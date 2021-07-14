Губернатор представил Программу развития Тульской области на ближайшие пять лет: главное

В начале выступления губернатор сделал акцент на том, что за прошедшие пять лет многое в регионе изменилось к лучшему. В частности, были найдены оптимальные решения целого ряда застарелых проблем, долгие годы казавшихся непреодолимыми. С другой стороны, руководству и жителям области пришлось столкнуться с новыми вызовами, предсказать которые было невозможно, — такими как изменения в глобальной политике и пандемия коронавируса.

«Нам пришлось в предельно сжатые сроки научиться работать в этой новой реальности, скорректировать систему управления, мобилизовать все отрасли экономики и социальную сферу. В результате к нынешнему периоду регион подошёл с высокими социально-экономическими показателями. И то, что нам это удалось, — во многом результат правильно выбранной стратегии развития», — отметил Алексей Дюмин.

Подводя итоги реализации предшествующей программы «Земля силы и талантов» (2016 — 2021 годы), губернатор остановился на ключевых достижениях прошедшей пятилетки:

в регионе создан комфортный деловой климат, который оценили инвесторы, вложив в нашу экономику более 700 млрд руб.;

созданы собственные институты развития — НОЦ «Тулатех» и «Композитная долина»;

решен ряд проблемных вопросов в здравоохранении, что позволяет эффективно бороться с пандемией, решать задачи оказания людям плановой медицинской помощи и дальнейшего развития системы в целом;

сделан значительный вклад в развитие социально значимой инфраструктуры: дороги, коммунальные ресурсы, детские сады, спортивные объекты, городские пространства и т. д. ;

; в области построено 3,4 млн кв. м жилья, что на миллион больше, чем в предыдущие пять лет.

Подобно предыдущей, новая стратегия развития разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога. Из всех муниципалитетов Тульской области поступило более 3,2 тыс. инициатив, а за предложения жителей на сайте программа71.рф проголосовали более 103 тысяч человек.

Программа получила название «Тульская область — территория развития и успеха».

Ее главной целью глава региона назвал улучшение демографической ситуации, повышение уровня и качества повседневной жизни людей. В первое и главное направление программы — «Люди» — вошли новый масштабный региональный план «Демография», меры по дальнейшему развитию здравоохранения, повышению эффективности социальной помощи семьям, детям и представителям старшего поколения.

Однако новая программа содержит и ряд принципиальных отличий от своей предшественницы. В ее основу положены как пятилетний опыт работы Алексея Дюмина в качестве главы области, так и анализ современных тенденций развитии России и мира.

Сделан большой акцент на науку и инновации: если в прошлом ставилась задача обеспечить промышленность региона современными кадрами, то теперь речь идет о развитии научной среды как фундамента для прорывного развития.

Экономический раздел программы также демонстрирует движение вперед. Две основные задачи здесь — расширить географию точек роста и приступить к формированию в ключевых отраслях региона новых индустрий глубоких переделов.

В отдельное направление выделена задача развития инфраструктуры. Приоритетные проекты здесь — строительство и ремонт мостов, повышение пропускной способности и безопасности ключевых магистралей в Новомосковск и Москву, инвестиции в тепло-, водо- и газоснабжение, повышение надёжности и производительности сетей.

В новой Программе усилена линия по продвижению потенциала региона — это касается и успешных тульских практик, и экспортных возможностей, и уникальных товаров, и культурно-исторического наследия. В частности, в сфере туризма ставятся задачи — создать высококачественную инфраструктуру и к 2030 году увеличить турпоток не менее чем до 2 млн человек в год.

Целый раздел в программе посвящен новым подходам к управлению регионом, взаимодействию власти и граждан, созданию для людей максимума удобств — в том числе при получении госуслуг в цифровой форме.

В продолжение своего Послания-2021 глава региона сделал акцент на муниципалитеты: в частности, речь идет о преодолении разрыва в их развитии, включая изменения в закон о межбюджетных отношениях.

Свое выступление Алексей Дюмин подытожил так: «Наш великий земляк Лев Николаевич Толстой говорил: «Думай хорошо — и мысли созреют в добрые поступки». Мы с вами заложили основу для будущей работы, пора переходить к поступкам.

Мы обязаны реализовать каждый пункт, вошедший в программу».

В ходе презентации программы выступили непосредственные участники ее разработки: председатель Тульской областной Думы, секретарь Тульского РО партии «Единая Россия» Николай Воробьёв; руководитель Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Анна Бабкина; генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов; генеральный директор ООО «Богородицкий альянс» Николай Лаврентьев; директор музея «Куликово поле», сопредседатель Тульского регионального отделения ОНФ Владимир Гриценко.

С презентацией программы можно ознакомиться по ссылке.