Как в Туле открывали кластер «Октава»: фоторепортаж

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

23 апреля в областной столице открылся творческий индустриальный кластер «Октава». В вечер открытия для туляков прошла серия лекций от урбанистов, историков и музыкантов.

Гости мероприятия на мастер-классах могли собственноручно создать светильник, который потом забрали с собой в качестве сувенира, а в зин-редакции сделали даже собственную брошюру.

Сотням туляков удалось бесплатно посетить уникальный мультимедийный Музей станка.

Первые гости кластера поделились с Myslo своими впечатлениями о новом общественном пространстве в самом центре Тулы.

Екатерина, Максим и Юлия Школьниковы:

– Было очень интересно посмотреть, что из себя представляет это место. Здесь очень креативно, необычно! На выставке мы посмотрели фотографии: что здесь было и что стало. Разница, конечно, огромная! Каждый туляк найдет здесь что-то по душе. Каждый уголок кластера очень современный и интересный. Музей станка характеризует индустриальную часть нашего города.

Артем Свирин:

– Открытие творческого кластера – это нерядовое событие для города. Здесь очень приятная атмосфера, в Туле этого очень не хватало. На одной площадке сосредоточено большое количество интересных проектов, и каждый из них создан для взаимодействия, на этом пространстве можно реализовать свои идеи. Это не просто музей или выставка, это место силы. Я люблю музыку, и лично мне очень интересно послушать выступление композитора Олега Макарова. Сейчас здесь очень много предложений для молодежи, думаю, в дальнейшем будут созданы программы и для людей более старшего возраста.

Екатерина и Евгений Матюшкины:

– Здесь всё очень масштабно, интересно, что будет дальше. Возможно, появятся какие-то кружки или будут проходить мастер-классы. У меня как раз подрастает сын, я думаю, что ему в кластере будет очень познавательно. Вообще, это место – возможность творческого развития для всех туляков. Еще пять лет назад в Туле некуда было сходить, не было ничего интересного, а теперь город стремительно развивается благодаря новым проектам. В этом плане мы с каждым годом все ближе становимся к столице.

Нина Спирина:

– Очень здорово, что на месте бывших цехов открылся не ресторан или торговый центр, а появился новый объект культурного досуга и развития. Здесь родителям вместе с детьми можно провести время с пользой, а это очень важно. Здесь можно найти практически всё: от изучения истории до развития творческих способностей и взрослых, и детей. Сегодня я на мастер-классе даже сделала свою собственную брошюрку! А еще медиатеку Музея станка можно использовать и как зону отдыха, и как зону расширения кругозора – материалы очень интересные, а подача совершенно необычная. Идея создания такого кластера просто замечательная, оформление современное. При этом еще и удалось сохранить производство!

Алексей и Наталья Губнины:

– Мы побывали в Музее станка – для Тулы это просто потрясающе! Технический уровень исполнения очень высокий. Здесь столько творческой молодежи, мы даже удивились, что у нас в городе столько нестандартных, креативных ребят. Студенты смогут себя реализовывать, отсюда черпать информацию. Наша подруга – студентка факультета «Дизайн» – жадно зачитывается книгами в библиотеке, которая здесь открылась. Да и нам это тоже интересно для общего развития. Здесь собраны редкие книги, в общем доступе такие очень сложно найти. Очень надеемся, что это будет и дальше развиваться. Очень интересно прийти сюда через какое-то время и посмотреть, как всё изменилось. По части музеев и выставок Тула за последнее время действительно вышла на новый уровень. Мы рекомендуем всем друзьям из других городов обязательно посетить экспозицию в Музее оружия, а теперь будем рекомендовать и этот кластер. Это место обязательно понравится всем! Тула теперь – это не только пряники, самовары и гармонь, но и что-то качественно новое, интересное и современное.

Завершилась программа открытия концертом одной из самых креативных и ироничных групп «Моя Мишель».