации и понять, есть ли непреодолимые преграды. Конные группы первыми замечают труднопроходимые участки и вовремя корректируют маршрут остальных отрядов.

— Пегас может доставлять необходимое оборудование поисковикам: комплекты эвакуации, связь, питание, — уточняет Екатерина. — Им не обязательно двигаться строго по дороге, можно срезать по полям или просекам. В результате они перемещаются значительно быстрее пеших групп.

Конное направление — это не просто красиво, это функционально. Мы не заменяем пеших или авто-квадро-группы, мы их дополняем там, где техника бессильна, а человек слишком медлителен.

Чем могут помочь конюшни

Сейчас Катя только выстраивает работу конного направления в Тульской области: обзванивает конюшни и частных владельцев. На данный момент ставка — на уже готовые пары.

— Готова ли конюшня предоставить нам лошадь с опытным всадником, который может выезжать на поиски именно на природу? Манежные лошади — «тепличные», в поля ездить не готовы. Такие лошади особенно пугливы — могут испугаться шума ветра или птички, выскочившей из травы. Поэтому я всегда спрашиваю: есть ли на конюшне лошадка, которая готова работать в природной среде?

Поисковики будут рады уже готовым парам — всадник-лошадь. Но если конюшня готова обучать верховой езде волонтеров отряда — тоже будет неплохо, хотя это долгий и непростой процесс.

Но конюшня может помочь и по-другому. Например, предоставить место для теплого штаба, помочь в расклейке ориентировок или просто репостом.

Еще одна проблема — доставка лошади к месту поиска. Лошадь до места может либо прийти сама и привезти всадника на себе, либо на коневозе — специальном прицепе к автомобилю. Вот таком:

— Уже сейчас у нас есть владельцы лошадей, готовые выезжать на поиски, — говорит Катя. — Но только в зоне своей конюшни, куда они могут дойти вместе с лошадью сами. А если поиск далеко? Поэтому мы ищем владельцев коневозов, готовых безвозмездно помогать отвозить лошадей на место проведения поисково-спасательных работ.

Если вы хотите помочь в развитии конного направления «ЛА» — пишите Екатерине в телеграм @Kometareg71.